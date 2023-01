Websites von Gemeinden und Privaten von Swizzonic abgeschaltet

Internet St.Galler Websites tagelang verschwunden: Wenn der Preis stimmt, aber der Support nicht Die Gemeinden Goldach und Marbach sowie Unternehmen, Vereine und Privatpersonen mussten vergangene Woche feststellen, dass ihre Website nicht mehr existierte und ihr E-Mail-Konto nicht mehr erreichbar war. Sie alle sind Kunden des Schweizer Domain-Anbieters Swizzonic. Was war da passiert? Malena Widmer 1 Kommentar 06.01.2023, 18.44 Uhr

Bild: Getty

«Es ist wirklich sehr ärgerlich», sagt Wilfried Strecke. Seine Website ist vom Domain-Anbieter Swizzonic vergangene Woche deaktiviert worden. Ohne Vorwarnung. Grund dafür: Er hatte eine Rechnung übersehen. Diese war an ein von ihm bloss selten genutztes E-Mail-Konto gesendet worden. Es habe ihn daraufhin zwei volle Tage, reichlich Zeit in den Telefonwarteschlaufen und so einige Nerven gekostet, bis seine Website wieder lief.