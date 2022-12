Einbrüche: Wo sie in der Ostschweiz häufiger passieren

Interaktive Karte Wo Einbrecher in der Ostschweiz besonders aktiv sind – und wie sich viele Delikte verhindern liessen In einigen Ostschweizer Gemeinden wird häufiger eingebrochen als in anderen. Unsere Auswertung zeigt, wo die Täterinnen und Täter häufiger zuschlagen, wieso sie diese Gemeinden auswählen – und wie sich viele Einbrüche einfach verhindern liessen. Ruben Schönenberger und Mark Walther Jetzt kommentieren 13.12.2022, 05.00 Uhr

Mann mit Brechstange: So stellt man sich Einbrecher häufig vor. Doch es gibt auch Täterinnen und Werkzeug brauchen sie nicht immer. Symbolbild: Kapo St.Gallen / Grafik: Stefan Bogner

Erstmals seit langem steigt die Zahl der Einbrüche in der Schweiz. Der Kanton Thurgau registrierte bis Ende Oktober fast doppelt so viele Einbrüche wie im Vorjahreszeitraum. In Münsterlingen engagierte die Gemeinde gar eigens eine Sicherheitsfirma, weil auf Gemeindegebiet vermehrt eingebrochen wurde.

Bei der Kantonspolizei Thurgau geht man davon aus, dass sich die Zahlen 2022 wieder ungefähr auf dem Vor-Pandemie-Niveau einpendeln werden, wie Mediensprecher Daniel Meili sagt. Auch die Kantonspolizei St.Gallen stellte einen Anstieg fest. Mediensprecher Florian Schneider sagt: «Die definitive Statistik erscheint erst nächsten März. Aber die Tendenz ist deutlich.» Gerade in den letzten Wochen sei es zu einigen Einbrüchen gekommen. Schneider weiter:

«Es ist schon ziemlich Hochsaison für Einbrüche.»

Es scheint, als ob die Einbrecherinnen und Einbrecher nachholen, was in den ersten beiden Pandemiejahren schwieriger war, als alle öfter zu Hause waren. Dieser Aufholeffekt könnte bedeuten, dass beispielsweise die Einbrüche im Kanton St.Gallen von 1300 bis 1450 Einbrüchen pro Jahr wieder auf 1600 bis 1900 steigen.

Die Ostschweiz ist sicher, einige Gemeinden sind sicherer

Die Unterschiede zwischen den 183 Ostschweizer Gemeinden sind klein, wenn man die Einbruchszahlen relativ zur Einwohnerzahl betrachtet. Nirgends wurden in den letzten fünf Jahren mehr als drei Einbrüche auf 100 Einwohnerinnen und Einwohner registriert. Dennoch lässt sich anhand der Einbruchszahlen aufzeigen, wie Einbrecherinnen und Einbrecher operieren.

Die Autobahn ist einbruchsfördernd

Wer einbricht, will offenbar vor allem möglichst schnell vom Tatort fliehen können. Entsprechend beliebt sind bei den Übeltätern Gemeinden, die gut durch Strassen erschlossen sind. Das sieht man deutlich, wenn man die Karte der vom Bund errechneten Erreichbarkeit mit der obigen Karte vergleicht.

Meili von der Kantonspolizei Thurgau sagt: «Das deckt sich mit dem, was wir feststellen. Professionelle Einbrecher sind sehr mobil und nutzen gerne Hauptverkehrsachsen, um schnell und unbemerkt an- und wieder abreisen zu können.» Schneider von der Kantonspolizei St.Gallen sagt: «Die Autobahn A1 ist die Erklärung Nummer 1. Sie ist eine wichtige Verkehrsachse für Einbrecher.» Das zeigt sich, wenn man das Autobahnnetz über die obige Karte legt:

Die Hauptverkehrsachsen sind bei Einbrecherinnen und Einbrechern beliebt. Grafik: Stefan Bogner

Die «gefährlichste» Gemeinde verzeichnete zwei Jahre keinen Einbruch

Diese Ansicht zeigt, dass neben der A1 auch die A13 für die Delinquentinnen und Delinquenten wichtig ist. Hier komme hinzu, dass die Landesgrenze zu Österreich nahe ist. «Eine Grenze ist für die Strafverfolgung immer nachteilig, weil sie alles verzögert», sagt Schneider.

Zu den Autobahnen gesellt sich im Thurgau die Hauptstrasse 13 entlang des Sees. Die drei «gefährlichsten» Gemeinden – Gottlieben, Horn und Rorschach – liegen denn auch genau im nahen Umfeld dieser Strassen.

Doch «gefährlich» ist insbesondere im Fall von Gottlieben relativ zu sehen. Zwar weist die Gemeinde in den letzten fünf Jahren fast drei Einbrüche pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner auf und steht damit zuoberst in der Statistik. Doch in der Gemeinde wohnen nur 337 Personen (Stand: Ende 2021). So nimmt sie einen unliebsamen Spitzenplatz ein, obwohl weder 2020 noch 2021 überhaupt ein Einbruch geschah.

Den unliebsamen Platz im Spitzenfeld dürfte Gottlieben indes nicht ohne weiteres loswerden. 2022 ereignete sich dort unter anderem ein Einbruch in einen Schmuckladen. Ironie des Schicksals: Die Besitzerin des Ladens entdeckte den Einbruch, als sie mit einem Elektriker den Einbau einer Alarmanlage besprechen wollte.

Hier ist es gar noch sicherer als im Rest der Ostschweiz

Zwei Gemeinden in der Ostschweiz blieben in den letzten fünf Jahren ganz von Einbrüchen verschont. Beide liegen im Thurgau: Braunau und Raperswilen. Im Kanton St.Gallen ist die statistisch sicherste Gemeinde Untereggen (0,48 Einbrüche auf 100 Einwohnerinnen und Einwohner), im Kanton Appenzell Ausserrhoden Schwellbrunn (0,26) und im Kanton Appenzell Innerrhoden Rüte (0,11).

Sowieso lässt sich sagen, dass im Innerrhodischen kaum eingebrochen wird. Am meisten noch in Appenzell, doch selbst dort waren es von 2017 bis 2021 nur gerade 37 Einbrüche (0,63 auf 100 Einwohnerinnen und Einwohner). Roland Koster von der Innerrhoder Kantonspolizei führt dies unter anderem genau auf jenen Grund zurück, der in anderen Gegenden zu mehr Einbrüchen führt: Es fehlen die Autobahnen. Er ergänzt aber auch, dass in dörflichen Strukturen die soziale Kontrolle grösser sei.

Wer das Haus verlässt, sollte Anwesenheit simulieren

Diese Kontrolle ist denn auch, was sowohl Meili von der Thurgauer als auch Schneider von der St.Galler Kantonspolizei als hilfreich bei der Verhinderung von Einbrüchen sehen. Meili sagt: «Verdächtige Feststellungen sollte man lieber einmal zu viel melden, so können wir eine Patrouille vorbeischicken.»

Daneben helfe es, Anwesenheit zu simulieren. In der dunklen Jahreszeit könne es abschreckend wirken, wenn im Haus Licht brennt. Einbrecher würden relativ spontan zuschlagen und sich möglichst keinem Risiko aussetzen. Deshalb könnten gemäss Meili auch bauliche, einbruchhemmende Massnahmen sinnvoll sein: «Wenn ein Einbrecher lange braucht, um ein Fenster aufzuhebeln, lässt er eher davon ab.»

So liessen sich viele der Delikte ganz einfach verhindern

Ein gewichtiger Teil der erfassten Delikte könnte sich aber noch viel einfacher verhindern lassen: Oft handelt es sich nämlich gar nicht um Einbrüche im eigentlichen Sinn, sondern um sogenannte Einschleichdiebstähle. Die Täterinnen und Täter mussten also gar nicht eine Tür aufbrechen, ein Fenster einschlagen oder ein Schloss knacken. Sie mussten lediglich die Einladung – beispielsweise einer offen stehenden Türe – annehmen.

Im Kanton Thurgau zeigt sich gemäss Meili eine klare Tendenz: Während die tatsächlichen Einbrüche eher sinken, steigen die Einschleichdiebstähle. Im letzten Jahr waren 45 Prozent der erfassten Delikte Einschleichdiebstähle und keine Einbrüche im eigentlichen Sinn. Meili ergänzt: «Es gibt Leute, die einfach durchs Wohnquartier laufen und an den Türen rütteln. Wenn sie nicht aufgeht, geht der potenzielle Täter weiter.»

Auch im Kanton St.Gallen kennt man das Problem der offenen Türen. Schneider sagt:

«Würden die Leute die Türen konsequenter abschliessen, würde das schon einiges verhindern.»

Trotzdem versuche man nicht zu sehr auf Präventionskampagnen mit dem Mahnfinger zu setzen. Deren Wirkung sei begrenzt. Viel eher kommuniziere man konsequent, wenn irgendwo eingebrochen wird. «Damit wollen wir erreichen, dass das Thema in den Köpfen bleibt.»

