Integration Gemeindeversammlung Rickenbach will Familie nicht einbürgern – nun spricht der Vater über den unerfüllten Traum und «konstruierte Kriterien» Ein Mann aus Rickenbach will für sich und seine drei Kinder den Schweizer Pass. Zwei Mal wurde sein Begehren bereits abgelehnt, einmal vom Gemeinderat und nach eingelegtem Rekurs auch von der Gemeindeversammlung. Die vorgebrachten Gründe für die Ablehnung will der Vater nicht akzeptieren und kritisiert den Gemeinderat scharf. Dieser wiederum weist die Vorwürfe von sich. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 27.12.2022, 05.00 Uhr

Der Traum vom Schweizer Pass bleibt für eine Rickenbacher Familie weiterhin unerfüllt. Die Gemeindeversammlung stimmte gegen ihr Einbürgerungsgesuch. Bild: Andrea Stalder

Ihm würden in letzter Zeit häufig komische Blicke zugeworfen, wenn er in Rickenbach unterwegs sei, sagt Ertan Gashi* im Gespräch mit dieser Zeitung. Deshalb habe er sich nicht im dortigen Coop-Restaurant treffen wollen, sondern in jenem im Stadtmarkt Wil.

Der Grund für die «komischen Blicke»: An der Rickenbacher Gemeindeversammlung vom 7. Dezember kam es zu einem Aufreger. Dort wurde die Einbürgerung Gashis und seiner drei Kinder abgelehnt. Sehr zum Unmut des gebürtigen Nordmazedoniers und seines Rechtsberaters, der sich just mit einem wütenden Schreiben an den Gemeinderat wandte.

Die Geschehnisse im Überblick Der Abstimmung ging ein Einbürgerungsgesuch für Gashi und seine drei Kinder voraus, das der Rickenbacher Gemeinderat ablehnte. Gashi legte beim Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau Rekurs ein und bekam Recht. Deshalb wurde über das Gesuch an der Gemeindeversammlung abgestimmt, wobei der Gemeinderat eine Empfehlung zur Ablehnung des Gesuchs gab. 132 Stimmberechtigte stimmten im Sinne des Gemeinderats, drei für das Gesuch und 21 enthielten sich. (hol)

Anwalt bei Wortmeldung ausgelacht

Von einer «Atmosphäre des Hasses», die im Saal geherrscht habe, ist darin die Rede. Seine Auffassung begründet er mit dem Entscheid der Stimmbürgerschaft, die Familie Gashi aus dem Saal zu schicken, bevor das Traktandum behandelt wurde. Schon zuvor habe er sich nicht wohlgefühlt, sagt Gashi im Gespräch. «Als mein Anwalt begründen wollte, weshalb er uns begleitete, liess man ihn nicht ausreden.» Dabei habe er dazu allen Grund gehabt.

Der 35-jährige Gashi hat nämlich gesundheitliche Probleme; er leidet an Nierenversagen. «Ich fühlte mich nicht imstande, meine Position bei der Versammlung angemessen zu vertreten.» Deshalb habe er seinen Rechtsberater gebeten, mitzukommen. «Ich wollte damit niemanden einschüchtern», so Gashi.

Als sein Rechtsberater versucht habe, die Umstände zu erklären, sei es zu einer gemeinen Reaktion seitens der Teilnehmenden gekommen:

«Die Leute fingen zu lachen an.»

Der Rechtsberater bezeichnete dieses Lachen im Schreiben an den Gemeinderat als «laut und hämisch». Die Reaktion könne er nicht nachvollziehen, sagt Gashi, zumal es sein volles Recht gewesen sei, einen Vertreter mitzunehmen.

Gemeindepräsident: «Ausspruch hat für Lacher gesorgt»

Das sieht Ivan Knobel, der Gemeindepräsident von Rickenbach, etwas anders. Er schreibt auf Anfrage: «Weder Gesetz noch Reglemente sehen vor, dass man sich an einer Gemeindeversammlung vertreten lassen kann.» Trotzdem sei dem Rechtsberater nach kurzer Diskussion die Möglichkeit zur Wortmeldung ohne Zeitbeschränkung gegeben worden.

Knobel schreibt:

Ivan Knobel, Gemeindepräsident von Rickenbach. Bild: PD

«Mir schien, er habe die Gemeindeversammlung mit einer Theaterbühne verwechselt, ohne klaren Plan, welches Spektakel er aufführen soll.»

Mit der Vorbemerkung, er äussere sich an der Stelle von Herrn Gashi, weil sich dieser nicht aufregen dürfe, habe er tatsächlich für Lacher gesorgt. «Die Anwesenden lachten verhalten über seinen Ausspruch, aber keineswegs über ihn und schon gar nicht über Herrn Gashi.»

Auch sonst sei das Verhalten der Stimmbürgerschaft vorbildlich gewesen, schreibt Knobel. «Wegen der fortgeschrittenen Zeit und weil Herr Gashi statt mit seiner mitspracheberechtigten Frau mit seinen Kindern an der Versammlung erschienen ist, haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zugestimmt, das Traktandum ‹Einbürgerung› als Erstes zu behandeln.»

Angesprochen auf die Aussage von Ivan Knobel, eine Vertretung vor einer Gemeindesammlung sei formell gar nicht möglich, sagt Gashi: «Das wurde mir an der Versammlung nicht mitgeteilt.» Weil es ihm an dem Tag nicht gut gegangen sei, habe er den Anwalt spontan mitnehmen müssen.

Überhaupt habe keine Bereitschaft geherrscht, ihm zuzuhören. Dass die Lacher nicht böse gemeint waren, wie Knobel betont, sei ebenfalls falsch. «Die Leute haben erst gelacht, als meine Nierenprobleme angesprochen wurden», sagt er. Es sei demütigend gewesen.

Bezüglich Knobels Angaben über das Verhalten seines Rechtsberaters verweist Gashi auf selbigen. Dieser sagt auf Anfrage: «Ich habe lediglich die Versammlung über Gashis Krankheit aufgeklärt.» Danach habe sich gar ein anderer Anwalt, der an der Versammlung teilnahm, zu Wort gemeldet und dafür plädiert, ihn für seinen Klienten sprechen zu lassen, da er dieses Recht habe.

Gemeinderat hat Ablehnung empfohlen

Während die Familie Gashi samt Anwalt vor der Tür warteten, wurde im Saal abgestimmt. Zuvor gab der Gemeinderat die Empfehlung ab, das Gesuch abzulehnen. Grund dafür waren die fehlende Sprachkompetenz der Ehefrau von Ertan Gashi und die mangelnde Unterstützung seinerseits, diese zu erwerben. Das Kriterium war schon genannt worden, als der Gemeinderat das Gesuch im August 2021 zum ersten Mal abgelehnt hatte. Nachdem Gashi beim Departement für Justiz und Sicherheit Rekurs eingelegt hatte, wurde die Begründung des Gemeinderats jedoch entkräftet.

Im Entscheid des Kantons steht: «Die Fokussierung auf ein einziges Kriterium ist unzulässig. (...) Erforderlich ist eine Gesamtwürdigung aller massgeblichen Aspekte im Einzelfall.» Ein Manko bei einem Kriterium könne durch Stärken bei anderen Kriterien ausgeglichen werden. Solche Stärken seien jedoch nicht zu erkennen, schreibt der Gemeinderat in seiner Botschaft zum Budget 2023. Beispielsweise seien Gashi und seine Frau nicht in örtlichen Vereinen oder sonstigen Organisationen aktiv. Deshalb die Ablehnungsempfehlung.

«Konstruierte» Kriterien

Mit dieser Empfehlung hat Gashi ein grundlegendes Problem. «Ich habe nichts dagegen, dass eine Gemeindeversammlung über eine Einbürgerung entscheiden kann», sagt er.

«Aber bei einer solchen Empfehlung ist es klar, wie das Resultat am Ende aussieht.»

Auch mit der Argumentation des Gemeinderats ist er nicht einverstanden. «Ich habe das Gefühl, dass von Anfang an nach Gründen gesucht wurde, das Gesuch abzulehnen.» Ganz zu Beginn sei seine wirtschaftliche Lage bemängelt worden. Dies, obwohl er zu 50 Prozent arbeite – das höchstmögliche Pensum angesichts seiner gesundheitlichen Einschränkungen. Danach habe man die schwachen Deutschkenntnisse seiner Kinder kritisiert. «Obwohl sie hier geboren sind und perfekt Deutsch sprechen. Das wollte ich an der Gemeindeversammlung beweisen, weshalb ich sie mitgenommen habe.»

Zuletzt nannte man die fehlenden Integrationsbemühungen seiner Ehefrau als Killerkriterium. Doch auch dieses sei konstruiert, sagt Gashi. Seine Frau wolle schliesslich gar nicht eingebürgert werden. «Sie ist erst seit zwölf Jahren in der Schweiz, ich schon seit 28 Jahren. Im Gegensatz zu mir hat sie nicht das Bedürfnis, Schweizerin zu werden.»

Zudem sei nicht wahr, dass Gashi sie bei der Integration nicht genug fördere. Demnach habe er sowohl Deutschkurse als auch Fahrstunden für sie organisiert und finanziert sowie ihre Bewerbungen geschrieben.

Die Bemerkung, Gashi und seine Frau hätten keine Vereinsmitgliedschaften vorzuweisen, lässt er ebenfalls nicht gelten. «Wegen meiner Krankheit habe ich keine Chance, irgendwo aktiv zu sein», sagt er. Neben seinem Job und häufigen Spitalaufenthalten bleibe keine Zeit für andere Aktivitäten. «Sollte sich meine Gesundheit verbessern, würde ich mich aber gerne engagieren», so Gashi.

Gemäss dem Rickenbacher Gemeinderat erfüllt Gashi die Integrationskriterien nicht ausreichend. Bild: Michel Canonica

Kein Verständnis seitens Gemeindepräsidenten

Was antwortet Gemeindepräsident Ivan Knobel auf Gashis Vorwürfe?

«Wenn Herr Gashi meint, die Begründungen des Gemeinderates seien konstruiert, so sehe ich darin einzig die fehlende Ernsthaftigkeit bezüglich der Integrationsbemühungen.»

Zu Gashis Einwand, er würde seine Frau sehr wohl bei den Integrationsbemühungen unterstützen, schreibt Knobel: «Herr Gashi hätte vermutlich seine Frau dazu bewegen können, der Gemeindeversammlung beizuwohnen. Hätte sie an der Stelle des Rechtsberaters das Wort ergriffen, hätten sich die Stimmberechtigten ein eigenes Bild ihrer Sprachkenntnisse und Integration machen können.»

Dass die Integration der Ehefrau zum Kriterium gemacht wird, obwohl sie gar nicht eingebürgert werden will, hat laut Knobel einen simplen Grund: Die Verordnung über das Schweizer Bürgerrecht, Art. 8 «Förderung der Integration der Familienmitglieder» sehe eine solche Unterstützung vor. Knobel schreibt: «Wir befolgen diese Verordnung in der festen Überzeugung, dass alle Einwohner der Schweiz, ob Mann oder Frau, möglichst selbstbestimmt durch das Leben gehen können sollten.»

Die angeblich fehlenden Deutschkenntnisse von Gashis Kindern und seine dürftige wirtschaftliche Lage seien hingegen nicht mehr aktuell und bei der Versammlung nicht genannt worden.

Wie geht es jetzt weiter?

Gashi bleibt bei seinem Standpunkt: «Meine Frau gibt alles, um sich zu integrieren, und ich helfe ihr dabei.» Über das bisherige Scheitern sei er zwar enttäuscht, doch aufgeben wolle er nicht.

«Wenn ich diese konstruierten Kriterien lese, kann ich den Entscheid nicht akzeptieren.» Er werde weiter für die Einbürgerung kämpfen. Nach der Ablehnung an der Gemeindeversammlung wird nun der Kanton darüber entscheiden. Gashi ist optimistisch. «Ich glaube, dass es jetzt klappen wird. Vorausgesetzt, man hört mir endlich richtig zu.»

* Name geändert

