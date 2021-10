Vier Gründe, warum die Ostschweizer Impfquote so tief ist

Impfquote Vom Schlimmsten verschont, passive Regierungen und die SVP: Warum die Impfquote in der Ostschweiz so tief ist Die Ostschweizer Kantone liegen mit ihren Impfquoten im Landesvergleich auf den hintersten Plätzen. Dafür gibt es laut Politikwissenschaftler Patrick Emmenegger vier triftige Gründe. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 06.10.2021, 19.25 Uhr

Die rote Laterne beim Impfen: Die Ostschweizer Kantone sind im Landesvergleich auf vier der sieben letzten Plätze vertreten. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Dänemark hat Corona besiegt. Seit einem Monat gibt es keine Maskenpflicht, keine Abstandsregeln, keine Angst vor der nächsten Welle. Noch nicht einmal ein Covid-Zertifikat, wenn man ein Restaurant oder einen Nachtclub betritt. Denn 75 Prozent der dänischen Bevölkerung ist doppelt geimpft.

Hierzulande hingegen sind wir von der Normalität noch weit entfernt. Denn in keinem anderen westeuropäischen Land ist die Impfquote so tief wie in der Schweiz – nur 59 Prozent der Bevölkerung ist vollständig geimpft. Die Ostschweiz schneidet besonders schlecht ab. Stand 4. Oktober sind die Ostschweizer Kantone im Landesvergleich auf vier der sieben letzten Plätze vertreten. Appenzell Innerrhoden bildet mit einer Impfquote von gerade einmal 48,6 Prozent das Schlusslicht. Woran liegt das? Warum trägt die Ostschweiz beim Impfen die rote Laterne?

Patrick Emmenegger, Professor für Politikwissenschaften an der Universität St.Gallen (HSG).

Bild: PD

Patrick Emmenegger, Professor für Politikwissenschaft an der Universität St.Gallen, sieht vier Gründe für die bedenkliche Situation.

Die Ostschweiz ist bisher gut durchgekommen

Ein wichtiger Grund für die Skepsis der Ostschweizer Bevölkerung gegenüber der Impfung und anderen Massnahmen ist laut Emmenegger, dass die Ostschweiz bisher weitgehend vom Schlimmsten verschont geblieben sei. Die zweite Welle hat den Kanton St.Gallen zwar stark getroffen und die Spitäler zeitweise an den Anschlag gebracht, doch der Kollaps blieb aus. «Das Virus wurde uns Ostschweizern nie im vollen Ausmass vor Augen geführt», sagt Emmenegger.

Ganz anders sei die Situation beispielsweise in Genf und im Tessin gewesen. «Als Corona im Frühjahr 2020 aus Norditalien über die Grenze kam, mussten die Tessiner zusehen, wie das Gesundheitssystem kollabierte. Die Beatmungsgeräte gingen aus, Infizierte mussten auf Intensivstationen in anderen Kantonen verlagert werden.» In Genf sei es ähnlich gewesen.

Ein Blick auf die Daten zur Übersterblichkeit des Bundesamtes für Statistik (BfS) des Jahres 2020 bestätigt Emmeneggers These. Die beiden Grenzkantone stehen mit je 24,3 Prozent schweizweit an der Spitze. Entsprechend ist auch die Impfquote in beiden Kantonen sehr hoch. Das Tessin hat nach Zürich sogar die zweithöchste Impfquote im Land, was für einen konservativ-bürgerlichen und eher ländlich geprägten Kanton untypisch ist. Emmenegger sagt:

«Die Tessiner haben in der ersten Welle enorm gelitten. Das prägt. Das Argument, Corona sei nicht schlimmer als eine gewöhnliche Grippe, zieht dann nicht mehr.»

Die parteipolitischen Kräfteverhältnisse

Zweitens seien die parteipolitischen Kräfteverhältnisse in der Ostschweiz ausschlaggebend für die tiefe Impfquote. Eine zentrale Rolle spiele dabei die SVP. Sie sei die einzige grosse Partei, die sich nicht klar für die Impfung positioniert habe. Im Gegenteil: «Einzelne Vertreter der SVP bewirtschaften die Skepsis sogar noch.» Darüber hinaus werde mit provokativen «Humbug-Aussagen», wie der, dass wir in einer Diktatur lebten, Missmut gegenüber den Massnahmen geschürt.

Anfang Juli waren laut der Forschungsstelle Sotomo schweizweit 62 Prozent der SVP-Wählerbasis gegen das Covid-Zertifikat. In jeder anderen Partei war eine klare Mehrheit dafür. Da die SVP in der Ostschweiz traditionell sehr stark ist, liegt ein Zusammenhang mit der tiefen Impfquote nahe.

Die wenigsten Menschen seien fundamentale Impfgegner, sagt Emmenegger. Die grosse Mehrheit der Ungeimpften sei skeptisch, wisse nicht recht, welchen Informationen sie trauen solle. Die SVP gelte gerade in der Ostschweiz als glaubwürdige Quelle, viele Menschen, die zwiegespalten seien, würden am Ende nach der Parteilinie entscheiden, ob sie sich impfen liessen oder nicht.

«Wenn die SVP in der ganzen Ostschweiz mit Nachdruck zur Impfung raten würde, hätte das einen spürbaren Effekt.»

Die Ostschweiz ist ländlich geprägt

Einen weiteren Faktor sieht Emmenegger darin, dass die Ostschweiz insgesamt eine eher ländliche Region ist. Die erwähnte Sotomo-Untersuchung bestätigt, dass im ländlichen Raum eine deutlich geringere Impfbereitschaft besteht als in Grossstädten und deren Agglomerationsgürteln.

Da Emmenegger selbst vom Land kommt, könne er ein Stück weit nachvollziehen, warum der Widerstand dort grösser sei. Während man in der Stadt ständig von grossen Menschenansammlungen umgeben sei, etwa im ÖV oder im Büro, sei dies auf dem Land eher selten der Fall. Die Menschen fühlten sich aufgrund ihrer Lebensumstände besser geschützt und hielten die Corona-Einschränkungen daher für ungerechtfertigt oder übertrieben. Nur sei dies am Ende kein überzeugendes Argument, sagt Emmenegger. Denn wirklich geschützt sei man nur mit einer Impfung.

«Man tat, was man musste, aber nicht mehr.»

Als letzten, aber durchaus entscheidenden Grund nennt Emmenegger, dass die Ostschweizer Kantonsregierungen nicht genug unternommen hätten, um die Leute von der Impfung zu überzeugen. Der Kanton St.Gallen beispielsweise habe sich in Sachen Pandemiebekämpfung von Anfang an zu passiv verhalten und immer nur unternommen, was vom Bund vorgeschrieben wurde. «Man tat, was man musste, aber nicht mehr.»

Als Gegenbeispiel nennt Emmenegger den Kanton Graubünden. Dieser habe eine hohe Impfquote, obwohl er sehr ländlich und bürgerlich geprägt sei. Graubünden habe von Anfang an eine Vorreiterrolle in Sachen Pandemiebekämpfung übernommen, immer Neues ausprobiert. Insbesondere aber habe man der Bevölkerung klargemacht, dass der Tourismus als wichtigster Wirtschaftszweig für den Kanton überlebenswichtig sei und dass es gerade für kleinere Tourismusregionen verheerend sein könnte, wenn sie zum Corona-Hotspot würden. Das, sagt Emmenegger, habe man in der Ostschweiz noch nicht überall begriffen.

Nachdenklich stimmen ihn deshalb die jüngsten Aussagen der Innerrhoder Gesundheitschefin Monika Rüegg-Bless, dass eine weitere Informationskampagne in ländlichen Gebieten keinen Sinn ergebe und noch mehr Druck von aussen nur den Widerstand erhöhe.

Emmenegger sagt:

«Es gibt keinen ernst zu nehmenden Wissenschaftler in diesem Land, der anzweifelt, dass die Impfung der schnellste und beste Weg aus der Pandemie ist.»

Da man als liberale Gesellschaft zu Recht nicht gewillt sei, Menschen zur Impfung zu zwingen, müsse man sie von deren Vorzügen überzeugen. Vor diesem Hintergrund lasse Rüegg-Bless’ Aussage daran zweifeln, ob die Regierung wirklich hinter der Impfkampagne stehe und alles versucht habe, um die Impfquote zu steigern, wie dies behauptet werde, sagt Emmenegger.