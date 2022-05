In Vernehmlassung Kantonaler Richtplan wird angepasst – neuer Grundlagenbericht zum Rheintaler Hochwasserprojekt Rhesi Die St.Galler Regierung will den kantonalen Richtplan anpassen. Unter anderem liegt ein überarbeitetes Koordinationsblatt zum Hochwasserschutzprojekt Alpenrhein Internationale Strecke vor. 17.05.2022, 09.10 Uhr

Das Koordinationsblatt zum Hochwasserschutz Rhesi wurde überarbeitet. Bild: PD

Die St.Galler Regierung will den Richtplan anpassen. Dieser enthält eine Vielzahl an Änderungen, wie die Staatskanzlei per Communiqué mitteilt. So liegt das überarbeitete Koordinationsblatt zum Hochwasserschutzprojekt Alpenrhein Internationale Strecke (Rhesi) vor und zwei räumliche Tourismusentwicklungskonzepte wurden im Richtplan aufgenommen. Weiter sollen ein Steinbruch erweitert und ein Deponietyp angepasst werden.