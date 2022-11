Interview: Alt Bundesrat Hans-Rudolf Merz wird 80

Interview Alt Bundesrat Hans-Rudolf Merz kurz vor seinem 80. Geburtstag: «Ich muss aufpassen, dass ich nicht übermütig werde» Am 10. November wird Alt Bundesrat Hans-Rudolf Merz 80 Jahre alt. Im Interview spricht der einstige Ausserrhoder Ständerat, Finanzminister und Bundespräsident über politische Niederlagen, abenteuerliche Alleingänge und seine fehlende Angst vor dem Tod. Seraina Hess und Michael Genova Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Hans-Rudolf Merz in seinem Haus in der Witenschwendi in Herisau. Während seine Senntumsschnitzereien im Volkskunde-Museum in Stein weilen, zieren Märklin-Eisenbahnen das Entree. Bild: Arthur Gamsa (Herisau, 27. Oktober 2022)

Herr Merz, während Ihrer Zeit im Bundesrat sind Sie jeweils um 4.45 aufgestanden. Heute Morgen auch?

Hans-Rudolf Merz: Absolut. Es war noch dunkel.

Muss man als Bundesrat Frühaufsteher sein?

Die Schlafgewohnheiten meiner Kolleginnen und Kollegen kannte ich nicht im Detail. Zu den Kommissionssitzungen um 7 Uhr standen sie stets geputzt und gekämmt bereit.

Welche anderen Eigenschaften sind als Bundesrat wichtig?

Eine Bundesrätin, ein Bundesrat muss in erster Linie offen sein. Denn es prasselt so vieles auf einen ein: Initiativen, Anregungen, Fragen, Kritik, Personalprobleme, ein bunter Mix. Zweitens sollte man berechenbar und zuverlässig agieren. Man muss drittens auf die Leute zugehen können und viertens verträglich sein. Das heisst, einen Konflikt zu Ende führen und danach mit offenem Geist neu anfangen können. Das sind die vier wichtigsten Charaktereigenschaften.

Und Sie haben alle mitgebracht?

Ich denke schon. Von der charakterlichen Seite war es mir immer wohl im Bundesrat. Und ich habe auch keine Regeln verletzt.

Sie haben das Kollegialitätsprinzip nie geritzt?

Man hat mir da und dort einen Alleingang vorgeworfen. Damit kann ich leben. Zum Beispiel im Fall Libyen, als es darum ging, zwei Schweizer Staatsangehörige freizubekommen. Das war ein gordischer Knoten, den ich durchschlagen musste. Daraus ist zwar nicht unmittelbar, aber allmählich eine Lösung entstanden. Das schreibt auch eine der damaligen Geiseln in ihrem veröffentlichten Tagebuch.

Jede und jeder Kandidierende unterschätze das Amt, sagten Sie kürzlich im Schweizer Fernsehen. Was haben Sie unterschätzt?

Als Ständerat beschäftigte ich mich in den 1990er-Jahren intensiv mit den Bundesfinanzen und kannte den Bundeshaushalt in- und auswendig. Trotzdem gab es als Finanzminister Themen, die komplett neu waren.

Erinnern Sie sich an einen Moment, als Sie leer schlucken mussten?

Ich startete meine Amtszeit mit einem Entlastungsprogramm und musste fünf Milliarden Schulden abbauen. Deshalb ging ich mit allen Bundesratsmitgliedern nacheinander mittagessen. Die Kolleginnen und Kollegen sahen zwar ein, dass wir sparen mussten – nur nicht in ihren Departementen. Nach sechs Mittagessen war ich ratlos.

Wie lösten Sie das Problem?

An einer Klausurtagung des Bundesrats verlangte ich eine Abstimmung. Die Sparmassnahmen wurden schliesslich für jedes Departement mit dem Stimmenverhältnis sechs zu eins angenommen. Dieses Erlebnis prägte meine Amtszeit. Es zeigt mir, dass ich alle Kolleginnen und Kollegen in Finanzfragen immer gleich behandeln musste.

In Ihrer Bundesratszeit sind Sie auch an Ihre Grenzen gestossen: 2009 hatten Sie während der Rettung der UBS einen Herzstillstand. Weshalb haben Sie damals den Bettel nicht hingeworfen?

Ich sah keinen Grund, etwas hinzuwerfen. Es wurde auch nicht gefordert.

Die Familie appellierte nicht an Ihre Vernunft?

Nein. Schliesslich war ich sehr schnell wieder auf den Beinen, was auch dem vielen Sport, den ich zuvor getrieben hatte, zu verdanken war: Ich war Waffenläufer und absolvierte den Zürcher Marathon – mit ziemlich guten Zeiten.

Und trotzdem hat Sie die schlechte Nachricht umgehauen.

Seit 2004 traf ich mich ein bis zweimal jährlich mit dem Präsidenten der Eidgenössischen Bankenkommission und dem Präsidenten der Nationalbank. «Too big to fail» war schon lange ein Thema, sogar ein Finanzkrisenstab ist aus den Treffen entstanden. Dass der Fall eintreten kann, war also keine Überraschung. Was mich umgehauen hat, war schlicht der Betrag.

Mit einem Schlag werden alle bisherigen Sparbemühungen weggefegt.

Nicht nur das: Der Betrag war ein x-Faches davon. Da setzt man als Bundesrat ein Sparprogramm durch und nimmt viel Kritik hin – etwa von Links, weil man Hand an Sozialausgaben gelegt hat – und dann spricht der Präsident der Nationalbank von 70 Milliarden, die für die UBS-Rettung nötig werden.

Was machte dieser Schicksalsschlag mit Ihnen?

Ich bekam fünf Bypässe, seither geht es mir noch besser als zuvor. Ich war ein paar Tage rekonvaleszent und kurz darauf wieder im Amt, wenig später wurde ich vom Parlament sogar mit einem Glanzresultat zum Bundespräsidenten gewählt.

Sie tun den Herzstillstand ab, sei er eine Schürfwunde gewesen.

Ich will nichts herunterspielen, es war ein schwieriger Zwischenfall. Aber er hat mir auch gezeigt, mit welchen Krisendimensionen man rechnen muss.

Inwiefern?

Heute haben sich Parlament und Bundesrat daran gewöhnt, grössere Beträge einzusetzen, um Schwierigkeiten abzuwenden. Die Pandemie kostet etwa 30 bis 35 Milliarden; gleichzeitig braucht es Ausgaben für die nationale Sicherheit im Zusammenhang mit dem Krieg. Meine Zeit als Finanzminister war wegen der Schuldenbremse und der Sparprogramme von finanzieller Zurückhaltung geprägt. Was ich mich immer noch frage: Hätte man die Finanzkrise nicht früher kommen sehen sollen?

Und, hätte man?

2006 war ich beim Meeting des Internationalen Währungsfonds in Washington zum Mittagessen mit dem mexikanischen Finanzminister. Er sagte, irgendetwas stimme nicht mit dem Immobilienmarkt, wenn sich sein Chauffeur hier in Downtown Washington drei Liegenschaften leisten könne. Es ist wie mit dem «Zündhölzli» von Mani Matter. Man fragt sich: Wo beginnt so eine Katastrophe?

War es rückblickend richtig, die UBS zu retten?

Sicher. Dem habe ich mich nie widersetzt. Zu diesem Zeitpunkt hatte die UBS 1,3 Millionen Lohnkonti. Die Bank war ein Koloss und demnach «too big to fail». Seit der Rettung ist die Entwicklung weitergegangen, die UBS ist heute solid, erfüllt Basel-III-Vorschriften und hat eine wirksame Corporate Governance.

Was war Ihre bitterste persönliche Niederlage in der Zeit im Bundesrat: Die Preisgabe des Bankgeheimnisses oder die Steuerausfälle nach der Unternehmenssteuerreform II?

Zum Vorwurf, das Volk bei der Unternehmenssteuerreform irregeführt zu haben: Das stimmt einfach nicht, es wurde nur unpräzise kommuniziert. Zudem gab es auch Einnahmen aus den Verrechnungssteuern, die laufend gestiegen sind. Die befürchteten Ausfälle sind nicht eingetreten. Als die Reform in die Kritik geriet, war ich schon aus dem Bundesrat ausgeschieden. Ausserhalb des Systems wird es schwierig, sich in der Öffentlichkeit zu wehren. Deshalb musste ich vieles runterschlucken.

Ist es Ihnen schwergefallen?

Ja. Weil es ungerecht war, weil die Vorwürfe nicht stimmten. Aber dann kommt wieder die Verträglichkeit ins Spiel, die ich eingangs erwähnt habe: Irgendwann muss man sich mit der Realität versöhnen.

Gibt es etwas, mit dem Sie sich bis heute nicht versöhnt haben?

Ich hätte gern die Einheitsmehrwertsteuer auf tiefem Niveau eingeführt. Davon hätte unsere Wirtschaft profitiert in Bezug auf Produktionskosten. Doch die Reform ist schon im Parlament gescheitert und kam nie vors Volk.

Sie erwähnen die Mehrwertsteuerreform, nicht aber die öffentliche Kritik, die Sie etwa nach dem Alleingang in der Libyen-Affäre einstecken mussten.

In Bezug auf Libyen hat mir noch niemand sagen können, wie ich das Dilemma anders hätte lösen sollen. Die Ausgangslage war relativ einfach: Aussenministerin Micheline Calmy-Rey war zweimal in Libyen und ist angebrannt, weil Muammar al-Gaddafi nichts mit ihr zu tun haben wollte. Mir blieb nichts anderes übrig, als Gaddafi schliesslich selber zu treffen – am gleichen Tag, an dem ich auch bei Obamas zum Znacht eingeladen war. Das Gespräch mit Gaddafi verlief sehr gut, wir haben ruhig verhandelt. Es war ein Alleingang, aber ich stehe dazu.

Was ist Ihnen als Bundesrat zum Wohl unseres Landes geglückt?

Der Schuldenabbau von über 20 Milliarden. Die einstigen Opponenten sind heute froh darum, denn jetzt gibt es Reserven, um etwa die Ausgaben der Pandemie zu kompensieren. Ich sehe die Einführung der Schuldenbremse 2004 heute als Hauptleistung meiner Amtsdauer, ohne dass der Staat darunter nachweislich gelitten hätte.

Sie werden am 10. November 80 Jahre alt. Ist nun die Zeit des grossen Bilanzierens gekommen?

Nicht wirklich. Ich hatte bis vor kurzem viele Jahre das Präsidium der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden inne. Das ist ein Ehrenamt, das ich sehr gern ausgeführt habe, mich aber beansprucht hat. Jetzt haben Sie die Tätigkeit niedergelegt.

Weshalb?

80 ist ein gutes Alter dafür. Nun bin ich ohne Amt, ohne Verantwortung – zum ersten Mal. In meinem Leben war ich zwanzigmal Präsident eines Gremiums.

Fühlen Sie sich dem nicht mehr gewachsen?

Wenn man mich fragt, wie es mir geht, sage ich immer: Subjektiv geht es mir wunderbar, wie ich objektiv «zwäg» bin, kann ich nicht beurteilen. Man wird im Alter vielleicht etwas langsamer. Ich wollte alle Ämter abtreten, solange ich im Vollbesitz meiner Kräfte bin. Nicht erst, wenn man Druck auf mich ausübt. Aber nochmals: Ich bilanziere nicht und schreibe auch keine Biografie.

«Subjektiv geht es mir wunderbar, wie ich objektiv ‹zwäg› bin, kann ich nicht beurteilen», sagt Hans-Rudolf Merz. Bild: Arthur Gamsa

Empfinden Sie das Altern manchmal als Zumutung?

Ich kann es nicht sagen, noch bin ich fit. Mit einem Bergführerfreund aus Pontresina gehe ich immer noch ins Hochgebirge. Im Sommer hätten wir den Piz Palü bestiegen, wenn der Schnee oberhalb von 3000 Metern nicht zu weich gewesen wäre für die Steigeisen. Aber selbst das Bergsteigen gedenke ich aufzugeben, bevor mein Körper Stopp sagt.

Wenn man Ihnen heute etwas Gutes tun möchte, was wäre das?

Ich bin zufrieden, ja wunschlos glücklich. Ich muss sogar aufpassen, dass ich nicht übermütig werde, sondern demütig bleibe. Dass ich jetzt auf mich selbst zurückgefallen bin und nicht mehr von anderen gefragt werde, ist eine völlig neue Erfahrung.

Sie leben seit dem Tod Ihrer Frau vor sechs Jahren allein in Ihrem grossen Haus. Sind Sie einsam?

Ich bin allein, aber nicht einsam. Ich habe schon ein Netzwerk.

Wie sieht Ihr Start in den Tag aus?

Im Sommer rasiere ich mich, danach schwimme ich im Pool. Zweimal pro Woche kommt eine Haushaltshilfe – den Rest erledige ich allein. Meist gehe ich sehr früh ins Dorf einkaufen. Zu Fuss wandere ich am Saumweiher vorbei übers Chammerholz nach Herisau und über den Höhenweg wieder zurück. Das sind vier Kilometer. Danach habe ich den Tag zur Verfügung.

Wie füllen Sie ihn?

Ganz unterschiedlich. Es gibt freie Tage, an denen ich mich Hobbys widmen kann, für die mir früher die Zeit fehlte. Ich lese und ich bin ein grosser Fan von Opern und Ballettstücken, die ich mir auf DVD anschaue.

Welche ist Ihre Lieblingsoper?

Ich liebe die späten Werke von Giuseppe Verdi. Zum Beispiel den Falstaff, der sich in einer ähnlichen Lage befindet wie ich. Er ist ein alterndes Kaliber und schaut mit Humor und einer gewissen Gelassenheit auf sein Leben zurück. In der letzten Arie sagt Falstaff: «Das ganze Leben ist eigentlich ein Spass.»

Meint er das optimistisch oder resigniert?

Er stellt es einfach fest.

Planen Sie zu Ihrem 80. Geburtstag ein grosses Fest?

Nein, nein. Das bringt gar nichts in meinem Alter. Ich war kürzlich zu einem Anlass mit sehr vielen Menschen eingeladen, doch wenn man sich nicht wirklich kennt und sich nicht richtig austauschen kann, ist das eher eine Belastung. An meinem Geburtstag werden nur mein Bruder und meine Schwester mit mir an diesem Tisch sitzen.

Was würde ihr Vater Adolf Merz, Herisauer Textilunternehmer, zur Karriere seines Sohnes sagen, sässe er mit am Geburtstagstisch?

Er hätte selbstverständlich Freude. Wir haben uns immer gut verstanden. Er war Offizier während des Zweiten Weltkriegs und später Präsident der Feldschützen. Er freute sich, wenn ich ihn sonntags als Warner zum Schützenstand begleitete. Das hat unser Verhältnis gestärkt.

Woher stammt die kulturelle Förderung?

Von meiner Mutter. Das Klavier, das hier um die Ecke steht, habe ich von ihr geschenkt bekommen, sie wiederum in den 1920er-Jahren von ihren Eltern. Sie schenkte mir als Bub auch ein Abonnement des Stadttheaters und die «Unvollendete» von Schubert. Da hat es mir den Ärmel reingezogen. Weiter geprägt hat mich Opernsänger Alexander Malta, an der Kanti in Trogen mein Zimmernachbar. Es entstand eine lebenslange Freundschaft. Eine andere Begegnung im Konvikt, die mich beeinflusste, war jene mit Jacques Dubochet.

Dem Nobelpreisträger der Chemie?

Genau. Erstaunlich war: Seine Leistungen in der Chemie waren damals schwach, ich schrieb in der Mathematik-Matura eine Drei. Heute ist er Nobelpreisträger und ich einstiger Finanzminister der Schweiz. Vor Kurzen haben wir uns wieder getroffen.

Sie sind mit 66 am Tod vorbeigeschrammt und sprühen mit 80 vor Leben. Nehmen Sie uns zum Schluss die Angst vor dem Sterben.

Ich lag nach meinem Zusammenbruch von Samstag bis Donnerstag im Koma. Als ich wieder aufgewacht bin, stand ein Psychiater am Bett und kontrollierte, ob ich noch bei Trost sei. Dieses Erwachen war ein eigenartiger Zustand, aber wunderbar. Ein Zustand tiefsten Friedens. Es war ein anderes Erwachen, als wenn ich morgens kurz vor 5 Uhr aus dem Bett steige. Seither denke ich: So wird es sein.

Zur Person Hans-Rudolf Merz ist als ältestes von drei Kindern eines Textilfabrikanten am 10. November 1942 in Herisau geboren. Nach der Kantonsschule in Trogen studierte er Wirtschaftswissenschaften an der HSG. Merz heiratete 1968 die Künstlerin Roswitha Schüller, mit der er drei Söhne hat. Aufgaben im Dienste der Öffentlichkeit übernahm Merz erstmals 1967 als Gemeinderichter von Herisau. Weiter amtierte er als Kantonalsekretär der FDP St.Gallen und als Präsident des Schlittschuhklubs Herisau. Als Unternehmensberater war Merz viele Jahre international tätig. Mit der Aufgabe, die in Schieflage geratene Ausserrhoder Kantonalbank zu sanieren, wurde er 1993 deren Verwaltungsratspräsident. 1997 gelang ihm als überparteilicher Kandidat die Wahl in den Ständerat von Appenzell Ausserrhoden, sechs Jahre später folgte die Wahl in den Bundesrat. 2009 übernahm der Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartements das Bundespräsidium. Seine politische Karriere beendete Merz 2010. (seh)

