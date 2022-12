HSG-Professor versucht Studierende zum Schweigen zu bringen

HSG-Plagiatsskandal HSG-Professor versucht, Studenten mundtot zu machen – Studierende wehren sich Der Professor, der die plagiierte Habilitationsschrift von Lars Dinkel (Name geändert) betreut hat, droht Studierenden, die mit der Presse sprechen. Über einen Anwalt versucht er, sie zum Schweigen zu bringen. Unterdessen formiert sich bei Vereinen und Ehemaligen Widerstand gegen die Universität. Raphael Rohner 3 Kommentare 12.12.2022, 05.00 Uhr

Hinter dem Plagiatsprofessor steckt ein weiterer Professor, gegen den bereits Ermittlungen laufen. Illustration: Oliver Marx

«Ich fordere Sie auf, die negative Berichterstattung zu stoppen, und für deren Nichtveröffentlichung zu sorgen. Meine Klientschaft wird sämtliche zivil- und strafrechtlichen Schritte gegen Sie prüfen und gutdünkende Schritte einleiten.» Das steht in einem Anwaltsschreiben, das derzeit an der Universität St.Gallen herumgereicht wird und von dort den Weg in unsere Zeitung gefunden hat.

Der Absender ist derjenige Professor, der die mutmasslich abgeschriebene Habilitation von Lars Dinkel (Name geändert) abgenommen und betreut hat. Pikant: Der Brief wirkt als wäre er von der Universität, obwohl allgemein bekannt ist, dass die Universität in solchen Sachen nach aussen nur vom Rektor vertreten wird.

Während unserer Recherchen zu den vergangenen Geschichten, wie den Plagiatsvorwürfen gegen den Professor und dass dieser Abschlussarbeiten seiner Studenten als Erstautor publiziert haben soll, haben Studierende und Angestellte immer wieder gesagt, dass sie nicht mit Journalisten reden dürfen – auch weil ihnen das «geraten worden sei». Konkreter wurden die meisten jedoch nicht.

Doch warum sollte der Habilvater von Professor Lars Dinkel – nennen wir ihn Herbert Künzle – mit einem Anwalt drohen? Von dieser Zeitung auf die Sache angesprochen, schreibt er: «Ich werde sämtliche juristischen Möglichkeiten gegen Sie persönlich und Ihren Verlag ausschöpfen.»

Befangenheit ausgeschlossen, trotz langjähriger Bekanntschaft

Recherchen dieser Zeitung zeigen, dass sich die beiden Professoren – Herbert Künzle und Lars Dinkel – schon bestens gekannt haben, bevor der eine den anderen bei seiner Habilitation betreut hat: Beide haben in Darmstadt promoviert und sind langjährige Weggefährten. Dinkel und Künzle waren 2010 im Schweizerischen Handelsregister als Mitglieder des Verwaltungsrats einer Zürcher IT-Beratungsfirma eingetragen.

Ein Jahr später, am 21. September 2012, reichte Dinkel seine Habilitation an der Universität St.Gallen ein. Künzle hat sogar an der Habilitation von Dinkel mitgeschrieben und ist Co-Autor von einem Habilitationspaper, das Eigen-und Fremdplagiate aus der Doktorarbeit beinhaltet. Dies könnte ihm jetzt zum Verhängnis werden, da die Richtlinien zur Integrität wissenschaftlichen Arbeitens der HSG explizit festhalten (Art. 11 Abs. 2):

«Eine Mitverantwortung kann sich namentlich aus aktiver Beteiligung an Verstössen anderer, dem Mitwissen um Fälschungen durch andere, der Mitautorenschaft an fälschungsbehafteten Veröffentlichungen sowie grober Vernachlässigung der Aufsichtspflicht ergeben.»

Dass der Habilvater Künzle aus Gründen der Befangenheit bei der Beurteilung in den Ausstand hätte treten sollen, sei nie ein Thema gewesen, sagt Rektor Bernhard Ehrenzeller: «Es werden dafür ja auch immer externe Gutachter beigezogen.»

An der Universität St.Gallen kennt man diesen Professor und spricht hinter vorgehaltener Hand von einem Tyrannen: «Der antwortet nicht nur gegen aussen mit seinen Anwälten. Er reagiert auch geharnischt, wenn man ihn darauf anspricht, warum er als Professor kaum etwas publiziert habe in den vergangenen Jahren», erzählt eine Angestellte. Gegen ihn läuft derzeit ein Untersuchungsverfahren wegen unklaren Geschäftsbeziehungen seiner privaten Beratungsfirma.

Wie die «NZZ am Sonntag» schrieb, soll der Professor unter anderem mit einer privaten Beratungsfirma Forschungsgelder, die für die Universität St.Gallen vorgesehen waren, in seine eigene Tasche umgeleitet haben. «Aufgrund der Berichterstattung haben wir eine umfassende Untersuchung gegen diesen Professor und das Institut eingeleitet. Wir werden dieses voraussichtlich im Frühling des kommenden Jahres abschliessen», sagt Rektor Ehrenzeller auf Anfrage. In der Zwischenzeit unterrichtet der besagte Professor weiter. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Ehemalige Studierende der Universität wollen sich für die Betroffenen einsetzen. Bild: Raphael Rohner

Ehemalige machen mobil

Bei Studierenden und an Stammtischen von HSG-Vereinen, wie zum Beispiel der HSG-Alumni, macht sich Missmut über das Verhalten der beiden BWL-Professoren breit. Die Verunsicherung ist zwar gross, aber die Namen der beiden Professoren sind teilweise bekannt: «Dass einer Abschlussarbeiten von Studenten in seinem Namen publiziert hat und der andere – der die Verantwortung an den plagiierten Arbeiten trägt – auch noch Leute mit einem Anwalt mundtot machen will, ist eine üble Sache», sagt ein Altherr einer St.Galler Studentenverbindung an einem Stamm. Er ergänzt, dass der Fall nur die Spitze des Eisbergs sei:

«Die BWL-Leute haben längst vergessen, dass sie an der Uni sind, um zu forschen. Stattdessen sind sie damit beschäftigt, Geld zu verdienen. Das schadet der ganzen Universität enorm.»

Es sei in ihren Augen bedenklich, dass sich die Universität nach wie vor hinter den Plagiatsprofessor stelle. Sie verlangen unisono eine transparente Untersuchung, bei der auch der Plagiatsforscher Stefan Weber eingebunden werde. Dies hat die Unileitung mittlerweile in Aussicht gestellt.

Das Anwaltsschreiben vom Habilvater hat einige Mitglieder von verschiedenen HSG-Vereinen dazu ermutigt, sich zu formieren und sich für die Betroffenen starkzumachen: «Die betroffenen Studierenden und Mitarbeiter der Universität sind nicht allein: Wir werden gemeinsam unsere Kässeli plündern und wenn es sein muss, gemeinsam vor Gericht gehen, um diesem Filz ein Ende zu bereiten. Für eine saubere Universität. Punkt.» Der Sturm scheint nun also auch beim Vereinswesen der HSG angekommen zu sein.