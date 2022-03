Eine Ostschweizer Kurdin setzt sich für Frauenrechte ein

INTERNATIONALER FRAUENTAG Frauenrevolution in Rojava: Wie sich die Kurdin Gülistan Aslan in St.Gallen und im Nahen Osten für Frauen einsetzt Vor sechs Jahren flüchtete sie in die Schweiz, heute lebt die Kurdin Gülistan Aslan in Herisau und engagiert sich für Gleichstellung der Geschlechter in der Schweiz – und in der autonomen kurdischen Region Rojava. Chiara Gerster Jetzt kommentieren 06.03.2022, 14.00 Uhr

Die Herisauerin und Kurdin Gülistan Aslan erzählt von der kurdischen Frauenbewegung und den letzten Angriffen in Rojava. Bild: Tobias Garcia

Am ersten Februar bombardierte die türkische Regierung das autonome Gebiet Rojava im Nordosten Syriens. In Rojava versuchen Menschen verschiedener Glaubensrichtungen und verschiedener Ethnien – vor allem Kurdinnen, Araber und Turkmeninnen – ein demokratisches, konföderales System aufzubauen. Die türkischen Angriffe trafen unter anderem das von den Vereinten Nationen anerkannte Flüchtlingslager Mexmûr, in dem mehrheitlich kurdische Flüchtlinge untergekommen waren. «Es war schrecklich, man fühlt sich ohnmächtig und hilflos», sagt die Kurdin und Aktivistin Gülistan Aslan. Sie wohnt in Herisau und hat Familienangehörige in Rojava. Die Neffen ihres Mannes seien bei den Bombardierungen gestorben. «Natürlich ist da auch Wut.»

Immer wieder werde Rojava von der Türkei oder dem IS attackiert. Im Januar habe der IS ein Gefängnis angegriffen, um IS-Häftlinge zu befreien. «Vor allem Frauen haben tagelang das Gefängnis verteidigt», sagt Aslan.

«Die Frauenkämpferinnen führen ihren eigenen Kampf. Sie sind keinen Männern unterstellt.»

Und dann fügt sie an: «Aber die kurdische Frauenbewegung ist grösser und älter als jene in Rojava.»

Aslan serviert Schwarztee. Sie ist Hausfrau und im Kurdischen Kulturzentrum in St.Gallen aktiv. Sie organisiert Veranstaltungen und Demonstrationen, um auf die Repression der Kurdinnen und Kurden durch die Türkei aufmerksam zu machen. Und sie für die kurdische Frauenbewegung, die sich in den vergangenen Jahren auch in Europa gebildet hat.

Flucht vor dem türkischen Gefängnis

Bis vor sechs Jahren hatte Aslan in der Türkei gelebt, in Mardin nahe der syrischen Grenze – beinahe in Rojava. Die heute 43-Jährige war in der Türkei politisch aktiv gewesen. Mit 19 Jahren war sie der Demokratischen Partei der Völker (HDP) beigetreten. Die linksgerichtete Partei setzt sich für Minderheitenrechte – insbesondere der kurdischen Minderheit – ein. Vier Jahre engagierte sich Aslan bei der Jugendorganisation der Partei, später bei der Frauenabteilung. Ihr Bauingenieurwissenschaftsstudium konnte sie nie abschliessen. Sie wurde wegen ihres Engagements in den Studentenorganisationen von der Universität ausgeschlossen. Auch Aslans Mann engagierte sich in der HDP. Die türkische Regierung erhob mehrere Anklagen gegen ihn. Er floh in die Schweiz, sein Asylantrag wurde angenommen – «sonst würde er jetzt im türkischen Gefängnis sitzen». Auch gegen Aslan liefen politische Verfahren. Sie reiste deshalb mit ihren damals neun- und siebenjährigen Kindern ihrem Mann in die Schweiz nach. Heute lebt die fünfköpfige Familie in Herisau; vor drei Jahren kam ihr drittes Kind zur Welt.

Weshalb hat sie so viel für politische Veränderungen riskiert? «Ich bin eine Frau, ich bin Kurdin und ich bin auch Sozialistin», sagt Aslan.

«Wir hatten immer gegen Unterdrückung zu kämpfen, mein Kampf war immer da.»

Unterdrückung innerhalb und ausserhalb der Türkei

Aslans Eltern sind aktive HDP-Mitglieder in der Türkei, ihre Freundinnen und Freunde dort engagieren sich ebenfalls politisch. «Wir telefonieren täglich und diskutieren über Politik», erzählt Aslan. Nur mit ihrer Schwester kann sie selten ein Gespräch führen. Sie sitzt im Gefängnis und hat wöchentlich bloss zehn Minuten Telefonzeit. «Wenn meine Eltern das Telefon auf laut stellen, höre ich ihre Stimme.» Ihre Schwester war Mitglied einer Selbstverwaltungsorganisation. Als die türkische Regierung 2017 gegen diese und andere zivilgesellschaftliche Organisationen vorging, wurde sie festgenommen.

Für Aslan ist es nicht möglich, ihre Familie in der Türkei zu besuchen. Sie schrieb ein Jahr lang die «Stimmrecht-Kolumne» im St.Galler Kulturmagazin «Saiten». Die Stiftung SETA, die über politische Bewegungen berichtet und für die türkische Regierung arbeitet, sei auf ihre Artikel aufmerksam geworden. «In einem Bericht stellte sie «Saiten» als Medium der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK dar», sagt Aslan.

«Wenn ich jetzt in die Türkei reisen würde, würde ich festgenommen.»

Aslan Gülistan Bild: Tobias Garcia

Sie habe die PKK in ihrem Artikel jedoch nie erwähnt und vor allem über Frauenthemen geschrieben.

Frauenführung, Frauenverfassung

Frauenthemen liegen ihr am Herzen – speziell die kurdische Frauenbewegung. Diese sei weltweit, aber im Moment auch in Rojava sehr aktiv. In der dortigen Gesellschaft werde ein besonderer Fokus auf die Gleichberechtigung der Frau gelegt. «Die Frauen haben in Rojava eine führende Rolle», sagt Aslan. So gebe es in allen Vereinen, Organisationen und Parteien Co-Präsidien, die von einer Frau und einem Mann besetzt werden. Diese Regelung gehöre allgemein zur kurdischen Bewegung. So gebe es auch in der HDP und den zivilgesellschaftlichen Bewegungen in der Türkei und dem Kurdischen Kulturzentrum in der Schweiz Co-Präsidien.

In Rojava seien die Frauen in allen Bereichen tätig. «Die Frau soll von der klassischen Rolle befreit und in ihrer neuen Rolle in der Gesellschaft geschützt werden», sagt Aslan. Momentan sei man daran, eine Frauenverfassung herauszugeben, Kinderehe, Polygamie und Übergriffe gegen Frauen seien darin streng verboten. Und: «Frauenorganisationen reisen von Dorf zu Dorf und sprechen mit den Menschen.» Das Ziel der kurdischen Bewegung sei es, dass die Menschen irgendwann keine Verfassung mehr benötigen – «weil sie frei, demokratisch und gleichberechtigt denken».

Die Türkei träume einen osmanischen Traum von der Beherrschung des Nahen Ostens und wolle kein kurdisches Gebiet zulassen, das sich selbst verwalte. «Obwohl es klein ist, ist Rojava eine Gefahr für die herrschenden Regierungen», sagt Aslan. «Denn es kämpft für ein neues System und eine neue Denkweise.» Die Kurdinnen und Kurden hätten nicht das Ziel, einen Staat aufzubauen: «Ein demokratischer Föderalismus tönt erfreulicher. Dabei sollen sich die Kantone selbst verwalten – ein bisschen wie in der Schweiz.» Das Ziel sei eine Gesellschaft, in der die Menschen ohne Hierarchien, in Frieden und gleichberechtigt leben.

Gleichberechtigung in die Schweizer Köpfen

«Die Frauenbewegung muss auch in der Schweiz noch gestärkt werden», sagt Aslan. Die Frauen in der Schweiz sollen über sich selbst bestimmen, ihre Geschichte selbst schreiben und sich in der Politik einsetzen – und vor allem besser auf die Umwelt achten, als es die männlich dominierte Politik bislang getan hat. Aslan sagt:

«Die Gleichberechtigung muss in die Köpfe.»

Zum internationalen Frauentag von morgen Dienstag: Lesung und Diskussion zur Frauenrevolution in Nord- und Ostsyrien im Palace in St.Gallen, Beginn 20.15 Uhr.

