Interview HSG-Institutsleiter zur Verankerung der Universität in der Region St.Gallen: «Junge Menschen zieht es einfach in die Metropolen» Der Direktor des HSG-Instituts für Systemisches Management und Public Governance, Roland Scherer, ermittelt seit 2007 die Wirkung der Universität St.Gallen für die Region. In der neuesten Studie hat er die Wertschöpfung erstmals auf den Kanton ausgedehnt und die Beiträge an die Schwerpunktziele der St.Galler Politik untersucht. Marcel Elsener 27.05.2021, 12.00 Uhr

HSG-Professor Roland Scherer untersucht die Wirkungskräfte der Uni für die Region und den Kanton St.Gallen. Bild: PD

Mit 277 Millionen Franken fällt die regionale Wertschöpfung der HSG im 2019 um 40 Millionen höher aus als 2017 oder 2015. Warum plötzlich diese Steigerung?

Roland Scherer: Der eine Grund ist der erweiterte Perimeter. Bislang bezogen wir die Effekte auf die Region St.Gallen-Bodensee, nun ist der Kanton die Referenzgrösse. Zweitens ist die Uni in allen Belangen weiter gewachsen: mehr Studierende, mehr Mitarbeitende, mehr Umsatz. Die Kaufkraft der mittlerweile über 9000 Studierenden mit 127 Millionen hat dabei einen grossen Einfluss auf die regionale Wertschöpfung.

Das war allerdings vor der Pandemie. Gibt es Zahlen zum Coronajahr 2020?

Noch nicht, aber wir werden sie in einigen Wochen liefern können. Es wird gewiss einen spürbaren Effekt geben, weil die Wertschöpfung zu einem grossen Teil davon abhängt, was in St.Gallen stattfindet. Der Fern- statt Präsenzunterricht und der Wegfall vieler Weiterbildungsveranstaltungen vor Ort in St.Gallen wird sich auswirken. Derzeit erfassen wir systematisch, ob die Studierenden noch in St.Gallen waren oder ob sie ihre Wohnungen teilweise aufgaben. Die Coronaeffekte werden uns möglicherweise zeigen, wie wichtig der Präsenzunterricht nicht nur aus didaktischen Gründen ist.

Inwiefern lassen sich die neuen Angebote im Medizin- und Informatikstudium bereits messen?

Die sind ja erst im Anlaufen. Aber mit diesen Studiengängen reagiert die Uni klar auf den regionalen Bedarf an Fachleuten in Medizin und Informatik. Hier wird besonders interessant sein, wie die Absolventinnen und Absolventen auf den regionalen Arbeitsmarkt wirken. Wir haben in unserer Studie zusätzlich erstmals den Beitrag der Uni für die kantonalen Schwerpunktziele untersucht, wie Digitalisierung, Innovation oder Nachhaltigkeit. Diese Aktivitäten gehören zu den zentralen Aufgaben der Universität, sie leisten aber eben auch einen Beitrag an den Standortkanton.

Unter den Schwerpunktzielen nennt der Kanton auch, sein Image zu stärken. Da war die HSG in jüngster Zeit nicht eben förderlich. Schlagen sich die Skandale und Negativschlagzeilen in Ihrer Studie nieder?

Nein, wir listen nur die Zahl der Medienberichte auf, ohne zu werten. Es sind 2019 9612 Beiträge in den regionalen und nationalen Medien und 3766 in den internationalen Medien. Der Grossteil der Berichte, insbesondere in internationalen Medien, bezieht sich auf unsere Forschung und Expertisen.

Wie gut ist die HSG regional verankert im Vergleich mit anderen Schweizer Hochschulen?

Das lässt sich schwierig vergleichen. Aber was wir sagen können: Im Vergleich mit anderen Business Schools nimmt die HSG mit ihrer bewussten Strategie der Verankerung und dem Regionalisierungsbericht eine Vorreiterrolle ein. Unser Monitoring ist da auch ein wichtiger Beitrag für andere Hochschulen, die das ebenfalls fördern wollen. Regionale Verankerung ist ein typisches HSG-Thema.

Wo besteht Nachholbedarf punkto Regionalisierung?

Bei den monetären Effekten können wir sicher darauf achten, dass unsere Mitarbeitenden und Studierenden vermehrt im Kanton wohnen bleiben. Dieser Anteil geht tendenziell zurück. Dabei ist der Wohnort in der Region der wichtigste Treiber für die Wertschöpfung.

Das müsste aus Regierungssicht ein Alarmsignal sein.

Von einem Alarmsignal würde ich nicht sprechen. Der Wohnort der Mitarbeitenden und der Studierenden ist ein wichtiger Hebel für die Verbesserung der regionalen Wertschöpfung, wo man ansetzen kann. Im Arbeitsmarkt geht’s um die Bleibequote, also um die rund zehn Prozent Studierenden, die nach dem Abschluss in der Region bleiben: Was kann man tun, um hier diese Quote zu erhöhen?

Was denn?

Dem Sog der Metropolen kann sich St.Gallen nicht entziehen, in anderen Ländern ist er aber noch stärker. Junge Menschen zieht es einfach in die Metropolen. Das ist nicht verkehrt, solange einige zurückkommen. Was in der Familienphase durchaus der Fall ist, wie wir feststellen. Gegen den Automatismus «Ich gehe weg und bleibe weg» wirken dann Freunde, Familie, andere Prioritäten wie eine gute Work-Life-Balance mit Naherholungsräumen. Die Uni kann da vieles bewirken und wird das noch verstärkt tun, wie in der Studie aufgelistet.

Was versprechen Sie sich für Wirkungen, wenn die Uni mit dem neuen Campus vom Hügel herunter in die Stadt kommt?

Der Einbezug der Uni in die Stadt wird die regionale Verankerung auf jeden Fall stärken, das zeigt sich bei Hochschulen in ganz Europa. Das spielt bis in kleinste Vernetzungen vor Ort hinein, oder wie es ein Kollege formuliert hat: Es geht um die Wiederentdeckung der Kaffee-Ecke. Auf der Hand liegt zudem die Nähe der School of Medicine zum Kantonsspital.

Wo lässt sich darüber hinaus ein Schub der HSG für die Region erwarten?

Nebst der Stadt, der Region und der Ostschweiz wirkt die Uni St.Gallen zunehmend im internationalen Bodenseeraum. Da gibt es vielfältige Kooperationen wie im «DenkRaumBodensee» mit sechs weiteren Forschungseinrichtungen in der Bodenseeregion oder in der Smart-Government-Akademie-Bodensee mit neun Projektpartnerstädten, beispielsweise in der Digitalisierungsstrategie. Das sind spannende Sachen, wo man voneinander lernen kann.