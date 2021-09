Das Impfzentrum St.Gallen zieht vom Lerchenfeld ins Westcenter

Impfandrang Wegen der Zertifikatspflicht: Das St.Galler Impfzentrum platzt aus allen Nähten – und zieht deshalb ins Westcenter Seit die Zertifikatspflicht gilt, ist der Ansturm auf die Impfung gestiegen. Um die Kapazität zu verdoppeln, zieht das St.Galler Impfzentrum vom Lerchenfeld ins Westcenter. Chiara Gerster Jetzt kommentieren 21.09.2021, 18.57 Uhr

Das St.Galler Impfzentrum zieht am Freitag ins Westcenter. Bild: Benjamin Manser

Seit der Bundesrat die 3-G-Regel eingeführt hat, ist der Impfandrang im Kanton St.Gallen gestiegen. Die Folgen: Bis zu drei Wochen müssen Impfwillige derzeit auf den Piks im Impfzentrum Lerchenfeld warten.

«Ein Impftermin muss innerhalb von einer bis zwei Wochen verfügbar sein.»

Dies sagt die St.Galler Impfchefin Karin Faisst.

St.Galler Impfchefin Karin Faisst. Bild: Tobias Garcia

Zudem stehen dem Impfzentrum in der Stadt St.Gallen gemäss der Präventivmedizinerin bald viele Zweitimpfungen bevor. Denn durch die vielen Impfungen, die momentan durchgeführt werden, wird die Nachfrage nach der Auffrischungsimpfung in vier Wochen entsprechend hoch sein.

1200 statt 600 Impfungen am Tag

Der gestiegene Impfansturm und die herannahenden Zweitimpfungen machen eine grössere Kapazität in den Impfzentren erforderlich. Deshalb wird das St.Galler Impfzentrum kommenden Samstag vom Lerchenfeld ins Untergeschoss des Westcenters verlegt. Statt 600 Impfungen pro Tag soll dort die doppelte Anzahl möglich sein. Bereits nächste Woche sind nun wieder Termine frei.

Andrang auf Walk-in-Impfungen

Im Lerchenfeld liessen sich zusätzlich jeden Samstag 200–400 Personen ohne Termin impfen. Auch bei den sogenannten Walk-in-Impfungen war der Andrang laut Faisst seit Bekanntgabe der Zertifikatspflicht deutlich erhöht. Trotzdem sagte sie:

«Beim Walk-in-Angebot reichte die Kapazität meist aus – wir mussten selten jemanden nach Hause schicken.»

Parallel zu den Walk-in-Impfungen wurden an diesen Samstagen zudem rund 300 reguläre Impftermine durchgeführt.

Das Angebot wird im Westcenter, wie zuvor im Lerchenfeld, jeweils am Samstag von 9 bis 16 Uhr weitergeführt. Nur werden statt 300, rund 500 Impfungen mit Terminen parallel möglich sein.

Umzug am Freitag

Nachdem das Impfzentrum im Lerchenfeld am Freitag geschlossen wird, beginnt das Zügeln. Die gesamte Infrastruktur werde noch am selben Tag verladen und von einem Zügelunternehmen zum Westcenter gebracht, erklärt Karin Faisst. In Kühlboxen und möglichst ohne Erschütterungen werden auch die Impfstoffe schon am Freitagabend an den neuen Standort gebracht. Mit dem Piksen gehts gemäss der Impfchefin zügig weiter:

«So kann der Impfbetrieb am Samstag direkt wieder aufgenommen werden – mit dementsprechend mehr Personal.»

Das Impfzentrum wird am Freitag jedoch nicht zum ersten Mal umziehen. Der ursprüngliche Standort befand sich im St.Galler Curling Center. Dort wurden nach Ostern bis Anfang August keine Curlingsteine geworfen sondern Impfstoffe gespritzt. Der Standort Westcenter wird nun sicher bis Ende Jahr bestehen bleiben. Wo danach weitergeimpft wird, ist noch offen: je nach Pandemielage und Situation mit einer allfälligen Auffrischimpfung. Ins Lerchenfeld zurück geht es gemäss Faisst aber wahrscheinlich nicht mehr.

Schlusslicht der Impfquoten-Rangliste

Der Kanton St.Gallen gehört auf dem sechstletzten Rang momentan schweizweit zu den Schlusslichtern, was den Impffortschritt betrifft – knapp 56 Prozent der St.Gallerinnen und St.Galler sind einmal geimpft. So schnell kann der Kanton allerdings nicht aufholen. Karin Faisst vermutet, dass der Impfandrang in den anderen Kantonen gleichermassen steigen wird.