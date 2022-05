Von Theresienstadt nach St.Gallen: Wer waren die Flüchtlinge?

Holocaust Ärztin, Kleinkind, Veteran: 1200 jüdische Flüchtlinge kamen 1945 nach St.Gallen – wer waren sie? Vor Ende des Zweiten Weltkrieges kamen 1200 Flüchtlinge aus dem Konzentrationslager Theresienstadt ins Schulhaus Hadwig in St.Gallen. Ein Forschungsprojekt der Pädagogischen Hochschule will wissen, woher sie kamen und wohin sie gingen. Rossella Blattmann und Noemi Heule 1 Kommentar 28.05.2022, 05.00 Uhr

Strohsäcke und Suppe zur Erholung und Stärkung: Im zum Desinfektionslager umfunktionierten Schulhaus Hadwig verbrachten die Flüchtlinge ein paar Tage, bevor die Reise in verschiedene Richtungen weiter ging. Bild: Walter Scheiwiller/St. Galler Stadtarchiv

7. Februar 1945, Bahnhof St.Fiden. 1200 Menschen kamen in den Morgenstunden nach einer dreitägigen Zugreise über Konstanz und Kreuzlingen im Osten von St.Gallen an. Eine Reise, die einer Rettung aus der Hölle gleichkam. Denn: Bei den vornehmlich älteren Menschen, Kindern und Jugendlichen, die aus dem Zug stiegen, handelte es sich um befreite Häftlinge aus dem Konzentrationslager Theresienstadt, das im damals von den Nationalsozialisten besetzten Gebiet des heutigen Tschechien lag.

Das Schulhaus wird zum Desinfektionslager

Bevor sie in sogenannte Quarantänelager und dann Flüchtlingslager kamen und die Schweiz grossmehrheitlich wieder verlassen mussten, verbrachten die jüdischen Flüchtlinge einige Tage in St.Gallen. 1000 kamen im Schulhaus Hadwig unter, das von der Schweizer Armee zum Desinfektionslager umfunktioniert worden war. 200 fanden im ausserrhodischen Bühler Schutz, bevor sie vor der Weiterreise ebenfalls ins Hadwig verlegt wurden.

Johannes Gunzenreiner, Co-Leiter der Fachstelle Demokratiebildung und Menschenrecht an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen. Bild: PD

Das Hadwig-Gebäude an der Notkerstrasse im Museumsquartier ist heute ein Standort der Pädagogischen Hochschule St.Gallen und Arbeitsplatz von Johannes Gunzenreiner und Thomas Metzger, die gemeinsam die Fachstelle Demokratiebildung und Menschenrecht leiten. Sie sind auch Teil des Projektteams «Zug in die Freiheit», ein trinationales Forschungs- und Public-History-Projekt. Dieses will die Befreiungsaktion und die Biografien der 1200 Jüdinnen und Juden erforschen. Beteiligt sind auch die Freie Universität in Berlin, sowie die Karls-Universität Prag und die Mamlock Foundation aus Berlin, die gemeinsam mit der Fachstelle das Projekt initiiert hat.

«Zug in die Freiheit» ist in eine bereits angelaufene Pilotphase (2022) und eine noch zu finanzierende Hauptphase (2023 bis 2025) unterteilt. Als Teil der Pilotphase erarbeiteten unter anderem St.Galler Studierende während des Frühlingssemesters 2022 exemplarisch Biografien zu befreiten Häftlingen – darunter Josef Isidor Pese, Edith Freund, Isak-Peter Katzenstein-Müller und Adolf Rubens.

Alt Bundesrat mit Kontakt zu Himmler

Doch wie kam es zur Befreiung? Der Zweite Weltkrieg begann in Europa im September 1939 und endete im Mai 1945. «Bereits im Februar 1945 rechnete man global damit, dass NS-Deutschland den Krieg verliert», sagt Gunzenreiner. In der Zerfallsphase des Dritten Reichs waren vereinzelt Verhandlungen erfolgreich, die zur Befreiung von Jüdinnen und Juden aus dem KZ-System führten. Dies war auch bei der Initiative des orthodoxen jüdischen Ehepaars Recha und Isaac Sternbuch der Fall, das bis Ende der 1930er-Jahre in St.Gallen lebte, bevor es nach Montreux zog.

Als die Sternbuchs, die für ein nordamerikanisches jüdisches Hilfswerk arbeiteten, erfuhren, dass der Freiburger alt Bundesrat Jean-Marie Musy – laut Metzger ein Sympathisant faschistischer Regimes – Kontakte zu Hitlers rechter Hand, Heinrich Himmler hatte, zögerten sie nicht lange und fuhren nach Bern. Tatsächlich handelten Musy und Himmler die Freilassung der 1200 jüdischen Flüchtlinge aus – Himmler erhoffte sich wohl, den Ruf der Nationalsozialisten bei den westlichen Alliierten zu verbessern. Die Sternbuchs zahlten Musy für seine Verhandlungsmission 160'000 Franken. Wie viel Musy zur Deckung der Kosten einsetzte und wie viel er für persönliche Zwecke ausgab, ist nicht bekannt. Die offizielle Schweiz wusste bis kurz vor dem Eintreffen nichts von der Befreiungsaktion und war ob der Ankunft des Zuges nicht erfreut.

Eine Website und Erinnerungsorte

Die Aufarbeitung der Biografien hat bereits begonnen, im August nehmen die St.Galler Studierenden gemeinsam mit ihren deutschen und tschechischen Kommilitoninnen und Kommilitonen an einer Summer-School in den drei beteiligten Ländern teil. Finanziert wird die Pilotstudie von verschiedenen Stiftungen.

In der Hauptphase sollen laut Gunzenreiner in einem nächsten Schritt die Forschungsergebnisse im Sinne öffentlicher Geschichtsvermittlung auf einer mehrsprachigen Website veröffentlicht werden. Ebenso sollen Unterrichtsmaterialien für die Ober- und Gymnasialstufe erarbeitet werden. Ein weiteres erklärtes Ziel von «Zug in die Freiheit» sei es, an verschiedenen geschichtsrelevanten Orten der drei Projektländer – auch im Hadwig-Schulhaus in St.Gallen – sogenannte Erinnerungsorte einzurichten, so Gunzenreiner. «Das können zum Beispiel Erinnerungstafeln mit QR-Codes sein, die dann auf relevante Bereiche der Website verweisen.»

Weiter sagt der Dozent der Pädagogischen Hochschule St.Gallen: «Die Menschen sollen wissen, wer die 1200 jüdischen Flüchtlinge waren, die mit dem Zug aus Theresienstadt in die Freiheit nach St.Gallen kamen, welches die politischen Akteure waren, wie die Umstände waren, die zur Rettung führten.»

Flüchtlingsthematik aktueller denn je

Mit dem Ukraine-Krieg sei die Flüchtlingsthematik aktueller denn je, ergänzt PHSG-Dozent Johannes Gunzenreiner. «Wir tragen die Verantwortung, die Jugendlichen und die Öffentlichkeit für die Geschichte zu sensibilisieren, auch für die restriktive Flüchtlingspolitik der Schweiz gegenüber jüdischen Flüchtlingen im Zweiten Weltkrieg», fügt der Demokratie- und Menschenrechtsexperte hinzu.

Auch eine jüdische Mutter und ihr Kind fanden im St.Galler Schulhaus Hadwig eine provisorische Unterkunft. Bild: Walter Scheiwiller/St. Galler Stadtarchiv

Josef Isidor Pese verstarb in Brissago an Herzversagen. Bild: Schweizerisches Bundesarchiv

Eine Geldbörse, eine Golduhr, zwei Eheringe und ein paar Kleidungsstücke. Das war alles, was Josef Isidor Pese bei sich trug, als er am 7. Februar 1945 im viel zitierten «Zug in die Freiheit» aus dem Konzentrationslager Theresienstadt in St. Gallen ankam. Die Geldbörse und die darin enthaltenen Papiere blieben bis heute erhalten. Ein Glücksfall für die Studierenden der Pädagogischen Hochschule St. Gallen, welche die Biografien der 1200 Flüchtlinge die Peses Schicksal teilten, für ein trinationales Forschungsprojekt aufarbeiten.

Die wenigen Habseligkeiten, die Pese auf dem Leib trug, waren bis auf ein paar hundert Franken auf dem Konto alles, was ihm an Besitz blieb. Wie ein Grossteil der Jüdinnen und Juden wurde er entrechtet und enteignet und sein Hab und Gut wurde 1942 vollständig zu Gunsten des Deutschen Reiches eingezogen. Sein eigenes Konfektwarengeschäft, das er 37 Jahre lang geführt hatte, musste er bereits 1938 aufgeben. Josef Isidor Pese, dem, um ihn als Jude zu kennzeichnen, der Zuname Israel aufgezwungen wurde, kam zuerst in ein sogenanntes «Judenhaus», dann in ein Durchgangslager, bevor er nach Theresienstadt deportiert wurde. Dort wurde er zum Schneider umgeschult, wie auf dem Personalausweis des Konzentrationslagers festgehalten ist.

Im St. Galler Schulhaus Hadwig, das als Desinfektionslager diente, blieb Pese wie seine Leidensgenossen nur wenige Tage. Dort wurden Personalien aufgenommen und sanitäre Untersuchungen durchgeführt, während sich die Flüchtlinge auf Strohlagern von den Strapazen der dreitägigen Reise und den Qualen Theresienstadts erholten.

Für den Deutschen Kaiser im Krieg

Für Josef Pese ging die Reise nach einem weiteren Zwischenhalt im Hôtels des Sports in Les Avants, wo er mit 400 Flüchtlingen untergebracht war, nach Lugano und später Brissago. Dort starb er im Dezember 1946 an Herzversagen. Seine Hinterlassenschaften wurden versteigert, nachdem keine Erben gefunden worden waren. Die Tochter war dem Holocaust zum Opfer gefallen; die Spur des Sohnes verlor sich nach seiner Flucht in die Vereinigten Staaten. Unter den Habseligkeiten sind auch Kriegsmedaillen aus dem Zweiten Weltkrieg. Wie viele jüdisch-deutsche Bürger hatte Pese für das Deutsche Kaiserreich gedient – in der Hoffnung dem Antisemitismus entgegenzuwirken.

Isak-Peter Katzenstein-Müller wanderte nach Kanada aus. Bild: Schweizerisches Bundesarchiv

Am 9. September 1940, zwei Tage nachdem die deutschen Luftangriffe auf London begonnen hatten, wurde Isak Katzenstein im israelitischen Krankenhaus in Frankfurt am Main geboren. Elf Tage später wurde er im Heim des Jüdischen Frauenbunds registriert, in dem seine Mutter Grete lebte und arbeitete. Nach nur drei Monaten liess sie ihren Sohn jedoch alleine zurück, weil ihr die Festnahme drohte.

Mit Hilfe der Heimleitung konnte sie nach Zagreb fliehen. Von dort stand sie in regelmässigen Briefkontakt mit den Pflegerinnen ihres Sohnes, der jedoch im Frühling 1941, als das NS-Kollaborationsregime in Kroatien an die Macht kam, abbrach. Grete Katzenberg überlebte den Krieg nicht.

43 Waisenkinder nach Theresienstadt deportiert

Ihr Sohn verbrachte die ersten zwei Jahre mehrheitlich in einem Kinderheim in Frankfurt am Main, bis dieses zwangsgeschlossen wurde. 43 Kinder und die Betreuerinnen und Betreuer wurden nach Theresienstadt deportiert. Über seine Zeit in Theresienstadt ist wenig bekannt, wie die PHSG-Studierenden in ihrer Arbeit schreiben. Auch er selbst erinnert sich nach eigenen Angaben nicht an diese Zeit.

Irgendwann muss er aber mit Hertha und Eugen Schlesinger in Kontakt gekommen sein, die sich für das Waisenkind einsetzten. Gemeinsam kamen sie in St. Gallen an und gemeinsam reisten die drei weiter nach Montreux. Im April 1945 schrieb ein Ernst Katzenstein an den damaligen Bundespräsidenten, dass er den Bub getroffen habe und dieser der Enkel seines Onkels sei. Er beantragte, das Kind bei sich aufzunehmen.

So kam er bei den Geschwistern Katzenstein in Zürich unter. Sie blieben seine Pflegeeltern, selbst als klar wurde, dass er nicht mit ihnen verwandt war. Auch setzten sie sich dafür ein, dass der Name Isak, der ihm bei der Geburt durch die Nazis gegeben wurde, durch seinen Rufnamen Peter ersetzt wurde. Später wechselte auch sein Nachname zu Müller, weil seine Pflegemutter geheiratet hatte.

Nach einem langen Hin und Her erhielt der Neunjährige 1949 Dauerasyl in der Schweiz, wo er die Schule abschloss und eine Ausbildung zum Automechaniker anhängte. Weil er seinen Stiefvater nicht mochte, wanderte er später nach Kanada aus und bildete sich zum Buchhalter weiter. Seinen Schweizer Pass erneuerte er nie. Als er die kanadische Staatsbürgerschaft beantragte, wechselte sein Name wieder zu Katzenstein.

Edith Freund praktizierte einige Jahre in der Schweiz. Bild: Schweizerisches Bundesarchiv

Unter den 1200 Jüdinnen und Juden des Befreiungszugs aus Theresienstadt nach St. Gallen befand sich auch die damals 45-jährige Ärztin Edith Freund. Als Edith Marie Liebeck im preussischen Königsberg (heute Kaliningrad, Hauptstadt der gleichnamigen russischen Provinz) geboren, wuchs sie in einer wohlhabenden Familie auf, bevor sie unter anderem in Berlin Medizin studierte.Während einer Weiterbildung zur Dermatologin lernte Edith in der deutschen Hauptstadt ihren ersten Ehemann, Helmut Freund, kennen.

Kampf gegen Typhus und Tuberkulose

Nur mit einer Spezialgenehmigung durften sich jüdische Ärztinnen und Ärzte wie Edith Freund noch um Kranke kümmern. Viele wurden ins Konzentrationslager nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Freund kam nach Posen (heute Polen) zur Deutschen Arbeitsfront. Dort kämpfte sie in drei verschiedenen Frauenlagern gegen Typhus und Tuberkulose. Ebenso führte sie an den Insassinnen kleinere Operationen durch. Um die Strecken zwischen den Lagern rascher zu bewältigen, bekam Edith Freund ein Fahrrad. Dies machte sie zur einzigen Jüdin, die sich ausserhalb der Lager bewegen durfte.

Die Zustände in den Frauenlagern waren miserabel. Edith Freund versuchte, nicht nur medizinisch dagegen anzukämpfen. So verfasste sie einen Bericht über die unmenschlichen Verhältnisse – mit Folgen: Die Gestapo nahm die jüdische Ärztin wegen «Sabotage Deutscher Arbeit» fest und brachte sie ins Polizeipräsidium nach Berlin. Die Nazis wollten Freund nach Osten schicken – dies hätte den sicheren Tod in der Gaskammer bedeutet. Doch Kontakte mit einem befreundeten jüdischen Ehepaar, beide ehemalige Patienten, sowie finanzielle Bestechung retteten Freunds Leben.

Sie kam ins Konzentrationslager Theresienstadt, wo sie 18 Monate blieb. Bevor sie als Ärztin arbeiten durfte, grub Freund Kartoffeln und putzte auch das Schlafzimmer und Büro eines Nazi-Offiziers. Letzteres galt als privilegierte Arbeit. Schliesslich stieg Edith Freund in den Zug nach St. Gallen. Von dort aus kam sie nach Les Avants bei Montreux. Freund praktizierte einige Jahre in der Schweiz, etwa in einem Davoser Sanatorium, bevor sie 1948 nach Australien emigrierte. Mit ihrem zweiten Ehemann zog Freund nach der Pensionierung wieder nach Europa, genauer gesagt nach Wien.

Adolf Rubens kehrte in sein Haus in Deutschland zurück. Bild: Schweizerisches Bundesarchiv

Nur rund fünf Prozent der jüdischen Emigrantinnen und Emigranten zog es nach Kriegsende zurück nach Deutschland. Eine Rückkehr ins kriegsgebeutelte «Land der Täter», in dem der Antisemitismus das Naziregime überdauerte, kam für viele nicht in Frage. Einer der wenigen war Adolf Rubens.

Zusammen mit seiner dritten Frau, die er im Konzentrationslager Theresienstadt kennen und in der Schweiz lieben lernte, kehrte er im Mai nach Erkelenz im britischen Besatzungsgebiet zurück. Er war im Unterschied zu vielen anderen Verfolgten nicht enteignet worden und zog wieder in sein Haus, in dem er vor Kriegsbeginn eine Metzgerei betrieben hatte.

Als Adolf Rubens ins sogenannte Altersghetto in Theresienstadt verschleppt wurde, war er 70 Jahre alt. Zwischen 1941 und 1944 verliessen sieben Zugtransporte Düsseldorf mit Ziel Theresienstadt. Fast 6000 jüdische Männer, Frauen und Kinder waren an Bord. Nur rund 400 überlebten das Lager. Auch Rubens’ zweite Frau gehörte zu den Todesopfern.

Ein schwieriger Start in der alten Heimat

Als Adolf Rubens schliesslich mit dem Flüchtlingszug am 5.Februar 1945 in die Schweiz einreiste, hatte er nur einige Kleidungsstücke bei sich. Sieben Tage verbrachte er im als Desinfektionslager umfunktionierten Schulhaus Hadwig in St. Gallen, bevor er im Quarantänelager Les Avants oberhalb von Montreux untergebracht wurde. Während seines rund einjährigen Aufenthaltes in der Schweiz heiratete Adolf Rubens Rudolfine Schönfeld-Jacobs, über die nur wenige Informationen auffindbar sind, wie die Studierenden der PHSG in ihrer Seminararbeit schreiben.

Dass die Rückkehr der frisch Vermählten ins Rheinland beschwerlich war, zeigt ein Briefwechsel mit den Schweizer Behörden: Während seiner Rückreise am 14. Mai 1946 ab Basel ging ein Koffer verloren, der seine sämtlichen Wintersachen enthielt. Mehrmals äussert er sich besorgt darüber, ohne die warmen Habseligkeiten die kalte Jahreszeit nicht zu überstehen.

Wie viele Überlebende musste Adolf Rubens grosse persönliche Verluste verschmerzen. Das geht aus den nüchternen Dokumenten hervor, die den Aufenthalt in der Schweiz dokumentieren. Fünf seiner Kinder erlebten den Kriegsbeginn, nur zwei das Kriegsende. Ein Sohn war bereits 1935 an einer Nierenverletzung gestorben, nachdem er von Nationalsozialisten verprügelt worden war.

1 Kommentar Raphaela Fuchs vor etwa 11 Stunden Danke für diese erschütternden Berichte. Es ist hervorragend, dass Studenten der HSG die vorhandenen Fakten aufarbeiten. Das hilft, dass der Judenhass nicht vergessen geht. Wir können und müssen lernen aus diesen Geschehnissen. Alle Kommentare anzeigen