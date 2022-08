Homeschooling Seit Corona liegt Schule zu Hause im Trend: Ein Thurgauer Vater erzählt, wieso er seine Kinder selbst unterrichtet Seit der Coronapandemie möchten immer mehr Ostschweizer Mütter und Väter ihre Kinder selbst unterrichten. Einer davon ist Adrian Gut aus Bischofszell. Der Teilzeit-Primarlehrer will mehr Zeit für seine Familie und sieht die Volksschule teilweise kritisch. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 24.08.2022, 17.54 Uhr

Der Lernraum von Adrian Gut und seinen drei Kindern ist kein typisches Klassenzimmer. Bild: Michel Canonica

Das Schulzimmer liegt mitten in der Altstadt von Bischofszell. Wären die Rollläden nicht heruntergezogen, könnte man durch zwei Schaufenster von der Gasse direkt in den Klassenraum sehen. An den Wänden stehen Regale voller Bastelmaterial und Bücher. In der Mitte liegt auf einem Teppich eine grosse, flache, umgedrehte Holzkiste. Pulte oder eine Wandtafel gibt es keine. Hier wird Adrian Gut im neuen Schuljahr, das eigentlich schon begonnen hat, vier Kinder unterrichten. Noch findet aber keine Schule statt. Gut sagt:

«Wir müssen uns erst noch etwas finden und einrichten.»

Er und seine Familie sind gerade erst aus einem dreimonatigen Urlaub aus Sardinien zurückgekehrt.

Adrian Gut ist ausgebildeter Primarlehrer und arbeitete 20 Jahre lang als freischaffender Tanzpädagoge. Bild: Michel Canonica

Der 51-Jährige lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in der Wohnung über dem Klassenzimmer. Lukas ist seit neuestem ein Viertklässler, seine Schwester Elena eine Drittklässlerin und Thomas, der Jüngste, kommt dieses Jahr in die erste Klasse. Oder wäre gekommen, wie es sein Vater ausdrückt. Einen klassischen ersten Schultag, wie ihn die meisten kennen, wird Thomas nicht erleben. Seine Kinder hätten selbst entscheiden können, ob sie weiterhin in die Volksschule gehen oder zu Hause unterrichtet werden möchten. Alle drei haben sich für den Heimunterricht entschieden. Elena habe am längsten gezögert. «Das textile Werken werde ich schon vermissen», sagt sie.

Starke Zunahme im Kanton St.Gallen

Für dieses Schuljahr möchte Adrian Gut das «Experiment Homeschooling», wie er es nennt, wagen.

«Ich möchte mehr Familienzeit haben und ein Stück weit auch die Kindheit meiner Kinder verlängern.»

Mit dem Wunsch, seine Kinder zu Hause zu unterrichten, ist der ausgebildete Primarlehrer nicht alleine. Im Thurgau hat die Zahl an Gesuchen seit dem Schuljahr 2019/2020 jedes Jahr um einen Drittel bis die Hälfte zugenommen, wie Martin Kressibucher, kantonaler Schulinspektor, auf Anfrage schreibt. «Eine Zunahme der Anträge auf tiefem Niveau ist festzustellen.» Im letzten Schuljahr reichten 26 Eltern ein Gesuch für Heimunterricht ein, dieses Jahr waren es 43.

Im Kanton St.Gallen ist die Situation ähnlich: Wurden im Schuljahr 20/21 keine Gesuche auf Heimbeschulung eingereicht, waren es für dieses Schuljahr elf.

«Es ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen, was die Anträge an den Bildungsrat betrifft.»

Das sagt Alexander Kummer, Leiter des Amts für Volksschule im Kanton St.Gallen.

Keine Zunahme gebe es im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Die Zahl Gesuche bewege sich seit Jahren zwischen 10 und 15, schreibt Georg Amstutz, Leiter des Kommunikationsdiensts beim Kanton. Auch in Appenzell Innerrhoden, wo jährlich ein bis zwei Anfragen zu Privatunterricht eingehen, stellt Ilias Paraskevopoulos, Leiter des Volksschulamts, keine Zunahme fest.

Corona als ein Grund von vielen

Warum Homeschooling im Thurgau und in St.Gallen beliebter wird, ist unklar. Gemäss Kressibucher werden die Beweggründe der Eltern im Thurgau erst seit diesem Jahr systematisch erfragt. Aus Erfahrung kann er trotzdem einige Gründe nennen: die bessere Vereinbarkeit von Unterricht und Training für Hochleistungssport, das Naturell der betreffenden Kinder und Jugendlichen oder bestimmte Weltanschauungen. Die Entscheidung für Homeschooling könne ausserdem in generell kritischem Gedankengut gegenüber staatlichen Institutionen wurzeln.

Systemkritische Stimmen sind besonders während der Coronapandemie laut geworden. Als die Masken auch in der Primarschule Pflicht wurden, unterrichteten einige Eltern ihre Kinder zu Hause. Sind es nun vor allem coronaskeptische Eltern, die sich für Heimunterricht entschieden haben? Gemäss Kummer vom St.Galler Schulamt lasse sich das so allgemein nicht festhalten. Er sagt jedoch auch:

«In den Gesprächen mit den interessierten Personen kamen vereinzelt systemkritische Äusserungen vor.»

Kein Coronaleugner, trotzdem kritisch

Auch für Adrian Gut, selbst Lehrer einer ersten und zweiten Klasse, war die Maskentragpflicht in der Primarschule unbegründet.

«Die Kinder wurden plötzlich als Gefahr gesehen und behandelt.»

Er sei aber kein aktiver Coronaleugner. Dass er und seine Familie mit Heimunterricht beginnen, habe wenig mit der Pandemie zu tun. «Der Zeitpunkt hat sich so ergeben, auch weil in unserem Umfeld einige Familien bereits Homeschooling machen.»

«Kinder brauchen Spiel, Gesang, Tanz und Kreativität, um zu lernen – mehr nicht», sagt Adrian Gut. Bild: Michel Canonica

Die Volksschule findet er an sich «nicht schlimm und vieles funktioniert gut», zwei Tage in der Woche steht er selbst im Klassenzimmer.

«Die Schule hat sicher viel für die Chancengleichheit getan. Nur ist sie in gewissen Bereichen in ihrer Entwicklung stehengeblieben.»

Gut ist überzeugt, dass jedes Kind von sich aus lernen will – sofern es nicht von Medien abgestumpft worden sei. «Ein Kind braucht Spiel, Gesang, Tanz, Kreativität und Anregungen, um zu lernen – mehr nicht.» In einem Klassenzimmer mit 20 Kindern sei diese Philosophie schwierig umzusetzen.

Als Primarlehrer macht Gut keine Prüfungen, verzichtet oft auf Hausaufgaben und verteilt keine Noten. «Auf der Unterstufe hat man hier noch eine gewisse Freiheit.» Doch es gebe Strukturen, die sich schwer verändern liessen. Auch er müsse sich bei gewissen Regeln anpassen. Im Homeschooling sei der Spielraum grösser. «Ich weiss, was die Kinder am Ende des Schuljahres können müssen. Aber sie geben den Rhythmus vor.» Der Stundenplan sei flexibler.

«Klar ist: Der Donnerstag ist unser Waldtag, am Dienstag sind wir kreativ, mittwochs wird Englisch am Tisch gesprochen und am Montag erledigen wir Ämtli im Haushalt und lernen Mathe beim Wägen der Kochzutaten.»

Auch das gehöre für ihn zu einer lebenstauglichen Bildung dazu.

Keine einzige Bewilligung im Kanton St.Gallen

Dass Adrian Gut seine Kinder zu Hause unterrichten kann, hat auch mit seinem Wohnkanton zu tun. «Im Thurgau werden fast alle Gesuche gutgeheissen», sagt Schulinspektor Kressibucher. Dabei müssten einige Anträge «eine oder mehrere Verbesserungsschlaufen» durchlaufen, bevor sie den Kriterien des Schulamts genügen. Das steht auch Adrian Gut noch bevor. Mit dem Homeschooling kann er trotzdem schon beginnen.

Ganz anders sieht es im Kanton St.Gallen aus. Kummer sagt:

«In den letzten Jahren wurden alle an den Bildungsrat gerichteten Gesuche abgelehnt.»

Deshalb gebe es im Kanton auch keine Kinder, die zu Hause unterrichtet würden. Grund für die strenge Praxis ist ein bestimmter Absatz im St.Galler Schulgesetz: «Der Bildungsrat erteilt die Bewilligung, wenn die Erziehung zur Gemeinschaftsfähigkeit sichergestellt ist.» Diese fehlende Erziehung sei in der Vergangenheit der Hauptgrund für die Abweisung der Gesuche gewesen, bestätigt Kummer.

Dass seine Kinder nicht genügend gemeinschaftsfähig werden könnten, befürchtet Adrian Gut nicht. Sie kämen genug mit Gleichaltrigen in Kontakt. «Wir gehen beispielsweise ins Familiensingen und an regelmässige Homeschooling-Treffen.» Und dass sich seine Kinder zu sehr auf die Familie fixieren? Auch davor hat er keine Angst. «Wir haben viele Kontakte nach aussen, aber ich möchte meine Kinder auch prägen.» Er sieht das als seine Lebensaufgabe. «Es ist ein Luxus. Dafür haben wir vielleicht nicht das neueste Auto.» Als Primarlehrer in Teilzeit verdient Adrian Gut den Lebensunterhalt für seine Familie.

