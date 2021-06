Kino für Blinde: Kino Roxy in Romanshorn bietet Audio-Hörfilme an

INKLUSIVES KINO «Auch bei Blinden fliessen im Kino die Tränen»: In Romanshorn gibt es Filme für die Ohren Das Kino Roxy in Romanshorn zeigt als einziges Schweizer Kino Vorstellungen auch mit Audiostream für Blinde und Sehbehinderte. Ein Meilenstein in Sachen Inklusion, denn mit Gänsehaut oder Kloss im Hals sind für eineinhalb Stunden alle gleich im Kinosaal. Viola Priss 21.06.2021, 17.53 Uhr

Der eine mit Kopfhörern, die andere ohne. Ein geteiltes Filmerlebnis lässt die Welt der Sehenden mit jener der Nicht-Sehenden verschmelzen. Bild: Kino Roxy Romanshorn

Die Stille im Saal, der weiche Kinosessel, der Geruch von Popcorn und die Stille, wenn der Held auf der Leinwand leidet: All das zusammen macht den Zauber eines Kinobesuchs aus und ist nicht zu Hause auf der Fernsehcouch reproduzierbar. Dass ein Kinofilm ein Erlebnis für mehr als einen Sinn ist, beweisen audiodeskriptive Filmvorführungen. Alles, was auf der Leinwand sichtbar ist, ob Flugzeugabsturz oder Wut im Gesicht des Darstellers, wird dabei via Audiostream beschrieben. Der Hörfilmproduzent Michael Vogt ist selbst im Alter von 33 Jahren zunehmend erblindet. Er schildert, wie Blinde Filme erleben und welche Bedeutung ein gemeinsam verbrachter Kinoabend von Sehenden und Nicht-Sehenden haben kann.

Wenn ich am kommenden Mittwoch ins Kino gehe und mir «Von Fischen und Menschen» im Kino Roxy ansehe, werden mein blinder Sitznachbar und ich das gleiche Filmerlebnis haben?

Michael Vogt: Absolut. Abgesehen von stellenweise zeitversetztem Lachen vielleicht, gerade bei dichten Szenen, in denen sehr viel passiert. Da kann auch mal eine Pointe vorweggenommen oder die Atmosphäre einige Sekunden länger beschrieben werden. Wenn ich mit meiner Familie ins Kino gehe, sind wir im Anschluss genauso am Diskutieren und Schwärmen wie Sehende unter sich.

Was ist der Unterschied zwischen sogenanntem «audiodeskriptivem Kino» und einem Hörbuch?

Die Qualität eines Hörfilms macht aus, wie gut die Feinheiten beschrieben werden. Sehende wissen, wenn sich etwas anbahnt, weil sie es der Mimik des Darstellenden entnehmen. Für einen blinden Menschen muss das bis ins Detail beschrieben werden. Auch Dimensionen. Zum Beispiel eine Pfauenfeder, in all ihren schillernden Facetten, ein Feuerwerk oder die Dämmerung.

Ist etwas wie das Knistern in einer Liebesszene, das ohne Dialog auskommt, denn überhaupt in Worten beschreibbar?

Es ist eine Kunst, die Atmosphäre eines Filmmoments einzufangen und dem Zuhörenden zu vermitteln. Deshalb sollte das Drehbuch immer von sehenden und blinden Autoren gemeinsam verfasst werden. Man sieht den Film an, tauscht sich aus, klärt direkt, was für den Nicht-Sehenden unklar ist. Oft entscheidet eine Nuance im Tonfall und die exakte Formulierung darüber, ob ein Kribbeln im Publikum erzeugt wird. Ich kann Ihnen aber versichern: Ich sitze völlig gebannt vor der Leinwand, wie Sie auch, wenn es dramatisch zu geht. Und auch bei mir fliessen Tränen, wenn meinem Helden auf der Leinwand etwas zustösst.

Wie genau läuft eine solche Vorstellung ab?

Im Kino Roxy ist das einzigartig. Der blinde Gast kann sich per Handy vor Ort in ein spezielles WLAN einwählen, nachdem er eine kostenlose App installiert hat. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, man braucht lediglich Kopfhörer. Wenn der Film beginnt, beginnt auch die Sprecherin im Stream.

Sie sind nicht von Geburt an blind, kennen Kino auch aus der Perspektive der Sehenden. Nun sind Sie seit vier Jahren als Hörfilmproduzent tätig. Wozu braucht es audiodeskriptives Kino?

Es gibt kaum Räume, in denen sich die Kultur der Blinden mit der Welt der Sehenden überschneidet. Das ist ein Jammer. Ich bin ein grosser Befürworter von mehr Autonomie für Blinde. Gerade jene, die in Blindenheimen aufwachsen, kommen mit der Welt draussen kaum in Berührung. Kulturelle Formate, die über ein gemeinsames Jassen hinaus gehen und bei denen ein natürlicher geselliger Kontakt entsteht, sind Gold wert. Für beide Seiten. Für die Dauer des Films sind alle gleich, auch beim Nörgeln oder Schwärmen danach. Bloss müssen dann die Sehenden auf die Nicht-Sehenden zugehen.

Wie kommen die Formate bei blinden Zuhörern an?

Ich werde nie vergessen, wie einmal nach einer audiodeskriptiven Tanzvorstellung eine Kollegin zu mir kam und sagte, sie sei völlig mit dem Körper mitgegangen, völlig erschüttert und berührt gewesen. Sie sagte wortwörtlich: «Ich hatte zum ersten Mal im Leben das Gefühl, man hätte mir einen Teil meiner Sehkraft zurückgegeben.» Mein Traum ist, dass audiodeskriptive Formate in Kino, Oper oder Theater etwas ganz Normales werden.

Augen schliessen und Film hören:

Der Schweizer Film «Von Fischen und Menschen» in der audiodeskriptiven Version. Quelle: Imagoscript arni