Steuern: Nur in einer Ostschweizer Gemeinde steigt die Belastung

Interaktive Karte Nur in einer halben Gemeinde ist die Steuerbelastung grösser als im Vorjahr – der grosse Ostschweizer Steuervergleich In diesen Tagen flattern die Steuererklärungen in die Ostschweizer Haushalte. Für viele Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wird der geschuldete Betrag leicht geringer ausfallen als noch im Vorjahr. Eine Datenanalyse zeigt, welche Gemeinden sich wie entwickeln. Ruben Schönenberger, Mark Walther und Tim Naef Jetzt kommentieren 01.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es war eine erfreuliche Nachricht, die aus einer Datenanalyse von CH Media vor wenigen Tagen hervorging: «Viele Deutschschweizer Steuerpflichtige werden bei den Steuern 2022 eine leichte Entlastung spüren.» Für die Ostschweiz trifft das noch verstärkt zu: Mit einer höheren Steuerrechnung müssen einzig die Einwohnerinnen und Einwohner von Rüte in Appenzell Innerrhoden rechnen.

Die gestiegene Steuerbelastung in Rüte liegt daran, dass die Gemeinde – oder der Bezirk, wie es in Innerrhoden heisst – gar nicht mehr existiert. Per 1. Mai 2022 hat er mit Schwende zum neuen Bezirk Schwende-Rüte fusioniert. Es war die erste Fusion in Innerrhoden seit 150 Jahren. Dass diese zu höheren Steuern führen würde, war denn auch einer der Kritikpunkte im Abstimmungskampf.

Obwohl die Daten für die Rütenerinnen und Rütener eine gestiegene Steuerbelastung ausweisen: Die Nachricht verliert etwas an Schrecken, wenn man die absolute Steuerbelastung betrachtet. Im schweizweiten Vergleich aller Gemeinden bleibt Rüte – mit Ausnahme tiefer Einkommen – im Vergleich relativ steuergünstig.

Für den Vergleich mit den Vorjahren hat die Eidgenössische Steuerverwaltung, auf deren Berechnungen dieser Artikel fusst, den Bezirk noch nicht fusioniert, aber schon den neuen Steuerfuss verwendet.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Wie gut oder schlecht die Ostschweizer Gemeinden im nationalen Vergleich dastehen, zeigt die nachfolgende Karte, die auf konkrete Lebenssituationen und Gemeinden angepasst werden kann.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Über die Daten Die in der Karte angezeigten Beträge umfassen die Einkommenssteuer (Gemeinde, Kanton, Bund), nicht aber Vermögens- und Kirchensteuern. Massgebend ist das Bruttoarbeitseinkommen respektive das Renteneinkommen. Schulgemeindesteuern werden der Gemeindesteuer zugeschlagen. Nicht überall ist diese Zuordnung eindeutig möglich. In Appenzell Innerrhoden sind zum Beispiel viele verschiedene Kombinationen von Bezirks- und Schulgemeindesteuer möglich. Von den Abzügen berücksichtigt die ESTV nur jene, die ohne Nachweis erlaubt sind. Individuell sind weitere Abzüge, etwa für Prämienverbilligung oder Kinderbetreuung, möglich. Deshalb kann der effektiv geschuldete Betrag höher oder tiefer ausfallen, als er in der Karte angegeben ist. Die Bezirke Schwende und Rüte haben im Verlauf des Jahres zum neuen Bezirk Schwende-Rüte fusioniert. Für die Gemeinde wird in der Karte ein Durchschnittswert angezeigt. Noch detailliertere Berechnungen erlaubt der Steuerrechner der ESTV.

Unter den St.Galler Gemeinden hat Kirchberg die für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler positivste Entwicklung zu verzeichnen. Gleich um 13 Prozentpunkte senkte die Toggenburger Gemeinde ihren Steuerfuss auf das Jahr 2022.

Weil gleichzeitig auch der Kantonssteuerfuss um fünf Prozentpunkte gesenkt wurde, kann sich die Ersparnis sehen lassen: Eine ledige Person ohne Kinder, die brutto 70'000 Franken verdient, spart beispielsweise 578 Franken. Die Steuerbelastung kommt neu bei 8078 Franken zu liegen.

Für einen Doppelverdienerhaushalt mit zwei Kindern und einem gemeinsamen Einkommen von 100'000 Franken (aufgeteilt 70'000 und 30'000 Franken) beträgt die Ersparnis 377 Franken, die Steuerbelastung liegt neu bei 4821 Franken.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Trotz der gesunkenen Steuerbelastung: Spitzenwerte sind das nicht. In Balgach, wo die Steuerbelastung im Kanton St.Gallen am geringsten ist, zahlt die gleiche ledige Person nur 6282 Franken, das Ehepaar nur 3647 Franken. Am höchsten fällt die Steuerbelastung für diese zwei Modellfälle in Wartau aus: 9201 beziehungsweise 5555 Franken sind hier fällig.

Obwohl im Kanton Thurgau mit Bichelsee-Balterswil eine Gemeinde ihren Steuerfuss erhöht hat, steigt die Steuerbelastung nirgends im Kanton. Das liegt daran, dass gleichzeitig der Kantonssteuerfuss um acht Prozentpunkte gesenkt wurde.

In Kesswil kommen zu dieser kantonalen Steuersenkung noch einmal fünf Prozentpunkte hinzu, um die der Gemeindesteuerfuss gesenkt wurde. Damit weist die Gemeinde am See die für Steuerzahlende positivste Entwicklung im Thurgau auf. Für eine ledige Person ohne Kinder mit 70'000 Franken Einkommen sinkt die Steuerbelastung um 551 auf 7173 Franken. Für ein verheiratetes Paar mit zwei Kindern und einem gemeinsamen Einkommen von 100'000 Franken (Verhältnis 70/30) sinkt sie um 399 auf 4679 Franken.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Noch tiefer liegt die Belastung in Warth-Weiningen. Die gleiche ledige Person zahlt dort 6264 Franken, das verheiratete Paar 4022 Franken. Am anderen Ende der Skala liegt Arbon mit 8578 beziehungsweise 5694 Franken.

Gleich mehrere Gemeinden haben im Kanton Appenzell Ausserrhoden ihren Steuerfuss auf 2022 gesenkt. Am grosszügigsten taten das Walzenhausen und Reute.

Für eine ledige Person mit 70'000 Franken Einkommen ohne Kinder sank die Belastung in Reute um 209 auf neu 8030 Franken und in Walzenhausen um 210 auf neu 7506 Franken. Für ein verheiratetes Doppelverdienerpaar mit zwei Kindern und einem gemeinsamen Einkommen von 100'000 Franken (Verhältnis 70/30) sank sie in beiden Gemeinden um 177 Franken auf 6177 (Reute) beziehungsweise 5736 Franken (Walzenhausen).

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Gemeinde mit der tiefsten Steuerbelastung ist Teufen. Die gleiche ledige Person zahlt dort 6983, das Ehepaar 5295 Franken. Am anderen Ende der Skala liegt Hundwil mit 9077 beziehungsweise 7060 Franken.

Während die Fusion der Bezirke Schwende und Rüte für die Einwohnerinnen und Einwohner von Rüte zu einer höheren Steuerbelastung geführt hat, haben jene von Schwende profitiert. Ledige Personen mit einem Einkommen von 70'000 Franken und ohne Kinder zahlen dort nun 206 Franken weniger, die Steuerbelastung beträgt noch 6928 Franken. Verheiratete mit zwei Kindern und einem gemeinsamen Einkommen von 100'000 Franken (Verhältnis 70/30) sparen 174 Franken, die Steuerbelastung beträgt neu 5293 Franken.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Rüte dürfen sich aber darüber freuen, dass sie immer noch verhältnismässig wenig Steuern zahlen. Nur in Appenzell liegt die Belastung mit 5970 Franken für die ledige Person und 4479 Franken für das Ehepaar noch leicht tiefer als in Rüte (6142 beziehungsweise 4624 Franken). Am höchsten ist die Belastung in Oberegg mit 7373 beziehungsweise 5671 Franken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen