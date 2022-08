Inklusive Sprache: So gendern Ostschweizer Gemeinden

Inklusive Sprache «St.Galler:innen» statt «St.Gallerinnen und St.Galler»? – So gendern die Ostschweizer Gemeinden Die Forderung nach einer geschlechterneutralen Sprache erreicht auch die kommunale Verwaltung. Manche Städte und Gemeinden haben längst eigene Leitlinien ausgearbeitet, andere stecken mittendrin. Fast alle sind sich einig: Frauen, Männer und Nonbinäre sollen sich gleichermassen angesprochen fühlen – aber bitte nicht mit typografischen Mitteln. Seraina Hess 2 Kommentare 08.08.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeinden wissen um die Wichtigkeit der inklusiven Sprache – immer öfter wird sie deshalb zum Thema. Bild: Getty

Fortschrittlicher als der Bund: So bezeichnete die «Thurgauer Zeitung» letzte Woche die Stadt Frauenfeld, die einen Leitfaden für gendergerechte Sprache eingeführt hat – samt Genderdoppelpunkt. Die Kantonshauptstadt verwendet ihn fortan zwar nicht auf allen Kommunikationskanälen, sondern nur in Inseraten, in den sozialen Medien und in Tabellen, wo der Platz knapp bemessen ist.

Damit wählte die Stadt eine Schreibweise, die beim Bund und den Ostschweizer Kantonen nicht willkommen ist: Genderstern, Genderdoppelpunkt, Gender-Gap oder der Gender-Mediopunkt eigneten sich nicht, «das Anliegen einer inklusiven Sprache in den Texten des Bundes umzusetzen».

Jede Gemeinde kann selbst entscheiden

Zwar kommt derzeit keine Stadt und keine Gemeinde an der Genderdiskussion vorbei, anders als Frauenfeld stützen sich aber die meisten auf die bestehenden Leitfäden der Kantone, wie eine nicht repräsentative Umfrage zeigt. Sowohl der Kanton St.Gallen, beide Appenzell und der Thurgau verzichten auf nonbinäre Bezeichnungen mit Genderstern oder Doppelpunkt. Vielmehr setzten sie auf Paarformen wie «Einwohnerinnen und Einwohner», Partizipien im Plural wie «Mitarbeitende» oder geschlechtsunspezifische Pronomen.

Markus Zahnd, Leiter des Thurgauer Informationsdienstes. Bild: PD

«Die Gemeinden können selbst entscheiden, ob sie den Schreibweisungen des Kantons folgen oder eigene festlegen», sagt Markus Zahnd, Leiter des Thurgauer Informationsdienstes. «Wir haben unsere Weisungen aber bereits zahlreichen Gemeinden zur Verfügung gestellt, die darauf basierend eigene Regelungen definierten.»

Reto Marty, Stadtschreiber in Weinfelden. Bild: Donato Caspari

Obschon die Regelung der gendergerechten Sprache in der Gemeindeautonomie liegt, verzichten viele auf einen eigenen Massstab. «Wir haben uns des Themas nicht explizit angenommen, entsprechen jedoch der vom Kanton St.Gallen herausgegebenen Empfehlung», sagt etwa Roger Meier, Ratsschreiber in Wattwil. In Weinfelden verfährt man gleich, wobei Stadtschreiber Reto Marty eine einheitliche Regelung unter den Gemeinden als erstrebenswert bezeichnet.

Richard Falk, Stadtschreiber in Rorschach. Bild: Michel Canonica

Schleichend habe sich die gendergerechte Sprache in Rorschach entwickelt, unabhängig von der kantonalen Regelung und ohne konkretes Projekt. Stadtschreiber Richard Falk sagt:

«Es ist der Stadt wichtig, dass sich die gesamte Bevölkerung, unabhängig vom Geschlecht, angesprochen fühlt.»

Teil eines neuen Kommunikationskonzepts

Zu den öffentlichen Verwaltungen, die derzeit ein eigenes Reglement erarbeiten, gehört Gossau. Auch über die aktuell verbotenen typografischen Lösungen werde man diskutieren, sagt der Kommunikationsbeauftragte Urs Salzmann. «Eine Regelung ist für Gossau vor allem wichtig, um den Auftritt zu vereinheitlichen.»

Urs Salzmann, Kommunikationsbeauftragter in Gossau. Bild: Ralph Ribi

Gleich will Herisau im Zuge der Überarbeitung des Kommunikationskonzepts verfahren; so auch die Gemeinde Sargans, die selbiges vorhat. «Die Verwaltung steht nicht abseits der aktuellen gesellschaftlichen Debatten», sagt Ratsschreiberin Denise Good. Die aktuelle Praxis in der Gemeinde lässt das generische Maskulinum, das Frauen mitmeint, noch immer zu.

Stadt St.Gallen: Das Parlament hat eingegriffen

Die neuen Richtlinien für gender- und diversitygerechte Sprache der Stadt St.Gallen traten im September letzten Jahres in Kraft. Seither ist es beispielsweise nicht mehr erlaubt, bei stark fachlich orientierten Texten gendergerechte Formulierungen zu vernachlässigen.

Die Stadt hat sich auch intensiv mit der Einführung typografischer Symbole beschäftigt. Anders als in der Thurgauer Hauptstadt hat sich St.Gallen letztlich aber doch gegen die Verwendung des Gendersterns und ähnliche Platzhalter für Nichtbinäre gestellt und stützte sich, wie so viele, auf die Weisung der Bundeskanzlei.

Kurze Zeit später führte jedoch ein Vorstoss aus dem linksliberalen Lager des Stadtparlaments zu einer Anpassung: Typografische Platzhalter wie der Genderstern sind seither nicht mehr unter den unzulässigen Bezeichnungen aufgeführt und können somit in begründeten Fällen zum Einsatz kommen. Das betrifft etwa städtische Dienststellen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit an die Zielgruppe diversgeschlechtlicher Menschen wenden.

Kommunikationsverantwortliche Lea Müller schreibt: «Der Stadtrat wird die gesellschaftlichen Debatten und Entwicklungen im Zusammenhang mit einer geschlechtergerechten Sprache weiterverfolgen.»

Gut möglich also, dass sich zu den St.Gallerinnen und St.Gallern künftig öfter St.Galler*innen gesellen.

Erklärvideo für Kinder zu geschlechtergerechter Sprache. Video: PD

