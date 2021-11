China-Untersuchung entlastet HSG

HSG und China «Der Preis für mangelnde kulturelle Sensibilität»: Untersuchungsbericht entlastet HSG von Vorwürfen Der im August publik gewordene Fall eines Doktoranden, den eine Professorin angeblich wegen seiner Chinakritik fallen gelassen hatte, unterstellte der HSG vorauseilenden Gehorsam gegenüber Peking. Daraufhin setzte die Universität St.Gallen zwei Arbeitsgruppen ein, um allfällige chinesische Einflussnahmen auf ihre Forschung und Lehre zu überprüfen. Beide Untersuchungsberichte entkräften den Verdacht: Es gebe keine solchen Aktivitäten oder Abhängigkeiten. Enrico Kampmann & Marcel Elsener Jetzt kommentieren 19.11.2021, 19.17 Uhr

Die Universität St. Gallen im Januar 2020.

Im vergangenen August schlug ein Fall an der Universität St.Gallen (HSG) in der ganzen Schweiz hohe Wellen. Ein HSG-Doktorand musste seine Ambitionen auf einen Doktortitel und dreieinhalb Jahre Arbeit begraben, nachdem er die Kommunistische Partei (KP) Chinas und ihren Umgang mit der Covid-19-Pandemie auf Twitter kritisiert hatte. Seine Doktormutter beendete das Betreuungsverhältnis per sofort, weil sie befürchtete, seine Aussagen könnten auf sie zurückfallen und berufliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Der Fall brachte die Wirtschaftsuniversität unvermittelt unter den Verdacht des vorauseilenden Gehorsams und der Selbstzensur, also mithin der Feigheit gegenüber China. Die Reaktionen waren über die Schweiz hinaus heftig: Man schnödete und schimpfte über die HSG und deren Professorin, die vor der chinesischen Regierung einknickten.

Angeblich. Oder eben keineswegs. Zu diesem Ergebnis kamen die beiden Arbeitsgruppen, welche die HSG im Nachgang einsetzte, «um mögliche Einflussnahmen chinesischer Akteure auf die Universität sowie allfällige Eingriffe in die Freiheit von Forschung und Lehre zu überprüfen». Die eine Gruppe erstellte unter der Leitung von Professor Ulrich Schmid, Prorektor Aussenbeziehungen der HSG, eine Bestandesaufnahme der Beziehungen der Universität St.Gallen zur Volksrepublik China. Die andere Gruppe, geleitet von Professor Michael Lackner, Sinologe an der Universität Erlangen-Nürnberg, überprüfte die Vorkommnisse im Einzelfall des Doktoranden.

Keinerlei Auffälligkeiten

Der von Ulrich Schmid geleiteten zweiten Arbeitsgruppe gehörten unter anderem die Sinologin Andrea Riemenschnitter (Uni Zürich) und der Chinaexperte Ralph Weber (Uni Basel) sowie ein Vertreter des Dachverbandes Swissuniversities an. Sie untersuchte mögliche Geldflüsse und die Beziehungen zu China im Studierendenaustausch, in der Aus- und Weiterbildung sowie Projekte der wissenschaftlichen Zusammenarbeit.

Dabei seien «keinerlei Auffälligkeiten» festgestellt worden, heisst es in einer Medienmitteilung. Die HSG habe keine Spenden oder Sponsoringgelder chinesischen Ursprungs erhalten und es gebe keine finanziellen Beteiligungen chinesischer Akteure an Forschungsprojekten. Die grössten Beträge, die chinesischen Organisationen verrechnet wurden, beliefen sich auf knapp 13'000 Franken. Insgesamt hat die HSG 15 Partneruniversitäten in der Volksrepublik China, wobei die Verträge einzig den Studierendenaustausch betreffen.

Enge Beziehungen einer Studierendenvereinigung zur chinesischen Botschaft

Brisanter sind die «Hinweise von engen Beziehungen einer chinesischen Studierendenvereinigung (CSSA St.Gallen) zur chinesischen Botschaft in Bern», die der Bericht beleuchtet. Allerdings sei die Vereinigung «nicht an der Universität registriert und damit nicht als offizielle studentische Vereinigung anerkannt». Die HSG habe erst durch die Untersuchungen der Arbeitsgruppe von diesen Beziehungen erfahren, heisst es.

Gemäss dem Bericht der Arbeitsgruppe, welcher der Redaktion vorliegt, ist ein ehemaliger Präsident der CSSA St.Gallen «Chief Representative of China» bei einer Plattform namens Swiss-Sino Innovation Center (SSIC), welche «gleich mehrere in Einheitsfrontorganisationen tätige Personen versammelt». Als Einheitsfront wird das Netzwerk von Akteuren bezeichnet, die von der KP Chinas kontrolliert und zur Förderung ihrer Interessen eingesetzt werden.

Ralph Weber, Professor am Europainstitut der Universität Basel und Chinaexperte. Britta Gut

Ralph Weber ist Mitglied der Arbeitsgruppe und Verfasser einer Studie zu den Einflusssystemen, mit der die KP China in der Schweiz versucht, etwa die Kritik an den Uiguren Straflagern sowie der Gängelung Tibets und Hongkongs zum Verstummen zu bringen. In dieser hat Weber aufgezeigt, dass die Führungsebenen der chinesischen Studierendenvereinigungen (CSSA) in der Schweiz in die Strukturen der Einheitsfront eingebettet und ausserdem direkt der chinesischen Botschaft in Bern untergeordnet sind.

Aus diesem Grund habe man den Fall St.Gallen gut durchleuchtet, sagt Weber. Man habe aber keinen direkten Einfluss der CSSA auf die HSG nachweisen können. Die Organisation sei im Vergleich zu anderen Schweizer Ablegern nur wenig institutionalisiert und der Fokus liege auf sozialen Aktivitäten.

Ein Trittbrett für eine Karriere in der Partei

Dennoch, sagt Weber, würden zumindest die führenden Mitglieder in engem Kontakt zur chinesischen Botschaft stehen und ideologisch den Parteistaat vertreten. «Das sind keine Systemkritiker.» Führungspositionen in der CSSA könnten als Trittbrett dienen für Menschen, die in der und durch die Partei Karriere machen wollten. So schrieb Weber denn auch in seiner Studie, dass «die Leiter der CSSA nach Abschluss ihres Studiums häufig in untere und mittlere Positionen in den Netzwerken der Organisationen wechseln, die an der Einflussnahme der VRC in der Schweiz beteiligt sind».

Chinas Staatspräsident Xi Jinping selbst habe chinesische Auslandsstudenten zu einer wertvollen Ressource für die Interessen der kommunistischen Partei erklärt, sagt Weber. Die CSSA könne als bewusstes Instrument zur Verbreitung eines positiven Images der Volksrepublik verstanden werden. Ausserdem würde über diese auch eine gewisse Kontrolle über chinesische Studierende im Ausland ausgeübt.

«Wenn sich eine chinesische Studentin oder ein Student im Unterricht kritisch zu China äussern würde, ist es nicht auszuschliessen, dass dies dann in einem Rapport der CSSA vermerkt würde, der seinen Weg nach Peking fände.»

So werde über die CSSA Druck auf Mitstudierende kreiert.

Dennoch warnt Weber davor, chinesische Studentenvereinigungen generell als Spionageorganisationen zu deklarieren. Damit würde man den allermeisten Mitgliedern unrecht tun. «Aber diejenigen, die an der Spitze dieser Vereine sind, wissen in der Regel, in was für Strukturen sie sich bewegen.»

Weber sagt, er fände es gut, dass die HSG die eigenen Strukturen genau durchleuchtet habe, um auf diesem Weg eine feststellbare Einflussnahme auszuschliessen. Andere Schweizer Unis seien gut beraten, dies ebenfalls zu tun. Denn nur wenn man wisse, wo tatsächlich Einfluss ausgeübt werde und wo nicht, könne man angemessen reagieren und vermeiden, dass skandalisiert werde, was kein Skandal sei, während reale Probleme unbeachtet blieben.

Vorwürfe im Einzelfall des Doktoranden entkräftet

Die von der HSG eingeleitete Untersuchung der Vorwürfe zum Einzelfall des geschassten Doktoranden entlastet in ihrem Ergebnis nun die Uni und ihre Professorin: In diesem speziellen Fall sei «überhaupt kein Einfluss Chinas» ersichtlich, sondern «existierte dieser Einfluss lediglich in den Vorstellungen des Doktoranden und der Professorin». Der Vorwurf des Doktoranden, seine Betreuerin sei der «chinesischen Zensur auf den Leim gegangen», spreche «eher von Aggressivität des Doktoranden als von der wissenschaftlichen Einstellung der Professorin», stellt die Arbeitsgruppe in ihrem Bericht fest. Und sie bestätigt den guten Ruf der Professorin:

«Aus ihren Schriften und Lehrveranstaltungen geht eine ausgesprochen kritische Haltung zum Umgang der chinesischen Institutionen mit Medien und Meinungsäusserung deutlich hervor.»

Die HSG sehe daher «keine Notwendigkeit für disziplinarische Massnahmen» für die betroffene Professorin.

HSG entschuldigt sich für Sperrung des E-Mail-Kontos

Nachdem die externe Leitungsperson der internen Arbeitsgruppe nach wochenlanger Arbeit «aus persönlichen Gründen» von ihrem Mandat zurücktrat, übernahm am 13. Oktober an ihrer Stelle Professor Michael Lackner, Sinologe an der Universität Erlangen-Nürnberg. An ihm lag es, den mit 37 Belegen dokumentierten Austausch zwischen der Professorin und des Doktoranden zu bewerten.

Lackners Befund ist klar: Der Auslöser für die Beendigung des informellen Betreuungsverhältnisses sei «nicht ein chinakritischer Tweet gewesen, sondern die harsche Reaktion des Doktoranden auf ein späteres E-Mail der Betreuerin». Trotz einer «offensichtlichen Überreaktion der Professorin» gebe es keinen «direkten Konnex zwischen einem Tweet und einer Verweigerung des Doktortitels», wie es der NZZ-Artikel unterstellte.

Einen Fehler machte die HSG: Mit der sofortigen Löschung des E-Mail-Accounts des Doktoranden habe die Uni die Vorschriften verletzt, hält der Bericht fest. Auslöser sei ein fehlerhaftes E-Mail gewesen, das den Verdacht auf einen Hackerangriff erweckt habe. Dies führte schliesslich dazu, dass die IT-Abteilung der HSG den Account vorsorglich sperrte. «Hier handelt es sich um menschliches Versagen, wofür wir uns beim ehemaligen Doktoranden entschuldigen», stellt die Universitätsleitung fest.

Arbeitsgruppenleiter Lackner empfiehlt der HSG, Doktorierende künftig besser auf einen Aufenthalt in China vorzubereiten. Zudem solle sie ihre Praxis der temporären Exmatrikulation bei Forschungsaufenthalten im Ausland überdenken. Das Rektorat nehme die Empfehlungen ernst und kläre mögliche Massnahmen, teilt die HSG mit.

«Gratwanderung im Spannungsfeld zwischen Provokation, politischer Sensibilisierung und Selbstzensur»

Diese Anmahnung gründet auf dem Einzelfall, wie Lackner im Bericht schreibt:

«Der Doktorand legt ein geradezu unglaublich naives Verständnis von der Freiheit der Meinungsäusserung in China an den Tag.»

Darüber hinaus werfe sein eingereichtes Promotionsvorhaben an der Central China Normal University doch etliche Fragen auf.

Als renommierter Sinologe, der in China-Fragen auch die Bundesregierung berät, kennt Michael Lackner die Waagschale der Begriffe und die roten Linien im Umgang mit China wie nur wenige; seine Integrität stehe ausser Zweifel, wie hiesige Chinakenner bestätigen. So gehörte Lackner 2011 zu den Initianten des Aufrufs für die Freilassung des inhaftierten Regimekritikers Ai Weiwei, war aber auch Gründer und Vorstandsmitglied des heute von seiner Gattin Yan Xu-Lackner geleiteten Konfuzius-Instituts Erlangen-Nürnberg, das wie andere solche Institute mit Vorwürfen politischer Einflussnahme Chinas bis hin zur Spionage konfrontiert ist.

Umso spannender Lackners Schlusswort im Untersuchungsbericht des HSG-Vorfalls: «Die Sinologie bedarf der Zusammenarbeit mit der Wissenschaft in China, doch dafür muss man sich auf bestimmte Andersartigkeiten einlassen, wofür es eines gewissen (freilich nicht unbegrenzten) Respekts – auch für systembedingte Beschränkungen und Grenzen des Gegenübers – bedarf.» Hier gehe es – wie für die Islamwissenschaft und vergleichbare Disziplinen – nicht «nicht um Selbstzensur, sondern um Relativierung der Absolutheitsansprüche der eigenen Position und eurozentrischer Vorstellungen und damit um eine realistische Einschätzung der Gegebenheiten», schreibt Lackner.

Wer das nicht zur Kenntnis nehmen wolle, müsse erwarten, «den Preis für mangelnde kulturelle Sensibilität entrichten zu müssen».