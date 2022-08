St.Galler Finanzkommission will Ukraine-Hilfsgeld streichen

Humanitäre Hilfe «Kaltherzig»: St.Galler Finanzkommission will Hilfsgeld des Kantons für die Ukraine streichen – die SP ist empört Die St.Galler Regierung will die Ukraine finanziell unterstützen: Maximal acht Millionen Franken sind für Hilfe vor Ort vorgesehen. Die bürgerliche Mehrheit in der Finanzkommission des Kantonsrats hält das für unnötig. Adrian Vögele 24.08.2022, 12.13 Uhr

Ukrainische Feuerwehrleute durchsuchen in der Stadt Charkiw die Trümmer eines Gebäudes nach einem Angriff der russischen Armee. Bild: Andrii Marienko / AP

Der Kanton St.Gallen soll kein Geld ausgeben für Nothilfe und Wiederaufbau in der Ukraine: Dieser Ansicht ist die Finanzkommission des Kantonsrats. Sie lehnt eine Gesetzesvorlage zu diesem Thema komplett ab - und geht damit auf Konfrontationskurs mit der Regierung. Diese will bis 2025 acht Millionen Franken ausgeben, um die Folgen des Kriegs vor Ort in der Ukraine oder in kriegsbetroffenen Nachbarländern zu mildern. Geplant ist, dass der grösste Teil des Geldes - maximal sechs Millionen Franken - über anerkannte Hilfswerke mit Sitz in der Schweiz fliesst. Weitere zwei Millionen Franken sollen für Hilfsprojekte mit direktem Bezug zum Kanton St.Gallen bereitgestellt werden, zum Beispiel für den Transport von Hilfsgütern aus St.Gallen in die Ukraine.

Die Regierung hatte bereits in den ersten Wochen des Krieges 110'000 Franken aus dem Lotteriefonds zur Unterstützung der Bevölkerung in der Ukraine freigegeben. Darüber hinaus sei aber weitere finanzielle Hilfe des Kantons angezeigt, heisst es in der aktuellen Gesetzesbotschaft. Die Not in der Ukraine sei unverändert, die Flüchtlingskrise dauere an.

Auslandhilfe dem Bund überlassen

Die Finanzkommission sieht das anders. Sie anerkennt zwar das Leid und die Not in der Ukraine aufgrund des Kriegs. Eine grosse Mehrheit der Kommission ist jedoch der Ansicht, dass der Bund für die Unterstützung im Ausland zuständig ist, wie es in der Mitteilung heisst:

«Der Fokus des Kantons und insbesondere der Gemeinden muss im Inland liegen.»

Die Gemeinden würden aktuell einen erheblichen Einsatz für die Betreuung von in die Schweiz geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern leisten. «Auch die St.Galler Bevölkerung zeigt eine grosse Solidarität, wie die Spendeneinnahmen von Hilfswerken zeigen.» Es sei deshalb nicht angemessen, dass der Kanton St.Gallen Mittel für die Hilfe vor Ort spreche, schreibt die Kommission. Sie beantragt dem Kantonsrat, gar nicht erst auf die Vorlage einzutreten.

SP findet den Entscheid «kleinlich»

Die SP ist empört über diese Haltung: «Die Finanzkommission zeigt nun ihre ganze Kaltherzigkeit», schreibt die Partei.

«Der Kanton St.Gallen darf sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Er muss im Gegenteil dieses wichtige Zeichen der Solidarität setzen.»

Es gehe um Solidarität mit den Menschen, die vor Krieg und Zerstörung fliehen würden, die verletzte und tote Angehörige zu beklagen hätten, die sich im Krieg gegen Russland für die Werte Europas einsetzen würden.

Bei den acht Millionen handle es sich nur um die mögliche Gesamtsumme, schreibt die SP weiter. Die Regierung werde das Geld in kleineren Tranchen beantragen, jeweils in den jährlichen Budgets des Kantons. «Die Bürgerlichen hätten also jedes Jahr die Möglichkeit, die Beträge zu kürzen. Und das würden sie auch machen. Die Ablehnung der Vorlage durch die Mehrheit von Mitte, FDP und SVP wirkt vor diesem Hintergrund gar noch kleinlicher.»

Das Parlament wird das Gesetz über Massnahmen zur Milderung der Folgen des Ukraine-Kriegs in der Septembersession behandeln. Die Regierung will es danach sofort in Kraft setzen.