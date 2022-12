«Die Uni wollte gar nichts wissen von den Plagiatsfunden»

HSG-Plagiatsskandal Studenten nicht ernst genommen: «Die Uni will nichts von den Plagiaten wissen!» Die Universität St.Gallen hat die Studenten, welche die Plagiate entdeckt haben, gar nie befragt. Eine St.Galler Anwältin stellt die Untersuchung der HSG in Frage. Raphael Rohner Jetzt kommentieren 03.12.2022, 12.00 Uhr

Studierende, welche die Uni auf die Plagiatsfälle aufmerksam gemacht haben, wurden bei der Untersuchung ignoriert. Illustration: Valentina Thurnherr

Die gefundenen Plagiate in den wissenschaftlichen Arbeiten von Professor Lars Dinkel (Name geändert) stehen den Aussagen der Universität St.Gallen gegenüber, die sagt, man habe die Sache untersucht und kein Fehlverhalten festgestellt. Der Mediensprecher der Universität, Joachim Podak, hat am Freitag gegenüber dem Ostschweizer Fernsehen TVO gesagt: «Aus unserer Sicht hat der externe Experte, den das Tagblatt miteinbezogen hat, keine Plagiate festgestellt. Sondern er hat bestimmte Textstellen analysiert. Um ein Plagiat festzustellen muss man die wissenschaftlichen Wert und die Erkenntnisse beurteilen.» Ist abschreiben demnach in Ordnung, solange der wissenschaftliche Kern der Arbeit nicht tangiert ist?