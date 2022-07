Lohndumping bei den Lokführern? Gewerkschaften fordern Zuschlag

Internationale Züge Lohndumping auf der Bahnstrecke St.Gallen–St.Margrethen? Gewerkschaften fordern höheres Salär für Lokführer aus Österreich Die Eurocityzüge von und nach München sind in der Ostschweiz auch mit österreichischen Lokführern unterwegs. Doch diese würden nicht nach Schweizer Standards bezahlt, kritisieren die Verkehrspersonalverbände beidseits der Grenze. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 20.07.2022, 12.00 Uhr

Zwanzig Franken Lohnzuschlag für ÖBB-Lokführer, die den Eurocity bis nach St.Gallen fahren: Gewerkschaftsvertreter bei der symbolischen Übergabe am Bahnhof St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Da ist der Wurm drin, bei den internationalen Zügen zwischen Zürich und München. Mit der Verkürzung der Fahrzeit von vier auf dreieinhalb Stunden will es seit Monaten nicht recht klappen – obwohl die SBB Massnahmen getroffen haben, sind die Züge immer noch häufig verspätet. So auch an diesem Dienstagabend am Bahnhof St.Gallen. Als ob das nicht schon genug Ärger wäre, kommt nun ein weiteres Problem hinzu.

Auf dem Perron am Gleis 1 hat sich eine Gruppe von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern versammelt, Fahnen werden geschwenkt. Die Verkehrspersonalgewerkschaften der Schweiz und Österreichs, SEV und Vida, sind gemeinsam präsent. Es geht um die Bezahlung des Lokpersonals. Genauer: um die Löhne der österreichischen Lokführerinnen und Lokführer, die auf den Zügen zwischen Lindau und St.Gallen eingesetzt werden. Das Wort «Lohndumping» macht die Runde.

Diese grenzübergreifenden Einsätze an sich sind nicht umstritten. Es sei eine pragmatische Lösung für den Bahnbetrieb, sagen die Gewerkschaften. Nur: Die Arbeitszeit auf Schweizer Schienen müsse auch nach Schweizer Standards bezahlt werden. Und das passiere bisher nicht – die Lokführer erhielten keine zusätzliche Entschädigung. Dies sei nicht nur unfair aus Sicht des ÖBB-Personals, sondern setze auch die Löhne in der Schweiz unter Druck.

Grundlohn bei den SBB ist doppelt so hoch

Bei den ÖBB erhalten Lokführerinnen und Lokführer, die gerade die Ausbildung beendet haben, einen Grundlohn von 17 Euro pro Stunde netto. Bei den SBB sind es 34.40 Franken pro Stunde. Für ihre Arbeit in der Schweiz müssten auch die ausländischen Lokführer im Minimum die 34.40 Franken pro Stunde erhalten, verlangen die Gewerkschaften. An diesem Abend wollen sie darum am Bahnhof St.Gallen symbolisch eine Zwanzigernote an einen aus Lindau eintreffenden Lokführer übergeben – als Signal an die SBB und die ÖBB, die Bezahlung dieser finanziellen Zulage jetzt aufzugleisen.

Es harzt allerdings. Der Zug aus Lindau soll Verspätung haben, hört man auf dem Perron. Einstweilen trifft der Eurocity aus Zürich ein, ebenfalls eine halbe Stunde verspätet. Auch in der Lohnfrage habe sich bisher wenig getan, sagt Reinhard Stemmer, Landesvorsitzender Vorarlberg der Gewerkschaft Vida und des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB). «Wir fordern die ÖBB auf, in Verhandlungen zu treten.»

Für die Gewerkschaften geht es nicht nur um die Strecke St.Gallen–St.Margrethen, sondern um ein europäisches Problem: Österreich habe die gleiche Situation mit ausländischem Bahnpersonal an seiner eigenen Ostgrenze, sagt Gerhard Tauchner, Mitglied des ÖGB-Präsidiums. «Wir sollten nicht Billiglöhne in andere Länder transportieren.» Dadurch würden die Saläre reihenweise nach unten gedrückt. Wenn sich jedoch Anstellungs- und Arbeitsbedingungen auf der Schiene ständig verschlechtern würden, stehe auch die Sicherheit der Passagiere und des Personals auf dem Spiel.

Auf anderen Grenzstrecken stimmt die Balance

Nun ist dies nicht die einzige Schweizer Bahnstrecke, auf welcher ausländisches Lokpersonal unterwegs ist. Solche Beispiele gebe es auch im Tessin und in der Westschweiz, sagt Hanny Weissmüller, Zentralpräsidentin des Lokomotivpersonals beim SEV. Doch dort basiere das auf Gegenseitigkeit, sprich: Schweizer Lokführer fahren auch ins Ausland. Damit seien die Leistungen besser ausgeglichen. Doch bei den Eurocityzügen zwischen St.Gallen und Lindau gebe es keinen solchen Austausch, die SBB-Lokführer fahren nicht nach Lindau. Da weit herum ein Mangel an Lokpersonal herrscht, sehen die Gewerkschaften die SBB im vorliegenden Fall erst recht als Profiteurin.

Rechtlich allerdings könne man in diesem Fall wenig ausrichten, sagt Weissmüller. «Das muss auf politischer Ebene geschehen.» Darum hätten sich SEV und Vida jetzt für diese Aktion zusammengetan.

Diese Solidarität kommt auch am Dienstagabend gelegen, denn der ÖBB-Lokführer, der den symbolischen Lohnausgleich am Perron in St.Gallen in Empfang nehmen soll, ist verhindert – sein Zug aus Lindau ist nicht nur verspätet, sondern fällt ganz aus. Ein Schweizer Berufskollege springt kurzerhand ein für die Fotos und Videoaufnahmen. Gut, steht der verspätete Eurocity aus Zürich immer noch hier. Die symbolische Zwanzigernote ist so gross, dass sie an der Nase des schnittigen «Astoro»-Triebzugs gerade so knapp durch das Seitenfenster des Führerstands passt.

Übrigens: Die britische Zeitung «The Guardian» hat die neue Bahnverbindung Zürich–München als eine der besten Zugfahrten des Jahres gelobt. Wann die Kinderkrankheiten ausgestanden sind, bleibt dennoch offen.

