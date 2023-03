Ostgrenze: Bund spricht Wegweisungen gegen Migranten aus

Illegale Einreisen Migranten an der St.Galler Ostgrenze: Bund spricht neuerdings Wegweisungen aus – SVP lobt Keller-Sutter Im Umgang mit den Migranten an der Ostgrenze werden die St.Galler Behörden entlastet: Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit weist Personen, die kein Asylgesuch in der Schweiz stellen, neuerdings direkt weg. Die Kantonspolizei ist erleichtert. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 02.03.2023, 10.34 Uhr

Kontrolle von Migranten am Bahnhof Buchs. Bild: Arthur Gamsa

Seit Monaten kommen an den St.Galler Grenzbahnhöfen viele Migranten an, die keinen Pass haben, in den meisten Fällen kein Asylgesuch stellen und rasch weiterreisen. Oft sind es junge Männer aus Afghanistan, manche haben bereits in Österreich Asyl beantragt. Für die St.Galler Behörden ist der Umgang mit den Durchreisenden aufwendig und bindet viel Personal. Ostschweizer SVP-Parlamentarier forderten den Bundesrat schon im vergangenen Jahr auf, zu reagieren. Auch die St.Galler Regierung intervenierte in Bern.

Jetzt haben sich Kanton und Bund auf eine neue Praxis geeinigt. Bislang war das St.Galler Migrationsamt zuständig für Wegweisungsverfügungen gegen illegal eingereiste Personen, die in der Schweiz kein Asylgesuch stellen. Seit dem 1. März übernimmt die Grenzwache diese Aufgabe. Die Anzahl der «an der Ostgrenze festgestellten rechtswidrigen Aufenthalte» habe sich im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr verfünffacht, heisst es in einer Mitteilung des eidgenössischen Finanzdepartements. «Der Bund anerkennt die damit verbundenen Herausforderungen für die kantonalen Behörden.»

Damit man Personen, die irregulär in die Schweiz einreisen, ohne hier ein Asylgesuch stellen zu wollen, «konsequent wegweisen» könne, habe sich der Bund bereit erklärt, den Kanton St. Gallen bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Mit einer Wegweisung wird die Person aufgefordert, die Schweiz oder den Schengen-Raum innert einer bestimmten Frist zu verlassen. Die Massnahme ist vorerst auf sechs Monate befristet, bis Ende August. Dann soll analysiert werden, was die Änderung bringt.

«Direkter und ressourcenschonender»

Für die St.Galler Kantonspolizei ist das ein wichtiger Schritt, wie Mediensprecher Florian Schneider sagt. Es sei «direkter und ressourcenschonender», wenn die Bundesbeamten, die die Kontrollen in den internationalen Zügen durchführten, auch Wegweisungen verfügen könnten. Für die Polizei bleibe an der Grenze auch so noch einiges zu tun, zum Beispiel im Zusammenhang mit international ausgeschriebenen Personen.

Eine Person, die eine Wegweisung nicht befolgt und wieder aufgegriffen wird, kann bestraft werden. «Erfahrungsgemäss wird dieser Fall aber kaum eintreten», sagt Schneider - weil die Personen ohnehin weiterreisen würden.

Egger, Reimann und Zuberbühler sind erfreut

Die Ostschweizer Nationalräte Mike Egger, Lukas Reimann und David Zuberbühler zeigen sich in einer Stellungnahme erfreut über die Neuerung. Sie hatten zur Lage an der Ostgrenze ein Gespräch mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter sowie den Verantwortlichen des Staatssekretariats für Migration und des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit geführt. «Es freut uns, dass unser Druck dazu beigetragen hat, die Wegweisungsverfügung für illegal eingereiste Personen zu erlassen.» Und: «Wir danken Frau Bundesrätin Karin Keller-Sutter für die Unterstützung bei diesem Thema.»

Keller-Sutter war in zweierlei Rollen mit der Situation an der Ostgrenze beschäftigt: Bis Ende des vergangenen Jahres als Justizministerin, seither als Finanzministerin und oberste Chefin des Zolls.

