impfungen St.Gallen hat Impfstoffverteilung besser eingestellt und bevorzugt nun Praxen mit älteren Patienten auf Wartelisten Nach anhaltender Kritik über angebliche Ungleichbehandlungen: Der Kanton St.Gallen hat die jüngsten Impfstofflieferungen gezielt Arztpraxen mit Höchstrisikopatienten auf der Warteliste zukommen lassen. Marcel Elsener 01.04.2021, 05.00 Uhr

Covid-Impfung in einer St.Galler Arztpraxis.



Bild: Arthur Gamsa

57'000 Dosen mit dem Corona-Impfstoff Moderna haben die 240 impfenden St.Galler Arztpraxen mit 420 Hausärztinnen und Hausärzten im Januar, Februar und März erhalten. Die Zahlen sagen nicht viel aus, wie viele impfwillige Höchstrisiko-Personen über 80 Jahre oder Jüngere mit schweren Vorerkrankungen gemäss BAG-Vorgaben tatsächlich geimpft worden sind.

In der Altersrisikogruppe sind es laut Karin Faisst jedenfalls «der grösste Teil». Es warteten «nicht mehr viele über 75-Jährige» auf eine Impfung, sagt die kantonale Impfchefin. Ein Beleg dafür seien die lediglich drei Prozent oder rund 900 Anmeldungen aus dieser Altersgruppe in den vier Impfzentren, die nun in Betrieb genommen werden.

Unmut über Einzelfälle von geimpften Jüngeren und Begleitpersonen

Trotzdem hat sich jüngst der Unmut gehäuft, sei es im Bekanntenkreis oder in Zuschriften an unsere Redaktion. Dabei geht es stets um ältere Menschen, die bei ihrem Hausarzt auf eine Impfung warten, derweil anderswo bereits jüngere Personen geimpft werden. So soll in Wil eine unter 40-Jährige ohne Vorerkrankung einen Impftermin erhalten haben. Und in Gossau soll eine Praxis gesunde Begleitpersonen geimpft haben, derweil die direkt benachbarte Praxis zu wenig Impfstoff für ihre über 80-jährigen Patienten hatte. Nur zwei Beispiele für eine Verteilpraxis mit haarsträubenden Unterschieden zwischen Land und Stadt oder auch innerhalb einer Gemeinde.

Angebliche Missstände, die Fragen an die Impfverantwortlichen und die Ärztegesellschaft aufwerfen. Auf konkrete Fälle gehen diese nicht ein, zumal Ärztegeheimnis und Persönlichkeitsschutz dagegen sprächen. Das St.Galler Gesundheitsdepartement habe «in den letzten Wochen ähnliche Hinweise abgeklärt und plausible Erklärungen erhalten», teilt es mit. «Sollten wir feststellen, dass ein Arzt sich nicht an die Vorgaben hält und etwa Bekannte oder Freunde impft, stoppt der Kanton die Impfstoff-Lieferung.» Ob dies schon vorgekommen ist, bleibt offen.

Die «junge geimpfte Begleitperson» tauche immer wieder auf, bestätigt Impfchefin Karin Faisst. «Wir gehen aber davon aus, dass die Ärzte gemäss den kantonalen Vorgaben priorisieren und Personen über 75 Jahre sowie Erwachsene mit chronischen Erkrankungen mit höchster Priorität impfen. Das bestätigen auch die Zahlen zur Altersverteilung. Über 80 Prozent der Geimpften in der Arztpraxis sind über 65 Jahre alt.»

Behauptungen liessen sich ohne Kenntnis der Patientenakten nicht aufrecht halten, sagt Barbara Zingegeler, Geschäftsführerin der kantonalen Ärztegesellschaft. «Niemand ausser dem Hausarzt kennt das Risikoprofil der geimpften Person.» Das Alter sei nur ein Faktor, und jüngere Hochrisikopatienten mit schweren, chronischen Erkrankungen hätten die gleiche Priorität wie Senioren über 80 Jahren. «Auch war die Maxime, dass keine Impfdosis weggeworfen wird», ergänzt Zinggeler. «So kann es schon einmal vorkommen, dass auch jemand, der nicht der Hochrisikogruppe angehört, geimpft wird.»

Lieferung an Praxen mit grossen Wartelisten angepasst

Die Verteilung wird auch von einzelnen Ärzten kritisiert, namentlich vom Waldkircher Hausarzt und FDP-Kantonsrat Thomas Ammann, der Einzelpraxen im Nachteil gegenüber Gemeinschaftspraxen sieht. «Ein Verteilschlüssel für ein knappes Gut zu finden, der von allen Beteiligten als stimmig akzeptiert wird, ist sehr knifflig», sagt Karin Faisst. Sie räumt ein, dass die Verteilung in Zeiten mangelnden Impfstoffs «ein guter Nährboden für Gerüchte» sei. Entscheidender als die Praxisform sei das «Patientenkollektiv in einer Praxis», so hätten ältere Ärzte auch ältere Patienten.

Inzwischen ist die Verteilung nachgebessert worden, wie die Vertreterin der Ärztegesellschaft erklärt: «Praxen mit grossen Wartelisten wurden bereits mit zusätzlichen Impfdosen beliefert.» Ausserdem konnten Hausärzte, die zu wenig Impfstoff hatten, Hochrisikopersonen bislang in Schwerpunktpraxen anmelden; neu ist dies in den Impfzentren möglich, wo nach Alter priorisiert wird.

Bei der ersten Verteilung war der Impfstoff anteilsmässig auf die Regionen und auf die beteiligten Arztpraxen verteilt worden – pro Hausarzt 30 Dosen, teilweise 10 mehr oder 10 weniger. Mitte Februar fragte der Kanton alle Impfärzte, wie viele Personen über 80 Jahre und mit Höchstrisiko auf der Warteliste stehen. Folglich wurden die im März gelieferten Moderna-Dosen «vollumfänglich an diejenigen verteilt, die noch solche Patientinnen und Patienten auf Wartelisten haben», erklärt Karin Faisst. Mitte April werde man wieder «Impfstoff an alle» verteilen und im Mai nochmals nachfragen, wer noch Personen auf der Liste hat.

Warum praktizieren die Arztpraxen keinen Austausch, wenn die einen zu viel und die andern zu wenig Impfstoff haben? Liegt es an der fehlenden Digitalisierung oder Erfassung? Auf solche Fragen aus dem Publikum erklärt Ärztegesellschafts-Geschäftsführerin Zinggeler, dass es sich um «sehr sensible Daten» handle. «Patientendaten dürfen ohne entsprechende Vorkehrungen zum Datenschutz und ohne Einwilligung der Patienten nicht in Foren getauscht werden. Mit den heutigen digitalen Möglichkeiten sind aus der Praxissoftware wichtige Angaben zu unseren Patienten in der Praxis abrufbar, welche aber strikt praxisintern verbleiben.» Zentral sei es, dass eine Praxis ihre Hochrisikopatienten und chronisch Erkrankten persönlich kenne.

Nun gibt es aber Personen mit Hochrisiko, die nicht in ärztlicher Behandlung sind und sich auch nicht aktiv melden. Wie erreicht der Kanton beispielsweise Migrantinnen und Migranten, die selten oder nie zum Arzt gehen und nur wenig Deutsch verstehen? Karin Faisst verweist auf die Seite www.sg-impft.ch mit Informationen rund um Corona in vielen verschiedenen Sprachen. Da im Kanton zweispurig über Arztpraxen und Impfzentren geimpft werde, erreiche man viele Leute. «Sollten wir aber feststellen, dass gewisse Gruppen nicht erreicht werden, wird es nochmals gezielte Massnahmen geben, wie Femmes-Tische.»

Kaum Kritik, viel Dankbarkeit

Zusammenfassend hält das Gesundheitsdepartement fest, dass sich bei den Rückmeldungen «Lob und Kritik die Waage halten». Der Zusammenhang mit der Medienberichterstattung sei offenkundig: Positive Berichte wie zum Start der Impfzentren gäben positive Feedbacks, kritische Berichte hätten negative Rückmeldungen zur Folge. Laut der Ärztegesellschaft sei «Kritik von Patienten kaum zu hören», vielmehr spüre die Ärzteschaft eine «sehr grosse Dankbarkeit ihrer Patienten» und werde die St.Galler Impfstrategie mit den ortsnahen Impfungen in den Praxen unter Betreuung des Hausarztes sehr geschätzt, «trotz einzelner kritischer Stimmen».