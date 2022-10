So bereitet sich die Ostschweiz auf eine mögliche Coronawelle vor

Impfkampagne Olma, Masken und das Virus: So bereiten sich die Kantone auf eine mögliche Coronawelle vor Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfiehlt, in Innenräumen wieder Maske zu tragen. Zudem rät das Amt zu Boosterimpfungen. Doch die Verantwortung dafür liegt bei den Kantonen. So reagieren St.Gallen, der Thurgau und das Appenzellerland auf die Empfehlungen des BAG. Elia Fagetti Jetzt kommentieren 10.10.2022, 17.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gut möglich, dass in den kommenden Wochen die Menschen wieder in den Impfzentren Schlange für den Booster stehen werden. Hier im Bild das Impfzentrum im Westcenter in St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Am Montag startete die neue Impfkampagne des Bundes. Alle, die wollen, können sich gratis einen zweiten Booster holen. Dies gilt für alle ab 16 Jahren. Zudem sprach das Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine erneute Maskenempfehlung aus. Damit reagiert das BAG auf die steigenden Coronainfektionen im Land.

Doch die Zuständigkeit zur Umsetzung der Empfehlungen des BAG liegt nun bei den Kantonen. Sie müssen die Empfehlungen in ein für sie passendes Programm aus- und umbauen. In St.Gallen stellt man einen Anstieg an Anmeldungen für die Boosterimpfung fest, der Thurgau öffnet am 20. Oktober ein weiteres Impfzentrum in Frauenfeld, in Appenzell Innerrhoden haben sich bisher rund 100 Personen für einen Booster angemeldet. Wie auch die anderen Ostschweizer Kantone plädiert der Kanton Appenzell Ausserrhoden zum grossen Teil auf Eigenverantwortung.

In Appenzell Ausserrhoden ist die Nachfrage nach den Boosterimpfungen relativ gering. Dies bestätigt Franz Bach. Er ist Leiter des Amtes für Gesundheit im Ausserrhoder Kanton. Laut ihm gab es Stand vergangener Woche rund 600 Anmeldungen. Da die Empfehlung des BAG erst vor kurzem erschien, geht Bach davon aus, dass es in den kommenden Tagen zu mehr Anmeldungen kommen werde. Er sagt: «Viele setzen sich möglicherweise erst jetzt mit einer Auffrischimpfung auseinander.»

So haben sich bisher in den beiden Impfzentren Herisau und Heiden 731 Personen für eine Impfung angemeldet. Die Dunkelziffer lässt sich nicht genau definieren, denn viele Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder lassen sich in der Arztpraxis, Apotheke oder in einem Impfzentrum in St.Gallen boostern. Diese Zahlen erfasst der Kanton Innerrhoden nicht.

Kommt wieder eine Maskenpflicht? Die Antwort aus dem Ausserrhoden lässt das nicht vermuten. Auf Anfrage heisst es: «Die aktuelle Lage erfordert aus Sicht von Appenzell Ausserrhoden keine allgemeine Empfehlung für das Tragen einer Maske.» Doch man beobachte die Lage laufend. Hierbei achtet der Kanton vor allem auf die Auslastung der Intensivstationen.

Im benachbarten Innerrhoden sind die Zahlen nicht so einfach einsehbar, da die Boosterimpfungen von den Hausärzten der Region durchgeführt werden und nicht in einem kantonalen Impfzentrum stattfinden. Mathias Cajochen sagt auf Anfrage, dass der Kanton von weniger als 100 Boosterimpfungen in dieser Woche ausgeht. Zudem nehme man an, dass mittlerweile die meisten Innerrhoderinnen und Innerrhoder Antikörper gegen Corona aufweisen würden. Somit empfehle man all jenen den Booster, die besonders gefährdet seien. Damit sich die Bevölkerung besser schützt, hat der Kanton über eine Medienmitteilung vom 3. Oktober empfohlen, wieder eine Maske zu tragen. Speziell bei besonders gefährdeten Personen und in gut gefüllten Innenräumen sei diese Empfehlung wichtig, sagt Mathias Cajochen.

Manche Experten raten jetzt schon zu einer Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr, in den Spitälern und in den Arztpraxen. Laut der Einschätzung des Innerrhoder Gesundheitsdepartements genüge aber vorläufig eine Empfehlung.

Schaut man in den Thurgau, so ist vieles ähnlich wie im Appenzellerland, aber nicht alles. Ebenso wie der Kanton Appenzell Innerrhoden beeinflusst die Olma den Entscheid des Kantons nicht. Doch im Gegensatz zu Innerrhoden haben sich im Thurgau bereits rund 4500 Personen für einen Booster bei den kantonalen Impfzentren angemeldet. Hinzu kämen die angemeldeten Personen in den öffentlichen Apotheken und Arztpraxen, wie der Kanton auf Anfrage schreibt. Da Prognosen schwierig seien, habe man sich auf verschiedenste Szenarien vorbereitet. So öffnet am 20. Oktober ein zweites, kurzzeitiges Impfzentrum in Frauenfeld. Eine Maskenpflicht stehe derzeit nicht zur Debatte.

Auch im Kanton St.Gallen herrscht die Eigenverantwortung, wie das kantonale Gesundheitsdepartement auf Anfrage schreibt. Für die Olma, welche diese Woche beginnt, ist das Thema nur am Rande relevant. «Hygienemassnahmen sind grundsätzlich sinnvoll in engen Räumen, was nicht nur auf die Olma zutrifft», schreibt das Departement in seiner Antwort.

Geht es um das Boostern, so hat der Kanton in den vergangenen Tagen einen täglichen Anstieg von rund 1000 Anmeldungen festgestellt. Den genauen Fortschritt kann man auf der Website des Kantons einsehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen