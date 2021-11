Tiefe Impfquote: Das Toggenburg bleibt stur

Impfgegner Das Toggenburg hat die tiefste Impfquote und die höchsten Fallzahlen im Kanton St.Gallen: Ein Besuch bei der mobilen Impfstelle in Nesslau Die niedrige Impfrate im Toggenburg zeigt zunehmend ihre Auswirkungen. Die Fallzahlen sind momentan drei Mal höher als der Schweizer Durchschnitt und knapp 60 Prozent über dem Kantonsdurchschnitt. Ein Augenschein vor Ort. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 10.11.2021, 05.00 Uhr

Die mobile Impfstelle in Nesslau ist nicht gut besucht. Das Toggenburg hat die tiefste Impfquote und die höchsten Fallzahlen im Kanton St.Gallen. Bild: Andrea Tina Stalder

«Gesellschaft spalten? Nicht mit uns!» Wenn man bei Wil die A1 in Richtung Toggenburg verlässt, begrüsst einen kaum 100 Meter nach der Ausfahrt das erste Schild gegen das Covid-19-Gesetz. Fährt man weiter das schöne Tal hinauf, sind bald schon so viele Tafeln und Plakate der Nein-Kampagne an einem vorbeigezogen, dass es aussichtslos ist, sie zu zählen. Die vielen Schilder sprechen eine deutliche Sprache. Hier ist man nicht einverstanden mit der Coronapolitik des Bundes. Und schon gar nicht mit dem Covid-Zertifikat.

Im Toggenburg sind gerade einmal 51,2 Prozent der Menschen mindestens einmal geimpft. Damit ist es der Wahlkreis mit der tiefsten Impfquote im Kanton St.Gallen. Da dieser mit einer Quote von knapp 60 Prozent wiederum eine der niedrigsten Impfquoten der Schweiz aufweist, liegt es nahe, dass die Toggenburger zu den grössten Impfmuffeln der Schweiz gehören.

Das wird wohl der Grund sein, warum der Kanton St.Gallen einen beträchtlichen Teil seiner Ressourcen in dieser Impfwoche auf das Toggenburg fokussiert. Sieben der neun Ortschaften, die das mobile Impfteam zwischen dem 5. und 12. November besucht, liegen im Toggenburg. Am Dienstag machte es Halt in Nesslau.

«Wie soll ich sonst im Winter noch Ski fahren gehen?»

Als das Mobile Impfteam in der Turnhalle des Johanneumareals um 10 Uhr zu impfen beginnt, ist eine einzige Person vor Ort. Einen grossen Ansturm erwartet das Impfteam nicht. Man rechne an diesem Tag mit etwa 60 bis 70 Leuten, sagt Bruno Sturzenegger, Mitglied des Impfteams in Nesslau und Betriebsleiter des Impfzentrums in Buchs.

Sabine Felix, medizinische Leiterin Impfzentren Jona und Wil und Einsatzleiterin der mobilen Impfstelle in Nesslau. Bild: Andrea Tina Stalder

Am Montag war das Team bereits in Wildhaus gewesen. Dort hätten sich an einem Tag insgesamt 40 Menschen impfen lassen. Dies sei zumindest ein guter Anfang, sagt Sabine Felix, die diesen Einsatz und die Impfzentren in Jona und Wil leitet.

«Wir wissen, dass sich hier viele Menschen trotz allem nicht impfen lassen wollen.»

Indem man in einzelne Gemeinden fahre, mache man es den Leuten noch einfacher. Felix hofft, dass sich so doch noch ein paar Menschen für eine Impfung entscheiden.

Draussen ragen die Churfirsten weiss gepudert gegen den stahlblauen Himmel. Weiche Wolken ziehen tief über die grünen Weiden im Tal. Doch die idyllische Stimmung verfliegt, sobald man die Turnhalle betritt.

«Das ist ein verdammter Zwang», schimpft ein älterer Herr mit struppigem Bart. Man könne nirgends mehr hin ohne Zertifikat. Wo solle er denn jassen gehen, wenn es jetzt im Winter kalt werde und man nicht mehr draussen sitzen könne? Ein anderer Herr mit Schnurrbart und festen Schuhen spricht ebenfalls von Impfzwang. Ausserdem nütze die Impfung nichts, man könne das Virus trotzdem weitergeben. Warum er sich nun trotzdem impfen lasse? «Wie soll ich sonst im Winter noch Ski fahren gehen? Man kann ja nirgends mehr einkehren.»

Eine Mutter beschwert sich, dass sie ohne Zertifikat nicht mehr normal leben und für ihre drei Kinder sorgen könne. Auf die Frage hin, warum die Impfquote im Toggenburg so tief sei, sagt sie:

«Wir sind gesund hier oben. Wir brauchen die Impfung nicht.»

Fallzahlen drei Mal höher als der Schweizer Durchschnitt

Die aktuellen Zahlen des Gesundheitsamts des Kantons St.Gallen sagen allerdings etwas anders. Denn die niedrige Impfquote in der Region scheint zunehmend ihre Auswirkungen zu zeigen. Das Toggenburg hat mit Abstand die höchsten Infektionszahlen im Kanton. Mit einem Wert von 947,7 bestätigten Fällen pro 100'000 Einwohner sind die Fallzahlen momentan fast drei Mal so hoch wie der Schweizer Durchschnitt (332,1) und immerhin knapp 60 Prozent höher als der Kantonsdurchschnitt (596,3). Insgesamt hat das Toggenburg 445 Fälle in den letzten zwei Wochen zu verzeichnen.

Gegen 11 Uhr ist die Turnhalle in Nesslau zwar noch weitgehend leer, doch trudeln langsam immer neue Menschen herein. Bisher insgesamt zwölf. Nicht alle sind schlecht gelaunt. «Wir sind hier, weil es in der Nähe ist», sagt eine ältere Dame, die mit ihrem Partner zum Impfen gekommen ist. Sie wohnen oberhalb von Ennetbühl «ganz nebet use». Deswegen hätten sie sich bis jetzt nicht impfen lassen, denn der Weg mit dem Zug nach Wil sei für sie zu weit. Heute hätten sie einen Chauffeur gehabt und die Gelegenheit genutzt.

Eine andere ältere Dame aus der Region sagt, sie brauche das Zertifikat für ihren Alltag eigentlich nicht. Doch sie habe ein zunehmend schlechtes Gewissen, da sie in einem Kloster arbeite und dort viel mit älteren Damen in Kontakt komme. Sie könne es nicht verantworten, dort jemanden anzustecken. Sie habe sich nicht früher impfen lassen, weil in ihre Familie alle vehemente Impfgegner seien. Doch jetzt sei der Zeitpunkt gekommen.

«Ich habe mich weggeschlichen und es niemandem gesagt.»

Sie werde es auch im Nachhinein niemandem sagen.

Mit den Zahlen unzufrieden

Nicht alle sind hergekommen, um sich impfen zu lassen. Die Mutter dreier Kinder wird von einer jungen Frau begleitet. Sie sagt, sie sei Krankenschwester und keine Impfgegnerin. Doch die Covid-Impfung sei noch zu wenig erforscht, es gebe noch zu wenige Informationen.

Impfexperten und Infektiologen sind anderer Meinung, die entsprechenden Informationen schnell gefunden. Gemäss Angaben des BAG wurden die bisher am häufigsten verwendeten Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna in Studien mit je 43’000 respektive 30'000 Teilnehmern getestet. Seit der Zulassung Anfang letzten Jahres wurden weltweit mehr als drei Milliarden Personen mit diesen Impfstoffen geimpft, in der Schweiz allein sind es 5,5 Millionen.

Schwere Nebenwirkungen kommen vor, sind aber extrem selten. Zudem treten Nebenwirkungen bei Impfungen erfahrungsgemäss spätestens innerhalb von 14 Tagen auf. Nach bald einem Jahr sind unerwartete Langzeitfolgen der Covid-Impfung daher aus wissenschaftlicher Sicht so gut wie auszuschliessen.

Doch im Toggenburg scheint all das wenig zu beeindrucken. Um 18 Uhr abends haben sich insgesamt 36 Personen impfen lassen. Man rechne bis zum Impfschluss um 19 Uhr noch mit etwa fünf bis maximal zehn Personen, sagt Bruno Sturzenegger. Mit diesen Zahlen sei er definitiv unzufrieden. «Wir müssten eine Impfquote von 75 Prozent erreichen. Bei 40 Menschen pro Tag können wir noch lange so weitermachen.»