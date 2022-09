Raduner-Areal: Verursacher soll zahlen – Gericht bestätigt

Das ehemalige Areal der Raduner & Co. AG liegt direkt am Bodenseeufer in Horn und ist stark mit Schadstoffen belastet. «Dass die Firma Raduner Verursacherin dieser Belastungen war, ist unbestritten», schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Damit hätte sie auch den Hauptanteil der Altlastensanierungskosten zu tragen. Im März 2009 wurden ihre letzten Grundstücke veräussert. «Der Verkaufserlös von rund 8,3 Millionen Franken wurde sofort an die Hauptaktionärin der Raduner & Co. AG weitergeleitet.» Nur einen Tag später sei die Liquidation der Gesellschaft beschlossen und rund fünf Jahre später – im Februar 2014 – die Bilanz deponiert und der Konkurs eröffnet worden. «Damit stehen im laufenden Konkursverfahren kaum Aktiven zur Verfügung und der Kanton hätte aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen den Löwenanteil der anstehenden Sanierungskosten zu tragen.» Der Thurgau sah sich veranlasst, eine Forderung von rund 15 Millionen Franken für die Altlastensanierungen im Konkurs der Raduner & Co. AG einzugeben. Gleichzeitig liess er sich die notwendigen Ansprüche abtreten, um in einem separaten Verfahren den Erlös aus den Grundstücksverkäufen zurückfordern zu können. (red)