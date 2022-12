Professor veröffentlicht Abschlussarbeiten von HSG-Studierenden

HSG-Plagiatsskandal «Wir waren quasi seine Ghostwriter»: Plagiatsprofessor veröffentlichte Arbeiten von HSG-Studierenden unter seinem eigenen Namen Der Professor, der in seinen Arbeiten abgeschrieben hat, hat über Jahre Arbeiten seiner Studenten als Erstautor publiziert. Mehrere seiner ehemaligen Studenten sind empört und wollen sich wehren. Raphael Rohner Jetzt kommentieren 06.12.2022, 05.00 Uhr

Wirft ein schräges Licht auf die Uni: Ein Professor, der Abschlussarbeiten seiner Studierenden in seinem Namen publiziert. Bild: Raphael Rohner

Die Plagiatsaffäre an der Universität St.Gallen wirft einen grossen Schatten über den Rosenberg. Und es kommen täglich neue Ungereimtheiten über Professor Doktor Lars Dinkel (Name geändert) ans Licht. Nach aussen hat er eine steile Karriere hingelegt. Gemäss der Forschungsplattform «Alexandria» der Uni St.Gallen hat er in den letzten Jahren über 400 wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht. Diese Zeitung hat die letzten Wochen einige davon genauer unter die Lupe genommen, Daten gesammelt und ausgewertet. Dabei begann sich ein seltsames Muster abzuzeichnen: Bei vielen der aufgelisteten Publikationen, bei denen Lars Dinkel als Erstautor aufgeführt ist, handelt es sich um Abschlussarbeiten von HSG-Studenten.

Diese Zeitung hat daraufhin rund ein Dutzend ehemalige Studierende kontaktiert. Sie schildern das Vorgehen des Professors. Maximilian Müller (Name geändert), welcher seine Masterarbeit bei Professor Dinkel geschrieben hat, erzählt: «Es kam mir schon komisch vor, dass mein Professor darauf gedrängt hat, meine Arbeit zu publizieren. Erst ganz am Schluss habe ich gemerkt, dass sein Name vorne draufsteht, obwohl es eins zu eins meine Masterarbeit ist, die der Professor veröffentlicht hat.»

Kurios: Die Masterarbeit des Studenten ist nicht auf Anhieb zu finden in den Datenbanken der Universität St.Gallen. «Die Arbeit ist als ‹vertraulich› klassifiziert, weil Dinkel das so wollte. Das passiert eigentlich nur, wenn vertrauliche Daten in der Arbeit vorkommen – was bei meiner Arbeit definitiv nicht der Fall ist», sagt Maximilian am Telefon. Müller steht nun in Kontakt mit weiteren ehemaligen Studierenden, die sich gemeinsam gegen den Professor wehren wollen:

«Das ist einfach hundsföttisch, wenn man erst hinterher durch die Zeitung herausfinden muss, dass man vom eigenen Professor ausgenutzt wurde.»

Studentenarbeiten zu 90 Prozent übernommen

Maximilian ist kein Einzelfall. Rund ein Dutzend weitere ehemalige Studierende haben dieser Zeitung ihre wissenschaftlichen Arbeiten, die Professor Doktor Dinkel als Erstautor publiziert hat, zukommen lassen. Die Abschlussarbeiten der Studenten lassen sich mit den Publikationen von Dinkel mittels Computersoftware wie «copyleaks» schnell und detailliert vergleichen: Alle untersuchten Publikationen, die Dinkel als Erstautor veröffentlicht hat, sind zu rund 90 Prozent identisch mit der jeweiligen Studentenarbeit.

Vorgehen des Professors verstösst gegen die Richtlinien der HSG

Doch darf ein Universitätsprofessor Bachelor- oder Masterarbeiten seiner Studenten überhaupt als Erstautor publizieren? Liest man sich in den «Kodex zur wissenschaftlichen Integrität» der Akademien der Wissenschaften ein, der als Basiswerk für sämtliches wissenschaftliches Arbeiten an Schweizer Hochschulen gilt, ist die Antwort klar: Nein. Im Kodex ist definiert, wer als Autor auftreten darf:

«Autor ist, wer durch persönliche wissenschaftliche Leistung einen wesentlichen Beitrag zur Planung, Umsetzung, Qualität und gegebenenfalls Überarbeitung eines Arbeitsergebnisses erbracht hat. Autorschaft ergibt sich nicht aus der blossen Funktion einer Person.»

Und auch die Richtlinien zur Integrität wissenschaftlichen Arbeitens der HSG halten fest: «Einen Anspruch auf Autorenschaft haben diejenigen Personen inne, die durch persönliche wissenschaftliche Leistung einen wesentlichen inhaltlichen Beitrag bei der Konzeption, Durchführung oder Auswertung einer wissenschaftlichen Veröffentlichung geleistet haben.» Man fragt sich zu Recht: Wie kann ein Professor Erstautor bei einer studentischen Abschlussarbeit sein, die nahezu unverändert veröffentlicht wurde? Der ehemalige Student Maximilian Müller: «Ich fand es einfach nicht gerecht, dass ich die ganze Arbeit gemacht habe und er die Lorbeeren dafür einheimst.» Von den kontaktierten Studierenden sagten mehrere aus, dass sie für den Professor auch ganze Buchkapitel schreiben mussten:

«Wir waren quasi seine Ghostwriter.»

Publiziere oder geh unter – eine traurige Praxis

Andere Professoren reagieren äusserst befremdet, als sie von diesen Praktiken hören: «Dass ein Professor Abschlussarbeiten seiner Studenten als Erstautor publiziert, wäre ja haarsträubend und äusserst fragwürdig», sagt etwa der emeritierte Professor für Privat- und Handelsrecht, Thomas Geiser. Er habe auch schon Arbeiten seiner Studenten an Journals geschickt, jedoch die Studenten immer als Erstautorinnen und Erstautoren aufgeführt: «Das gehört sich einfach so. Ich kann nicht verstehen, wie man auf die Idee kommen könnte, den echten Urheber der wissenschaftlichen Arbeit nicht an erster Stelle zu nennen.»

Zwei weitere angefragte Professoren, die nicht namentlich genannt werden wollen, sind ebenso der gleichen Meinung: «Der Ehrenkodex des wissenschaftlichen Arbeitens scheint ihm egal und die intellektuelle Redlichkeit im Lauf der Jahre abhanden gekommen zu sein. Das ist ein sehr fragwürdiges Vorgehen, die das typische ‹publish or perish›-Problem der heutigen Wissenschaft zeigt.» «Publish or perish» heisst auf Deutsch: «Publiziere oder geh unter.» Das sei leider ein bekanntes Phänomen der heutigen Zeit, erklärt eine Professorin: «Die Anzahl der Publikationen in der Wissenschaft ist ein Statussymbol wie das Geld in der Finanzbranche. Nur wer viel publiziert, bekommt Ansehen und ist wertvoll für die Gesellschaft. Ich persönlich komme jedoch nicht dazu, mehr als drei Artikel pro Jahr zu schreiben.»

Lars Dinkel war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Sein Anwalt warnte aber schriftlich erneut vor rechtlichen Konsequenzen, sollte der Name seines Mandanten genannt werden. Angaben in seinem Personenverzeichnis über seinen Werdegang, Mitgliedschaften und Auszeichnungen, wurden in der Zwischenzeit von der Universitätswebsite entfernt.

