Die Notrufzentrale St.Gallen verarbeitet täglich über 300 Notrufe

Im Auge des Orkans Nachbarschaftsstreit, Vermisstmeldung, Selbstmorddrohung: In der St.Galler Notrufzentrale gehen jeden Tag über 300 Alarme ein – die Reportage Sie sitzen im Auge des Sturms und bleiben trotzdem ruhig: die Disponentinnen und Disponenten in der kantonalen Notrufzentrale St.Gallen. Ein Besuch vor Ort zeigt, was mit Notrufen passiert und welche Fälle bei der Polizei nachwirken. Stefan Marolf 17.05.2022, 05.00 Uhr

Beata Aepli überwacht die Verkehrssituation auf den St.Galler Autobahnen. Bild: Ralph Ribi

«Das nahezu windstille Zentrum eines Wirbelsturms» – so definiert Wikipedia den meteorologischen Begriff «Auge». Die Definition könnte genauso gut der St.Galler Notrufzentrale gelten – nicht nur wegen der charakteristischen Form des Bauwerks, das vor der Jahrtausendwende nach den Plänen des spanischen Architekten Santiago Calatrava erschaffen wurde.

Der von aussen sichtbare Teil der St.Galler Notrufzentrale erinnert an ein Auge. Bild: Nik Roth

Genau wie das Auge eines Wirbelsturms ist auch das Auge der St.Galler Blaulichtorganisationen nur schwer zu erreichen: Durch eine Sicherheitsschleuse, eine erste Treppe runter, einen langen, unterirdischen Gang entlang, durch eine weitere Sicherheitsschleuse und eine zweite Treppe runter führt der Weg in die Notrufzentrale.

Und es gibt eine weitere Parallele zum Wirbelsturm: Während rund um sein Auge die Winde toben – Tag für Tag werden die Notrufnummern 112, 117, 118 und 144 im Kanton St.Gallen 300- bis 350-mal gewählt –, herrscht im Inneren Ruhe.

Die Atmosphäre täuscht über den Betrieb hinweg

Acht Disponentinnen und Disponenten sitzen und stehen am Dienstagmorgen in der Notrufzentrale an ihren Arbeitsplätzen, jeder und jede in blauer Polizeiuniform, mit einem Headset und mindestens fünf Bildschirmen ausgerüstet. Die meiste Zeit verbringen sie am Telefon, und ruft gerade niemand an, unterhalten sie sich gedämpft. Von Hektik fehlt jede Spur.

Video: Ralph Ribi

Stellvertretend für die Ruhe inmitten des Sturms steht Michael Wettmer. Als kurz nach Mittag ein Notruf eingeht, macht sich der 39-Jährige konzentriert, aber ohne Hast an seine Arbeit. Der Anrufer vermisst eine Frau und vermutet, sie wolle sich etwas antun. Michael Wettmer hört zu und tippt die Aussagen des Mannes ins Einsatzleitsystem ein.

Dann informiert er die Patrouille, die am nächsten am Geschehen ist, per Funk. «Wir müssen die Frau suchen», gibt er durch, und:

Michael Wettmer, Disponent in der Kantonalen Notrufzentrale. Bild: Ralph Ribi

«Sie hat gedroht, sich vor den Zug zu werfen.»

Die Sachlichkeit, die in der Notrufzentrale herrscht, passt nicht zu den absurden bis alarmierenden Gründen für die Dutzenden Notrufe, die Stunde für Stunde eingehen. In den wenigen Minuten, in denen Wettmer mit dem Fall der möglicherweise suizidgefährdeten Frau beschäftigt ist, gehen mehrere weitere Meldungen ein; wer gerade Kapazität hat, kümmert sich um sie.

Verkehrsunfälle führen die Statistik vor sozialen Konflikten an

Vermisstmeldungen wie jene, die Wettmer bearbeitet, seien zusammen mit Ruhestörungen oder Streitereien ein häufiger Grund für Notrufe, sagt Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der St.Galler Kantonspolizei. Noch häufiger seien nur Meldungen wegen Verkehrsunfällen, und auf Rang drei folgten Einbrüche.

Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der St.Galler Kantonspolizei. Bild: Ralph Ribi

Von den über 300 Notrufen, die täglich im Auge des Sturms eintreffen, führten rund 150 tatsächlich zu Interventionen, schätzt Krüsi. In allen anderen Fällen beraten die Disponentinnen und Disponenten, schicken aber keine Patrouille los. Ein Beispiel: «Wenn jemand im Zug sein Portemonnaie verloren hat und bei uns anruft, verweisen wir weiter ans SBB-Fundbüro.»

Ein weiteres Beispiel, bei dem nicht jeder Notruf zu einer Intervention führt, sind Verkehrsunfälle. Beata Aepli, die am Dienstagmorgen zusätzlich zum regulären Dienst in der Notfallzentrale den Verkehrsdienst macht, weiss, wovon sie spricht. «Direkt nach einem Unfall gehen immer mehrere Anrufe ein, weil alle melden wollen, was passiert ist.»

Eine Auge auf alle Autobahnen

Am Dienstagmorgen läuft der Verkehr auf den Schnellstrassen des Kantons einwandfrei. Mit Dutzenden Kameras ist das Auge der kantonalen Blaulichtorganisationen auch auf alle Autobahnen gerichtet – keine einzige Aufnahme zeigt Auffälliges. Aepli sagt: «Das ist der Vorführeffekt. Sonst ist immer etwas los.»

Von ihrem Arbeitsplatz aus hat Beata Aepli alle Autobahntunnels und weitere wichtige Strassenabschnitte im Blick. Bild: Ralph Ribi

Die 54-Jährige ist seit zwölf Jahren in der Notrufzentrale tätig, und weil sie Verkehrsdienst hat, arbeitet sie nicht wie alle anderen an fünf, sondern an 13 Computerbildschirmen gleichzeitig. Gestresst ist sie trotzdem nicht. «Wir können zwischendurch auch witzeln, müssen aber im rechten Moment parat sein.»

In der Nacht wird die Disponentin zur Sozialarbeiterin

Der rechte Moment kann unter Umständen auch mitten in der Nacht sein. Die kantonale Notrufzentrale ist deshalb rund um die Uhr besetzt. Dafür stehen vier Gruppen à sechs Leute bereit, und sie folgen immer dem gleichen Einsatzplan. Michael Wettmer erklärt: «Wir arbeiten 24 Stunden innerhalb von zwei Tagen. Dann haben wir dafür zwei Tage lang frei.»

Nachts gebe es zwar weniger Unfälle, sagt Hanspeter Krüsi, der Sturm flaue deswegen aber nicht ab, denn:

«Unser Sozialstaat funktioniert wunderbar – zu Bürozeiten.»

Wenn zwischen fünf Uhr abends und acht Uhr morgens aber sonst niemand erreichbar sei, sei das Personal in der Notrufzentrale auch Sozialarbeiterin und -arbeiter.

Rund um die Uhr gefordert: Beata Aepli und Michael Wettmer. Bild: Ralph Ribi

Oft wählten Leute im psychischen Ausnahmezustand den Notruf, sagt Krüsi, und «Stammkundschaft» sei nicht selten. Zudem seien die Erwartungen an die Polizei gestiegen. Statt direkt mit dem zu laut feiernden Nachbarn eine Lösung zu suchen, wähle man vermehrt den Umweg über den Notruf. Krüsi sagt: «Die Zivilcourage fehlt, weil man heute unter Umständen seine eigenen Nachbarn nicht mehr kennt.»

Der weinende Rocker bleibt in Erinnerung

Auf dem Spektrum der Notrufe weit weg vom harmlosen Nachbarschaftsstreit stehen Todesfälle, Suizidandrohungen oder Unglücke mit Kindern. Es seien diese Dinge, die einen nachhaltig beschäftigten, sind sich Aepli, Krüsi und Wettmer einig. Michael Wettmer sagt: «In den sieben Jahren als Disponent sind es vielleicht zwei, drei Fälle, die noch präsent sind.» Konkret erinnert er sich daran, wie ein Mädchen an einem Luftballon erstickt ist. Er sagt:

«Ich bin seit vier Jahren Vater. Das hat mich dünnhäutiger gemacht.»

Hanspeter Krüsi leidet vor allem dann mit, wenn Direktbetroffene leiden. Den Anblick von toten Personen nach Unfällen könne er in der Regel gut verarbeiten, aber: «Ich erinnere mich an einen Rocker, der nach einem Unfall weinend auf einer Leitplanke sass. Das hat mich berührt, weil ich immer dachte, die seien so harte Kerle.»

Ohnehin habe die Arbeit seinen Blick auf die Gesellschaft verändert, sagt der Polizeisprecher. «Ich bin immer wieder enttäuscht, wenn ich miterlebe, wozu Menschen im Stande sind.» Ständig mit Negativem konfrontiert zu sein, sei Teil des Jobs, sagt auch Michael Wettmer: «Es ruft niemand an, der glücklich ist.» Er sieht darin aber auch einen Vorteil: «Seit ich bei der Polizei bin, bin ich zufriedener, weil ich die kleinen Dinge mehr schätze.»

Die Entwarnung folgt nach dem Schichtwechsel

Sobald ein Disponent in der Leitung ist, leuchtet das Licht an seinem Arbeitsplatz rot. Bild: Ralph Ribi

Um 12.30 Uhr ist für Beata Aepli und Michael Wettmer Feierabend – sie sind seit 06.30 Uhr im Einsatz gestanden. Ihre Arbeitsplätze übergeben sie an eine zweite Gruppe, ruhen sich aus und sind um 19.00 Uhr zurück für die elfeinhalbstündige Nachtschicht.

Weil Michael Wettwer pünktlich an seinen Kollegen übergeben hat, verpasst er die Entwarnung im Fall der suizidgefährdeten Frau. Der Mann habe nochmals angerufen und Entwarnung gegeben, sagt Hanspeter Krüsi. Die vermisste Frau sei soeben beim Anrufer eingetroffen und er brauche die Polizei nicht mehr. Damit erreicht an diesem Dienstag zumindest eine erfreuliche Nachricht das Auge des Sturms.

