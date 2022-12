Rollt die HSG die Plagiatsuntersuchung neu auf?

Interview «Eine Ermahnung würde nicht reichen» – HSG-Rektor Ehrenzeller will auf Plagiatsaffäre reagieren Die Universität St.Gallen habe den mutmasslichen Plagiatsfall nach bestem Wissen und Gewissen untersucht, sagt Rektor Bernhard Ehrenzeller. Trotzdem will er die Vorwürfe des Plagiatsexperten Stefan Weber nun prüfen – und er erwägt eine weitere Untersuchung. Raphael Rohner und Stefan Schmid Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Schliesst eine erneute Untersuchung nicht mehr aus: HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller. Bild: Raphael Rohner

Er steht seit den Enthüllungen dieser Zeitung unter Druck: Bernhard Ehrenzeller, Rektor der Universität St.Gallen. Der 69-jährige, ehemalige Mitarbeiter von CVP-Bundesrat Arnold Koller stellt sich erstmals in einem Interview den Fragen zur Plagiatsaffäre an der HSG. Diese Zeitung hat eine Habilitationsschrift eines BWL-Professors dem österreichischen Plagiatsexperten Stefan Weber gezeigt. Resultat: Der fragliche Professor Lars Dinkel (Name geändert) hat im grossen Stil abgeschrieben. Die HSG hat den Fall intern untersucht, dabei aber bisher «kein wissenschaftliches Fehlverhalten» gefunden. Wir treffen Bernhard Ehrenzeller im Rektorat der HSG. Er wird flankiert von zwei Presseverantwortlichen sowie von Prorektor Thomas Zellweger, der für die Prüfung von Arbeiten zuständig ist.

Herr Ehrenzeller, was hat die HSG im Plagiatsfall Lars Dinkel (Name geändert) untersucht?

Bernhard Ehrenzeller: Wir sind von einer Anwältin auf Plagiate in der Habilitation des Professors aufmerksam gemacht worden. Daraufhin haben wir eine Untersuchungskommission eingesetzt unter Einbezug eines externen Fachexperten. Wir haben sämtliche damals, also im Jahr 2021, erhobenen Vorwürfe gegen die Habilitation abgeklärt.

Sie sind zum Schluss gekommen: Da gibt es keine Plagiate?

Die Untersuchungskommission, gestützt auf den externen Gutachter, ist zu diesem Schluss gekommen. Wir haben die Arbeit auch intern mit Software untersucht und die Resultate diesem Gutachter gezeigt. Dabei haben wir Ähnlichkeiten festgestellt, was bei einer kumulativen Habilitation nicht ungewöhnlich ist, weil Teile davon ja bereits früher publiziert worden sind. Der Experte hat diese Überschneidungen jedoch nicht als Plagiate qualifiziert.

Überschneidungen sind also per se noch keine Plagiate?

Das kommt auf den Einzelfall an, auf die wissenschaftliche Relevanz und den Kontext. Manchmal werden Sätze wiederholt, die andere vorher auch schon geschrieben haben. Ich mache ein simples Beispiel: «Ich bin heute ins Kino gegangen.» Da sind Sie logischerweise nicht der Erste, der das schreibt. Die Software zeigt aber dennoch eine Überschneidung an. Zudem muss man zwischen Fremd- und Eigenplagiaten unterscheiden.

Was ist der Unterschied?

Beim Eigenplagiat wiederholt man Sätze, die man selber in früheren Arbeiten geschrieben hat. Beim Fremdplagiat schreibt man anderen Autoren ab.

Man hat den Eindruck, die HSG hat die fragliche Habilitation nur auf Eigenplagiate hin untersucht.

Die Arbeit ist primär auf Eigenplagiate untersucht worden. Der Gutachter hat aber auch Fremdplagiate untersucht, die von der Anwältin angegeben wurden. Gemäss dem Gutachten der Untersuchung sind diese jedoch nicht als solche zu qualifizieren.

Der von uns eingesetzte Plagiatsexperte Stefan Weber sagt: Da sind Plagiate. Sie sagen: Da sind keine. Was ist aus Ihrer Sicht denn überhaupt ein Plagiat?

Da gibt es Richtlinien der Akademie der Wissenschaften: «Plagiat bezeichnet Situationen, bei denen die eigene Leistung nicht hinreichend von fremder oder früherer eigener Leistung unterschieden werden kann.» Sie merken, es geht um eine wissenschaftliche Leistung. Wer eine Habilitation schreibt, hat vorher schon zahlreiche Publikationen verfasst. Und gerade bei einer kumulativen Habilitation ist es normal, dass man von früheren Arbeiten Elemente übernimmt. Es muss dann nicht jedes methodische Detail von neuem belegt werden.

Wenn also einer einen Satz eins zu eins übernimmt aus einer anderen wissenschaftlichen Arbeit, von einem anderen Autor – ohne Quellenangabe. Dann sagen Sie, das sei kein Plagiat?

Ich sage, es kommt auf den Einzelfall und seine Einordnung an. Es gibt banale Erkenntnisse, die in wissenschaftlichen Arbeiten rekapituliert werden. Da muss man nicht jedes Mal die Quelle wieder angeben. Es kommt immer darauf an, was wiederholt wird. Darum reicht es eben nicht, einfach mit einem Softwareprogramm eine kumulative Habilitation auf Plagiate zu untersuchen. Die ganze Sache ist viel aufwendiger. Denn digitale Plagiatskontrolle erzeugt nur einen Anfangsverdacht. Darüber hinaus braucht es Fachexpertise. Die Überschneidungen müssen auf ihren wissenschaftlichen Erkenntniswert hin geprüft werden.

Aus unserer Sicht sind die Richtlinien klar: Jeder Wissenschafter, der die Leistung eines anderen übernimmt, muss die Quelle angeben.

Ja, aber es stellt sich die Frage, wie man wissenschaftliche Leistung definiert.

In der Habilitation von Lars Dinkel haben wir im Vorwort einen ganzen Abschnitt aus einer fremden Doktorarbeit gefunden. Ohne jegliche Quellenangabe. Mit Verlaub: Das ist doch ein eindeutiges Plagiat, das Sie bei keinem Studenten akzeptieren täten?

Wenn das so stimmt, dann haben Sie recht. Ich habe Dinkels Habilitation nie selber gelesen und muss mich auf unsere Gutachter verlassen – und diese sind zum Schluss gekommen, dass die wissenschaftlichen Standards alle eingehalten worden sind.

Können Sie sagen, wer in dieser Untersuchungskommission sass?

Ich kann sagen, dass es zwei Mitglieder aus dem Fachbereich waren und dass sie eine anerkannte Stellung an der Universität St.Gallen haben. Beide waren natürlich unabhängig und wurden durch einen externen Experten unterstützt.

Warum dieses Versteckspiel?

Das Reglement der Integritätsrichtlinien schreibt vor, dass diese Untersuchungen vertraulich durchgeführt werden. Bei der Offenlegung von Namen sind die Persönlichkeitsrechte und der Datenschutz zu berücksichtigen.

Auf dem Spiel steht die Glaubwürdigkeit der Universität.

Wir sind glaubwürdig. Die nötigen Abklärungen im Rahmen des dafür vorgesehenen Verfahrens haben stattgefunden.

Ehrenzeller will das Zepter der Untersuchungen wieder in die eigene Hand nehmen. Bild: Raphael Rohner

Die Untersuchungskommission hat gemäss unseren Informationen nicht mit den Studenten gesprochen, die die Plagiate aufgedeckt haben. Warum nicht?

Bei der Habilitation ist nie ein Student zu uns gekommen, sondern wir hatten eine Eingabe von einer Anwältin. Wir hatten keine Namen und durften nicht mit diesen Studenten verkehren. Da war die Anwältin Ansprechpartner für uns. Es ist eben rechtlich so, dass die Anzeigenden keine Parteistellung hatten. Hätten wir die Namen der Betroffenen aber gehabt, hätten wir sicher mit diesen gesprochen.

Hinweis der Redaktion: Die Universität St.Gallen hatte gemäss Recherchen dieser Zeitung durchaus Kenntnisse von den Namen der Studierenden. Weder wurden sie von der Untersuchungskommission eingeladen, um ihre Funde zu zeigen, noch wurde ihnen im Anschluss an die Untersuchung Akteneinsicht gewährt.

Der österreichische Plagiatsexperte Stefan Weber, der die Habilitation untersucht hat, hat zahlreiche Fremd- und Eigenplagiate gefunden. Haben Sie vor, auf ihn zuzugehen?

Wir sind kürzlich auf Herrn Weber zugegangen. Er sagt, dass er uns das Gutachten erst in Rücksprache mit seinem Auftraggeber zustellen kann.

Das hätten Sie ja längst tun können, um den Vorwurf auszuräumen, die HSG wolle den Fall möglichst rasch ad acta legen.

Wir möchten den Fall vor allem korrekt ad acta legen. Dem gilt nach wie vor unser ganzes Interesse.

Was ist ein Plagiat? – Ehrenzeller: «Situationen, bei denen die eigene Leistung nicht hinreichend von fremder oder früherer eigener Leistung unterschieden werden kann.» Bild: Raphael Rohner

«Wissenschaftlich richtig abgeschrieben?» Was ist ein Plagiat? – Verwendung von Arbeiten (inkl. unveröffentlichter Quellen), Ideen (inkl. Struktur) oder Formulierungen Dritter ohne korrekte Angabe der Quelle; – Verwendung von Arbeiten Dritter mit leichten Adaptierungen oder Übersetzungen, ohne korrekte Angabe der Quelle; – Wiederverwendung von erheblichen Teilen eigener Arbeiten aus wissenschaftlichen Publikationen und Forschungsanträgen sowie aus nicht publizierten Quellen ohne korrekte Angabe der Quellen, namentlich auch bei Mitbeteiligung Dritter an den eigenen Anträgen und Arbeiten («Selbstplagiat»); – Wiederverwendung von in Co-Autorschaft erstellten Veröffentlichungen ohne korrekte Angabe der Quelle.

Ehrenzeller: «Wir wollen nochmal ganz genau hinschauen!» Bild: Raphael Rohner

Unterdessen laufen auch Untersuchungen gegen den Professor, der die Habilitationsschrift von Lars Dinkel betreut und angenommen hat. Was wird da konkret untersucht? Wann ist die Untersuchung beendet?

Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, kann ich Ihnen dazu keine Angaben machen. Die Abklärungen sind aber umfangreich. Wir rechnen damit, im März oder April informieren zu können.

Weiss die Universität davon, dass Lars Dinkel und sein Habilvater einige Zeit vor der fraglichen Habilitation gemeinsam in einem Verwaltungsrat sassen?

Der Habilvater ist bei der Begutachtung der Habilitation darauf eingegangen.

Warum war er nicht im Ausstand, wie es das HSG-Reglement in solchen Fällen vorsieht?

Damals konnte keine Interessenkollision festgestellt werden.

Sie haben akute Probleme mit Professor Dinkel und mit dessen Habilvater, gegen den eine Untersuchung läuft. Beide sind im selben Institut tätig. Man könnte auch von einem Probleminstitut für die HSG sprechen. Wann räumen Sie auf?

Was meinen Sie mit aufräumen? Es läuft ein Untersuchungsverfahren. Sie wissen so gut wie ich, dass diese Personen bei uns angestellt sind und wir eine Fürsorgepflicht gegenüber unseren Mitarbeitenden haben. Wir können nicht einfach Massnahmen ergreifen, ohne dass Beweise vorliegen.

Professor Dinkel soll ja nicht nur abgeschrieben, sondern auch zahlreiche studentische Arbeiten unter seinem Namen publiziert haben. Ein klarer Verstoss gegen HSG-Regeln.

Dass ein Professor als Erstautor die Arbeiten seiner Studierenden publiziert haben soll, ist für uns neu. Wir haben davon aus der Zeitung erfahren und untersuchen das jetzt. Dazu wäre es in einem ersten Schritt hilfreich, wenn sich betroffene Studierende bei uns melden. Wir prüfen derzeit, wie wir genau vorgehen und ob wir eine neue Untersuchungskommission zusammenstellen müssen.

Welche Konsequenzen drohen Professor Dinkel?

Wenn die Vorwürfe stimmen, dann wäre das eine erhebliche Verletzung der Integritätsrichtlinien und dann gäbe es personalrechtliche Massnahmen. Da würde eine Ermahnung nicht reichen.

