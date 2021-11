Wie die Impffrage Familien spaltet

Impfgraben «Manchmal ist das Böse einfach nur dumm»: Wie die Impffrage eine Familie aus der Ostschweiz spaltet Der Impfgraben in der Schweiz zieht sich nicht nur durch die Politik und unsere Strassen. Er entzweit auch Partnerschaften, Freundschaften – und Familien. Zwei Geschwister erzählen. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 19.11.2021, 05.00 Uhr

Lässt man sich impfen oder nicht? Diese Frage führt in vielen Familien zu Zerwürfnissen. Symbolbild: iStockphoto

In der Schweiz klafft ein tiefer Impfgraben. Jede Woche zieht es Tausende Menschen im ganzen Land auf die Strasse, um gegen eine «Zweiklassengesellschaft», «Impfzwang», gar die «Diktatur» zu demonstrieren. Gleichzeitig sehen sich Hunderttausende die Szenen zu Hause auf ihren Bildschirmen an und langen sich fassungslos an den Kopf. Die Meinungen sind gemacht. Der Dialog scheint aussichtslos.

Doch der Graben zieht sich nicht nur durch die Politik und durch Strassen und Plätze. Er reicht bis in die Wohnzimmer, in die intimsten Beziehungen. Partnerschaften und Ehen gehen daran zugrunde, langjährige Freundschaften zerbrechen, Familien drohen auseinanderzureissen.

Alle anderen sind Schafe

Aline* ist in einer Grossfamilie im Raum St.Gallen aufgewachsen. Sie sagt, ihre Familie sei immer sehr eng gewesen. Doch seit eineinhalb Jahren komme es zwischen den Geschwistern – alle zwischen 25 und 35 Jahren alt – immer wieder zu Spannungen. Zwei ihrer Brüder sind Impfgegner und Massnahmenkritiker, sie gehen an Coronademos. Aline hingegen ist geimpft, Journalistin und vertraut grundsätzlich auf die wissenschaftlichen Einschätzungen der Expertinnen.

Während Aline und ihre Schwester anfangs grossen Respekt vor dem Virus hatten, wetterten ihre Brüder von Beginn weg gegen die verhängten Massnahmen. Die Debatten trug man im gemeinsamen Familienchat auf Whatsapp aus. Rasch fielen dort Worte wie «Die lügen uns an» und die Brüder fingen an, Videos und Artikel mit vermeintlichen Beweisen für ihre Theorien zu teilen. Bald bezeichneten sie andere Familienmitglieder als Schafe, bezichtigten Aline, sie stelle – wie alle Journalistinnen und Journalisten – nicht die richtigen Fragen.

«Sie wollten uns um jeden Preis überzeugen.»

Im Herbst 2020 platzte den Schwestern der Kragen. Danach einigte man sich, nicht mehr über Corona zu sprechen, was vorübergehend für Frieden sorgte. Doch mit dem Covid-Zertifikat kam die Wende. «Sie haben uns wieder die ganze Zeit mit diesem Zeug zugespamt. Manchmal habe ich mein Handy für eine halbe Stunde weggelegt und plötzlich waren 70 neue Nachrichten im Familienchat.»

Das Risiko einer Impfung und eine englische Studie

Elias* ist laut Aline der in seinen Ansichten gemässigtere ihrer beiden Brüder. Er ist freundlich und zuvorkommend, als er in seine Wohnung in einer Neubausiedlung in einer grösseren Schweizer Stadt einlädt.

Elias ist ausgebildeter Pfleger, heute arbeitet er als Geschäftsführer eines kleinen IT-Unternehmens. Er zweifelt weder die Existenz von Corona an, noch, dass es schwere Verläufe gibt. Auch sei er grundsätzlich kein Impfgegner. Doch er sei jung und gesund und die Risiken einer Covid-Impfung seien für ihn daher grösser als die einer Erkrankung. Auch das Solidaritätsargument zieht für ihn nicht. Eine neue Studie aus England habe gezeigt, dass Geimpfte das Virus genauso weitergeben könnten wie Ungeimpfte.

Bei näherem Hinsehen besagt die Studie allerdings auch, dass geimpfte Personen sich seltener anstecken, weniger lang ansteckend sind und die Impfung «weiterhin eine zentrale Rolle bei der Eindämmung der durch die Delta-Variante verursachten Krankheitslast spielt». Zudem sind sich Experten nahezu ausnahmslos einig, dass eine Coronainfektion weitaus grössere Risiken birgt als eine Impfung – auch für junge Menschen.

Auf den Konflikt in seiner Familie angesprochen, sagt Elias:

«Wir sind in unserer Familie alles Individuen mit starken Meinungen.»

Schon vor Corona habe man «hitzig» diskutiert. Doch er bestätigt, dass die Diskussionen seit Beginn der Pandemie teils ausgeartet seien. Man habe aber nach wie vor ein enges Verhältnis und versuche nicht, sich gegenseitig zu beeinflussen.

Im Laufe des Gesprächs in Elias' Küche entsteht der Eindruck, dass ihn der Konflikt weitaus weniger zu beschäftigen scheint als seine Schwester.

Die Stabilisierung des schwachen Ichs

Veronika Breitler, Psychiaterin, Psychosomatikerin und Psychologin. Bild: Belinda Berisha

Dies sei nichts Ungewöhnliches, sagt Veronika Breitler, Psychiaterin, Psychosomatikerin und ausgebildete Psychologin unter anderem mit Schwerpunkt Familientherapie. In ihrer Praxis in der St.Galler Altstadt behandelt sie seit Beginn der Pandemie zunehmend Familien, Paare, aber auch langjährige Freunde, bei denen die Impffrage zur Bruchstelle in der Beziehung geworden ist.

Mit Corona wirke das Politische stark ins Private, sagt Breitler. Impf- und coronakritische Menschen, die sich jeglichen wissenschaftlichen Fakten zum Thema kategorisch verweigerten, liessen sich in der Regel auch innerhalb der Familie nicht mehr auf einen konstruktiven Dialog ein. So würden die «Kritiker» die restlichen Familienmitglieder teils «in Geiselhaft» nehmen. Denn diese müssten auf die Haltung ihrer Liebsten Rücksicht nehmen, um einen Mindestgrad an Harmonie in der Beziehung zu bewahren.

Auf die Frage hin, warum so viele Menschen anfällig für Falschinformationen seien, sagt Breitler:

«Das sind Mechanismen, die der Stabilisierung eines schwachen Ichs dienen.»

Die «Kritiker» könnten sich durch ihre abweichende Meinung in eine Helden- oder Opferrolle projizieren. Man müsse nichts von der Thematik verstehen, könne sich aber trotzdem überlegen fühlen, weil man nicht auf die «Lügen derer da oben» hereingefallen sei. Jeglicher Einwand werde derweil als «naiv» abgewiesen.

Keine Widersprüche auszuhalten, zeuge von einer beschränkten Denkweise und sei aus psychiatrischer Sicht als Reifestörung in früher Kindheit zu bewerten, sagt Breitler. Aber: «Wenn die Störung in der eigenen Wahrnehmung zu einer Stärke mutiert, kann man diese kaum noch behandeln.»

Aus Sicht von Breitler geht das Problem weit über die Familie hinaus und ist im Kern hochgefährlich: «Was bisher individuell als Krankheit attribuiert wurde, wird mittlerweile sozial geteilt.» Dadurch fühlten sich die «Kritiker» in ihren Positionen bestärkt und würden die Realität umso mehr verleugnen. Die Tatsache, dass die Verweigerung der Impfung Leben koste, werde schlicht ausgeblendet. «Plötzlich ist recht zu haben wichtiger als Leben zu schützen.» Breitler verweist auf die deutsche Philosophin Hanna Arendt und sagt:

«Manchmal ist das Böse einfach nur dumm.»

Aline hält ihre beiden Brüder weder für dumm noch für böse. Doch es tue weh, wenn ihre Arbeit immer wieder in Frage gestellt werde. Sie liest aus einem Chatverlauf mit ihrem anderen Bruder vor, in dem er ihr zu verstehen geben will, dass die Presse in der Schweiz nicht frei sei, sondern vom Staat kontrolliert werde. «Natürlich gibt es Medien, die nicht kritisch genug sind», sagt Aline. Alle Journalistinnen zu verallgemeinern, sei aber deutlich zu kurz gegriffen. «Und dass sie implizieren, ich sei befangen oder unkritisch, beleidigt mich.»

Ausserdem seien beide Brüder diesbezüglich völlig inkonsequent. «Wenn die Medien Dinge berichten, die ihnen in den Kram passen, wie bei den Pandorapapers oder dem Fall Assange, sagen sie: ‹Siehst du, ich habe es immer gesagt!› Wenn das Berichtete aber nicht in ihr Weltbild passt, dann sprechen sie von Lügenpresse.» Anfangs habe sie noch versucht, dagegenzuhalten, sagt Aline. Doch sie habe bald gemerkt, dass Diskussionen schon im Ansatz scheiterten, dass unwiderlegbare Fakten in Frage gestellt wurden.

«Es fühlte sich manchmal an, als würde man darüber streiten, ob die Schwerkraft existiert.»

Die Quellenfrage

Aline hält die Quellen, bei denen ihre Brüder ihre Informationen beziehen, für das grundlegende Problem. Auf die Frage hin, warum er den sogenannten Mainstream-Medien gegenüber skeptisch sei, sagt Elias: «Ich bin gegenüber allem skeptisch.» Man solle Informationen aus allen Richtungen beziehen, denn «überall ist ein Funken Wahrheit dabei».

Konkret nennt Elias nebst dem SRF und der NZZ unter anderem «Rebel News», RT und den Telegram-Kanal von Donald Trump. Eine kurze Internetrecherche dazu ergibt Folgendes: «Rebel News» ist eng verflochten mit der rechtsradikalen Szene Kanadas und wird der Verbreitung von Falschinformationen beschuldigt. RT ist ein russisches Staatsmedium, das unter anderem als «die Kreml-Plattform für ‹nützliche Idioten› im Westen» bezeichnet wird. Und Donald Trump hat gemäss der «Washington Post» während seiner Amtszeit insgesamt 30’573 «falsche oder irreführende Aussagen» gemacht.

Dementsprechend decken sich Elias' Ansichten oft nicht mit wissenschaftlich und politisch anerkannten Fakten und sind zum Teil dem Dunstkreis der Verschwörungstheorien zuzuordnen. Dennoch fällt auf: Er ist in seinen Ansichten nicht dogmatisch. Weist man ihn auf abweichende Expertenmeinungen oder widerlegte Theorien hin, hört er zu, zeigt sich zum Gespräch bereit. Mehrmals sagt er: «Das ist interessant, da muss ich mich mal informieren.»

Dem «Primat der Unvernunft» Grenzen setzen

Psychiaterin Veronika Breitler sagt, dass es sich beim harten Kern der Impfgegner um eine kleine Minderheit handle, was eine kürzliche Umfrage von Comparis bestätigt. Der Rest liesse sich grösstenteils umstimmen, «nur hat niemand mehr die Zeit und den Nerv dazu».

Aber was rät Breitler Menschen, die solche Fälle in ihrem Umfeld haben? «Da bleibt nicht viel anderes übrig, als stoisch durchzuhalten.» Man müsse abwarten, bis die Leute wieder bereit seien, zuzuhören. Doch sie sagt den betroffenen Familienmitgliedern auch: «Lassen Sie sich nicht alles gefallen. Sie können nicht endlos Rücksicht nehmen.»

Denn Impfgegner würden mit ihrem Verhalten andere Familienmitglieder gefährden und im weiteren Sinne die Gesellschaft als Ganzes.

«Hier wird Faktenfreiheit mit Meinungsfreiheit verwechselt.»

Man müsse dem «Primat der Unvernunft» Grenzen setzen.

Aline glaubt nicht, dass die Beziehung zu ihren Brüdern an der Impffrage zerbrechen wird. Dennoch ist sie eine Belastung. «Ich merke, dass ich mich vor meinen Brüdern zurückziehe und befürchte, dass sie das ebenfalls schon länger tun.» Auch fürchtet sie, dass das Problem mit dem Ende der Pandemie nicht vom Tisch sein wird. Es werde sich auf andere Themen verschieben.

«Meine Brüder bleiben sie immer», sagt Aline, «aber ich will nicht, dass sie irgendwann die komischen Onkel sind, die niemand mehr ernst nimmt.»

*(Name der Redaktion bekannt)