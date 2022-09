St.Galler Kantonsparlament versenkt Ukrainehilfe der Regierung

Humanitäre Hilfe Die acht Millionen Ukrainehilfe sind vom Tisch: St.Galler Kantonsparlament versenkt Vorschlag der Regierung – ob dennoch Geld fliesst, entscheidet sich im November Die St.Galler Regierung will die Ukraine finanziell unterstützen mit maximal acht Millionen Franken bis 2025. Das Parlament will nichts davon wissen – lässt aber eine Hintertür offen: Die Regierung darf Gelder aus dem Lotteriefonds verwenden. Wie viel ist allerdings noch unklar. Regula Weik Jetzt kommentieren 19.09.2022, 20.00 Uhr

Zerstörte Wohnhäuser nach einem russischen Angriff in der Gegend der Stadt Isjum in der Ostukraine. Bild:

Evgeniy Maloletka/AP

Die St.Galler Staatsschatulle ist prall gefüllt. Und so wollte sich die Regierung für einmal grosszügig zeigen – für die vom Krieg betroffene Bevölkerung in der Ukraine. Doch daraus wird nichts. Das Kantonsparlament hat der Regierung ihre Spendierlaune gehörig vermasselt. Sie darf zwar schon etwas Geld für humanitäre Hilfe und Wiederaufbau sprechen. Wie viel, das ist allerdings noch offen, entschieden wird in der Novembersession.

Die fast zweistündige Debatte nahm teils chaotische und groteske Züge an. Das Ansinnen der Regierung stand von Beginn weg unter keinem guten Stern. Begonnen hatte der Absturz der Vorlage bereits vor der Parlamentsdebatte – ausgelöst durch die Finanzkommission. Der Kanton St.Gallen soll kein Geld ausgeben für Nothilfe und Wiederaufbau in der Ukraine, so die Finanzkommission. Die Hilfe vor Ort im Ausland sei Sache des Bundes. Es sei unnötig, eine kantonale gesetzliche Grundlage für die Ukrainehilfe zu schaffen.

Genau dies wollte die Regierung machen. Sie hatte in den ersten Wochen des Krieges 110'000 Franken aus dem Lotteriefonds zur Unterstützung der Bevölkerung in der Ukraine freigegeben. Doch nun sei weitere finanzielle Hilfe des Kantons angezeigt, so die Regierung. Sie wollte bis 2025 acht Millionen Franken ausgeben, um die Folgen des Krieges vor Ort in der Ukraine oder in kriegsbetroffenen Nachbarländern zu mildern.

Präjudiz? Verstoss gegen Bundesverfassung?

Sascha Schmid, St.Galler SVP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Zwar waren sich von links bis rechts alle im Parlament einig: Der Krieg in der Ukraine ist «tragisch, schlimm, unverständlich». Einig war man sich auch: Der Bevölkerung muss geholfen werden. Doch dann kam das Aber. Auslandhilfe sei in erster Linie Aufgabe des Bundes, waren sich die bürgerlichen Fraktionen einig. Die FDP warnte davor, mit dem Ukrainegesetz ein Präjudiz zu schaffen. Die SVP witterte gar einen potenziellen Verstoss gegen die Bundesverfassung. «Humanitäre Hilfe soll im Inland erfolgen», so SVP-Vizefraktionschef Sascha Schmid.

«Das Vermögen des Kantons soll unseren Bewohnerinnen und Bewohnern zugutekommen.»

Das blieb nicht unwidersprochen stehen. So sagte Marco Fäh von den Grünen: «Wenn jemand der Ukraine nicht helfen will, soll er dies sagen und nicht die Zuständigkeit des Bundes vorschieben.» Und Thomas Schwager von den Grünen erinnerte daran, dass St.Gallen bei der Hilfe für die ukrainische Bevölkerung nicht zu den grosszügigen Kantonen gehöre. Andere hätten bisher deutlich mehr Geld gesprochen. Bern und Aargau leisteten Hilfsgelder von je etwa einem Franken pro Einwohnerin oder Einwohner - in St.Gallen sind es rund 20 Rappen. Obwalden ist mit 2.70 Franken pro Einwohner mehr als zehnmal grosszügiger als St.Gallen. Würde das Parlament den von der Regierung geplanten zwei Millionen Franken pro Jahr zustimmen, wäre der Kanton etwa bei einer Unterstützung in der Grössenordnung von «einer halben Bratwurst pro Kopf».

Daraufhin konnte Toni Thoma (SVP) nicht länger ruhig sitzen, es drängte ihn ans Mikrofon:

«Ist diese Aussage populistisch oder inkompetent? Ich vermute beides.»

Schwachsinn, Trauerspiel, Knopfdrama

Bettina Surber, St.Galler Kantonsrätin und Fraktionspräsidentin der SP. Bild: Benjamin Manser

Damit hatte die Debatte einen ersten «Höhepunkt» erreicht. Doch je länger sie dauerte, desto deutlicher wurde: Die Idee der Regierung ist zum Scheitern verurteilt. Bettina Surber (SP) hatte sich für die Hilfe starkgemacht – und hatte in einem Zwischenruf «Schwachsinn» an den Kopf geworfen bekommen. Dies nach ihrer Aufführung: «Die Ukraine kämpft nicht nur für Demokratie und Freiheit im eigenen Land, sondern auch für Demokratie und Freiheit in Europa.» Die SP-Fraktionschefin sprach von einem «Trauerspiel» und stellte nüchtern fest:

«Es gilt nun noch zu retten, was gerettet werden kann.»

Die Mitte/EVP-Fraktion versuchte, den Scherbenhaufen mit einem Kompromissvorschlag zu kitten. Sie schlug vor, die gesetzliche Grundlage auszuweiten – örtlich wie zeitlich. Es ergebe keinen Sinn, ein Gesetz zu verabschieden, das sich auf die Ukraine begrenze, es gebe zahlreiche andere Krisenherde. Der Stichentscheid des Präsidenten schickte die Idee bachab. Doch die Debatte erreichte ihren zweiten «Höhepunkt».

SP-Kantonsrätin Katrin Schulthess meldete sich: Sie habe den falschen Knopf gedrückt, die Abstimmung solle doch bitte wiederholt werden. Das Parlament ging nicht darauf ein und Schulthess aus dem Saal: Sie musste weg – an eine Gemeinderatssitzung.

Anderer Topf und Entscheid vertagt

Was bleibt nach dieser turbulenten Debatte? Die Ukraine erhält Geld vom Kanton St.Gallen. Allerdings weniger als ursprünglich vorgesehen und aus dem Lotteriefonds, nicht aus der Staatskasse. Doch dort sind für Katastrophen- und Entwicklungshilfe in diesem Jahr noch 40'000 Franken übrig, wie Regierungsrätin Laura Bucher ausführte. Sie stellte in Aussicht, dass einmalig 500'000 Franken für die Ukraine gesprochen werden könnten. Damit wird sich erst in der Novembersession bei der Beratung des Lotteriefonds zeigen, wie gross die Unterstützung für die Ukraine tatsächlich sein wird – oder eben nicht.

