Fazit der Impfwoche im Kanton St. Gallen fällt nüchtern aus

«Man kann den Erfolg nicht allein an den Erstimpfungen messen»: Ein Fazit zur Impfwoche im Kanton St.Gallen Knapp über 2200 Personen liessen sich im Kanton St.Gallen während der nationalen Impfwoche zum ersten Mal impfen. Damit ist die kantonale Impfquote um drei Prozent gestiegen. Das klingt nach wenig, Karin Faisst, Leiterin des Amts für Gesundheitsvorsorge, ist trotzdem zufrieden.

In der Impfnacht wurde im Rathaus St.Gallen ein Impfzentrum eingerichtet, parallel zum Impfkonzert «Back on Tour». Bild: Donato Caspari

Mobile Impfteams, die den Kanton durchstreiften, ein Open-Air-Konzert, Walk-in-Angebote, freie Impfstoffwahl. Die nationale Impfwoche, die letzten Freitag zu Ende ging, sorgte im Kanton St.Gallen für grossen medialen Wirbel. Doch hat sie auch das erreicht, was sie erreichen sollte? Nämlich die Impfquote zu steigern, die im Landesvergleich schlecht abschneidet. Ein Fazit.

«Die Zahlen liegen im Rahmen der Erwartungen», schrieb das Gesundheitsdepartement des Kantons am Montag in einer Mitteilung. Über 2200 Personen entschlossen sich im Kanton St.Gallen während der nationalen Impfwoche zum ersten Mal zum Piks. Zum Vergleich: Die Zahlen der zwei Wochen vorhergehenden Wochen lagen bei 1400 respektive 1100 Erstimpfungen.

Die Erstimpfungen wurden letzte Woche in den Impfzentren (997), Pop-up-Impfstellen, von mobilen Impfteams (573), in Arztpraxen (183) sowie in Apotheken (452) durchgeführt. Ebenfalls genutzt wurde das Angebot der Erstimpfungen an Impfnächten in Wil (140) und – weitaus weniger – in der Stadt St.Gallen (36).

Karin Faisst, Leiterin des Amts für Gesundheitsvorsorge und Präventivmedizinerin.

Die Impfquote der mindestens einmal Geimpften im Kanton ist somit um drei Prozent auf insgesamt 63 Prozent gestiegen. Damit gehört der Kanton St.Gallen zwar immer noch zu den Schlusslichtern im Land, aber Karin Faisst, Leiterin des Amts für Gesundheitsvorsorge und Präventivmedizinerin, ist dennoch zufrieden.

«Wir haben das Impfangebot in kurzer Zeit deutlich vergrössert und die Kampagne war in den Medien sehr präsent.»

Es sei nicht zu erwarten gewesen, dass die Zahl der Erstimpfungen innerhalb dieser Woche plötzlich explodiere, sagt Faisst. Es sei in erster Linie um Kommunikation gegangen. Viele Künstlerinnen und Künstler und sogar Bauernpräsident Markus Ritter hätten sich hingestellt und für die Impfung geworben und man habe den Leuten die Möglichkeit gegeben, sich zu informieren.

Toggenburg bleibt Sorgenkind

Man könne den Erfolg der Impfwoche daher nicht allein an der Anzahl der verabreichten Erstimpfungen messen. Man wisse, dass man es jetzt mit einer Zielgruppe zu tun habe, die der Impfung kritisch gegenüberstehe. Diese Menschen seien schwer zu erreichen. Aber Faisst hofft, dass gewisse unter ihnen seien, die man diese Woche dazu angeregt habe, sich Gedanken zu machen. Sie sagt:

«Vielleicht haben sich manche nicht letzte Woche impfen lassen, tun es aber nächste oder übernächste.»

Das Toggenburg bleibt weiterhin das Sorgenkind des Kantons. Mit unter 52 Prozent hat es die niedrigste Impfquote und gleichzeitig die höchsten Fallzahlen. Gemäss der Medienmitteilung wurden in der Region letzte Woche dennoch nur 200 Erstimpfungen verabreicht. Dies, obwohl sieben der neun Ortschaften, die das mobile Impfteam zwischen dem 5. und 12. November besuchte, im Toggenburg lagen.

Dazu sagt Faisst: «Es hat im Toggenburg offensichtlich Menschen, die impfkritisch sind. Aber wir können nicht mehr tun, als das Angebot möglichst niederschwellig zu gestalten, und hoffen, dass wir die Fragen und Bedenken einiger Leute noch klären können.» Vielleicht brauche es einfach noch mehr Geduld. Das habe jedoch nichts mit resignieren, sondern mit akzeptieren zu tun.

Lockdown für Ungeimpfte in Österreich

Der östliche Nachbar Österreich sah das etwas anderes. Dort wurde weder resigniert noch akzeptiert. In Österreich, das ähnlich viele Einwohner und eine ähnlich tiefe Impfquote wie die Schweiz von rund 65 Prozent hat, wurde Anfang letzter Woche landesweit die 2G-Regel eingeführt. Das führte dazu, dass sich über 70'000 Menschen zum ersten Mal impfen liessen. Über dreimal mehr als in der Schweiz im gleichen Zeitraum (20'913). Nun hat die Regierung sogar noch einen draufgesetzt und per Montag einen Lockdown für Ungeimpfte verhängt. Es scheint zu funktionieren. Am Sonntag standen die Menschen vor den Impfzentren Schlange.

«Diese Regel würde von der Bevölkerung wohl nicht akzeptiert werden», sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter über die 2G-Regel diesbezüglich zu dieser Zeitung. Aber der St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann sagte letzte Woche zu «FM1Today», dass er die aktuelle Situation mit dem kantonalen Führungsstab anschaue und man sich gemeinsam überlege, welche Massnahmen eventuell getroffen werden müssten. Darüber, von welchen konkret die Rede sei und wann diese allenfalls in Kraft treten würden, konnte Karin Faisst nichts sagen.

Das niederschwellige Angebot im Toggenburg und anderen Regionen bleibe derweil bestehen. Wie der Medienmitteilung zu entnehmen ist, bleiben die Pop-up-Impfstellen in Wattwil, Altstätten, Walenstadt weiterhin geöffnet. Diese Woche eröffnen ausserdem zwei weitere Pop-up-Impfstellen in Rorschach und Uznach und nächste Woche zwei zusätzliche Impfstellen in Flawil und St.Margrethen.

Doch Faisst stellt klar: Die Impfwoche ist vorerst vorbei. Es seien zwar am 19. November noch zwei Impfnächte in Buchs und in Rapperswil-Jona geplant, danach seien aber keine weiteren Konzerte oder grössere Aktionen vorgesehen. Der Fokus liege nun auf der Booster-Impfung, welche seit Montag für über 65-jährige Personen in den Impfstellen und bei impfenden Hausarztpraxen möglich ist. Faisst sagt, dass bisher rund 12'000 Anmeldungen für die Booster-Impfung eingegangen seien.

Gegenüber der «Sonntags-Zeitung» sagte Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif), man werde die Drittimpfung für Jüngere bald öffnen. Wann dies genau sei, weiss auch Faisst nicht. Doch sie sagt, die Booster-Impfung für jüngere Menschen sei nicht ausschlaggebend für den Verlauf dieser Pandemie. Es gehe dabei in erster Linie darum, den individuellen Schutz nochmals zu stärken, da dieser gemäss Studien nach sechs Monaten abnehme. Aber:

«Entscheidend ist die Erstimpfung, die den Schutz von null auf 90 Prozent bringt.»

Wer die entscheidende erste Impfung noch nicht erhalten habe, dem mache man es so einfach wie nur möglich, sagt Faisst. Aber kommen müssten die Leute am Ende selbst.