Hohe Treibstoffpreise «Massive Mehrbelastung» für Landbevölkerung: St.Galler SVP will Steuerabzug für Pendler erhöhen – so reagieren FDP und Mitte Der Ukraine-Krieg hat die Benzinpreise in die Höhe getrieben. Die SVP will darum den Steuerabzug für Autopendlerinnen und -pendler weiter erhöhen. Der Moment ist politisch günstiger als auch schon. Adrian Vögele

Bei den Steuerabzügen für Autospesen sind viele Kantone grosszügiger als St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind die Treibstoffpreise stark gestiegen. Es dauerte nicht lange, bis die bürgerlichen Parteien schweizweit nach staatlichen Gegenmassnahmen riefen. In Bundesbern haben SVP, Mitte und FDP den Bundesrat aufgefordert, die Mineralölsteuer zu senken. Der Bundesrat entgegnet jedoch, er sei dazu nicht befugt – dazu müsse das Gesetz geändert werden.

Die St.Galler Regierung ist gegen einen solchen Schritt, wie sie im März auf eine Anfrage der SVP schrieb: Es sei nicht angebracht, fossile Energieträger indirekt zu subventionieren. «Anteile dieser Steuern fliessen in den Strassenbau und -unterhalt. So beläuft sich der Anteil des Kantons St.Gallen an den Erträgen aus der Mineralölsteuer jährlich auf rund 20 Millionen Franken – dieser fliesst vollumfänglich in den Strassenfonds.»

Die Gunst der Stunde genutzt

Jetzt setzt die St.Galler SVP einen anderen Hebel an: Sie will den Pendlerabzug bei den Steuern erhöhen. Dazu hat die Fraktion im Kantonsrat eine Motion eingereicht. Innert eines Jahres seien die Benzin- und Dieselpreise um über 40 Prozent angestiegen, schreibt die Fraktion:

Feierabendverkehr in der Stadt St.Gallen. Bild: Donato Caspari

«Dies bedeutet eine massive Mehrbelastung für Unternehmen und Privatpersonen insbesondere in ländlichen Gebieten, die auf das Auto angewiesen sind.»

Damit steht eine weitere Diskussion über einen altbekannten Zankapfel bevor: Im Ringkanton St.Gallen mit seiner komplizierten Geografie ist der Pendlerabzug ein politisches Dauerthema. Als ihn das Kantonsparlament im Zuge eines Sparpakets im Jahr 2015 erstmals beschränkte – auf den Preis eines SBB-Generalabonnements zweiter Klasse, damals 3655 Franken –, ging die SVP auf die Barrikaden. Sie verlangte noch im Parlament eine Volksabstimmung, scheiterte aber. Danach sammelte sie Unterschriften und brachte das Referendum auf diesem Weg zu Stande. Im Vorfeld der Abstimmung wurden Einzelfälle bekannt, in denen Steuerzahler einen Pendlerabzug von über 40'000 Franken für Autospesen geltend gemacht hatten. Laut dem «Tages-Anzeiger» lag die Summe der Pendlerabzüge von Autofahrern im Kanton bei über 400 Millionen Franken pro Jahr, während sie bei den ÖV-Nutzern rund 80 Millionen ausmachte. Die SVP verlor dann die Abstimmung im November 2015 – allerdings nur sehr knapp, mit 51,3 Prozent. Die Städte setzten sich gegen die ländlichen Regionen durch.

Inzwischen wurde der maximal zulässige Pendlerabzug etwas erhöht – sozusagen als Zückerchen für die Bürgerinnen und Bürger im Zusammenhang mit der Steuervorlage 17 (Unternehmenssteuerreform III). Heute beträgt die Limite 4460 Franken.

Christoph Gull, St.Galler SVP-Fraktionschef. Bild: Ralph Ribi

Aber damit, so argumentiert die SVP, sei der Abzug im interkantonalen Vergleich immer noch relativ bescheiden. Zehn Kantone, beispielsweise Innerrhoden, hätten bis heute keine Beschränkung. In diversen weiteren Kantonen liege der Betrag zwischen 6000 und 9000 Franken. Im Thurgau und in Ausserrhoden sind es 6000 Franken.

Die SVP verlangt nun eine Gesetzesänderung:

«Die Regierung wird eingeladen, einen Entwurf vorzulegen, der den Pendlerabzug an die gestiegenen Mobilitätskosten anpasst und angemessen erhöht.»

Die Änderung gälte nicht nur für Autopendler, sondern auch für ÖV-Nutzer. Weil das Niveau des Pendlerabzugs aber schon heute über dem Preis eines GA zweiter Klasse liegt, würden davon wohl nur die Passagiere mit Erstklass-GA profitieren. Dieses kostet heute 6300 Franken.

FDP-Fraktionschef ist nicht abgeneigt

Im Parlament hat das Anliegen der SVP Chancen auf eine Mehrheit. Bei den Bürgerlichen ging die Tendenz in letzter Zeit klar in Richtung Steuersenkungen. Auf Anfang dieses Jahres wurde der Steuerfuss reduziert, und bereits haben die Bürgerlichen weitere Steuerentlastungen aufgegleist – gegen den Widerstand von Links-Grün.

Was sagt FDP-Fraktionschef Christian Lippuner zum Pendlerabzug-Vorstoss der SVP?

Christian Lippuner, St.Galler FDP-Fraktionschef. Bild: Benjamin Manser

«Der Höchstansatz im Kanton St.Gallen liegt im Vergleich zu den übrigen Kantonen tatsächlich im unteren Bereich. Insofern hat dieser Vorstoss durchaus seine Berechtigung, gerade auch mit Blick auf die gestiegenen Treibstoffpreise.»

Grundsätzlich, so Lippuner, sollte der Abzug für die Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsort als Teil der abzugsfähigen Berufskosten möglichst den effektiven Kosten entsprechen. Die FDP-Fraktion werde die Motion im Vorfeld der Juni-Session beraten.

Regierung: Benzinkosten werden überschätzt

Boris Tschirky, St.Galler Mitte-EVP-Fraktionschef. Bild: Tobias Garcia

Boris Tschirky, Präsident der Mitte-EVP-Fraktion, zeigt sich zurückhaltender bezüglich kurzfristiger staatlicher Massnahmen gegen die erhöhten Treibstoffpreise. Solche Massnahmen hätten in der Regel nur eine verzögerte oder gar keine Wirkung. Oder sie würden gar in andere Krisenlagen führen. «Deshalb ist in der gegenwärtigen Situation insbesondere die generelle Teuerung im Auge zu behalten.» Allfällige Ausgleichsmassnahmen müsse man zu gegebener Zeit in diesem Bereich an die Hand nehmen. Sinnvoll sei auch die breite Diskussion um die Entlastung des Mittelstands, sagt Tschirky.

Falls sich die FDP auf die Seite der SVP schlägt, kommen die beiden Fraktionen auf 56 von 120 Stimmen. Einige wenige Stimmen aus der Mitte würden somit genügen, damit die Motion durchkommt.

Die Regierung hat sich noch nicht zur Motion geäussert. Sie schrieb jedoch bereits Anfang April an die SVP, die Relevanz der Treibstoffpreise werde überschätzt: «Auch wenn nicht zu verkennen ist, dass eine Tankfüllung bei hohen Treibstoffpreisen insbesondere Geringverdienende, aber auch das Transportgewerbe wesentlich belastet, machen die Treibstoffkosten doch insgesamt nur einen geringen Teil am Gesamtpreis der Kilometerkosten aus, nämlich 16 Prozent.»

