Homeoffice Der Kanton St.Gallen holt die Mitarbeitenden an den Arbeitsplatz zurück Die St.Galler Regierung läutet zum Sommerferien-Ende den Normalzustand ein und holt die Mitarbeitenden zurück an den Arbeitsplatz. «Wir wollen aber in die neue Welt hereinkommen», sagt Personalchef Primus Schlegel. Christoph Zweili 17.08.2021, 14.13 Uhr

Blick auf der Intensivpflege im Kanton St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Mit dem Sommerferien-Ende holt der Kanton St.Gallen als grösster Arbeitgeber im Kanton einen Grossteil seiner Angestellten zurück an den Arbeitsplatz. Ist das richtig angesichts der steigenden Ansteckungen mit Covid-19 in der Schweiz und im Kanton? Primus Schlegel, Leiter des Personalamts, sagt: «Die Regierung ist offen. Wir zwingen niemanden an den Arbeitsplatz zurück – wo es möglich ist, sind wir offen für das orts- und zeitunabhängige Arbeiten.»

Primus Schlegel, Leiter Personalamt Kanton St.Gallen. Bild: PD

Nachdem die Coronakrise Millionen Schweizer Arbeitnehmer ins Homeoffice verbannte, ist seit 26.Juni damit Schluss: Der Bundesrat ersetzte die Verpflichtung durch eine Empfehlung. Zeitgleich fiel auch die Maskenpflicht am Arbeitsplatz. Für beide Bestandteile einer allgemeinen Öffnung hatte im Vorfeld auch die St.Galler Regierung geworben. Ihre Haltung: Die Arbeitgeber seien willens und in der Lage, gemeinsam mit den Arbeitnehmenden das erforderliche und angemessene Mass an Homeoffice zu definieren.

Homeoffice muss mit den Vorgesetzten vereinbart werden

«Für die Regierung steht fest, dass sie von beiden Änderungen Gebrauch machen wird. Auch im Sitzungszimmer wird die Maskenpflicht teilweise aufgehoben.» So heisst es in einer Mitteilung des Kantons an die über 7000 Mitarbeitenden vom 24. Juni zur Homeoffice-Regelung nach den Sommerferien. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Mitarbeitenden beim Kanton die Wahl: Sie konnten an den Arbeitsplatz zurückkehren, mussten aber nicht – zumindest bis zum Ende der Sommerferien. «Die Mitarbeitenden sollen bis dahin weiterhin von Homeoffice Gebrauch machen können – dort, wo dies in den vergangenen Monaten auch erfolgt ist», zitiert Schlegel aus der Mitteilung.

Seit dem Ende der Sommerferien gelte wieder die herkömmliche Arbeitsplatzregelung, die sich an einer Dienstanweisung der Regierung orientiert. Und die besagt: «Regelmässiges Homeoffice ist zwar weiterhin möglich, muss aber mit den Vorgesetzten schriftlich vereinbart werden. Existiert keine Regelung, ist die Arbeit mit dem Ferienende grundsätzlich wieder am Arbeitsplatz zu erledigen.»

Kann demnach nur noch Homeoffice machen, wer bereits vor Corona über eine entsprechende Vereinbarung mit dem Kanton verfügte? Schlegel weicht aus: Die «neue Normalität» könne sehr wohl mehr Homeoffice bedeuten, hält der Leiter des Personalamts fest. «Im Regelfall bis zu 60 Prozent des Arbeitspensums. Wir wollen in die neue Welt hereinkommen.» Wie viele aktuelle Homeoffice-Vereinbarungen gibt es aktuell? Schlegel weiss es nicht – «die werden dezentral in den Departementen erfasst». Immerhin: Im Finanzdepartement verfügen zwei Drittel der Angestellten über eine Homeoffice-Vereinbarung.

IHK: «In vielen Unternehmen sind die Mitarbeitenden zurück

Alexandra Akeret, Gewerkschaftssekretärin. Bild: Anna Tina Eberhard/ PD



Die Gewerkschaft im Service public, der VPOD Ostschweiz, hat bezüglich Homeoffice bei den Kantonsangestellten keine Anfragen erhalten. Der VPOD fordert angesichts der wieder steigenden Fallzahlen dezidiert den Zugang zu kostenlosen Tests sowie zu Impfstoffen während der Arbeitszeit für das Gesundheitspersonal und für alle weiteren Personen im direkten und häufigen Personenkontakt, wie Alexandra Akeret, Gewerkschaftssekretärin der Sektion Ostschweiz, auf Anfrage betont.

«Es wäre fatal, wieder in eine ähnliche Situation wie vergangenen Herbst zu geraten.»

IHK-Direktor St.Gallen-Appenzell. Bild: PD

Dem schliesst sich die Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell an. «Wir haben uns Anfang Jahr für ein flächendeckendes Testregime eingesetzt, um Leben und Arbeiten mit Corona zu ermöglichen», hält IHK-Direktor Markus Bänziger fest. «In vielen Unternehmen sind die Mitarbeitenden zurück. Die Konstellationen in den Unternehmen sind aber sehr unterschiedlich. Konkrete Empfehlungen zu Homeoffice sind daher kaum zielführend», hält die Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell auf Anfrage fest. Die staatlich verordnete Homeoffice-Pflicht habe den Trend zum Homeoffice beschleunigt und die Arbeitswelt verändert, sagt IHK-Direktor Markus Bänziger. Der persönliche Kontakt sei aber wichtig:

«Viele sehnen sich nach der physischen Präsenz am Arbeitsplatz.»

Mit Blick auf eine dritte Ansteckungswelle im Herbst sagt Bänziger:

«Wir gehen fest davon aus, dass es keinen staatlichen Zwang zum Homeoffice mehr geben wird.»