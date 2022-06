Ehe für alle: Diese Ostschweizerinnen heiraten am 1. Juli

Ehe für alle «Jetzt fühlt sich unsere Liebe weniger zweitklassig an»: Zwei Ostschweizerinnen schliessen den Bund fürs Leben Am 1. Juli tritt in der Schweiz die «Ehe für alle» in Kraft. Die Herisauerin Saskia Koller und die Gossauerin Selina Mosberger sind eines der ersten gleichgeschlechtlichen Ostschweizer Paare, die sich trauen lassen. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 24.06.2022, 12.37 Uhr

Saskia Koller (links) aus Herisau und Selina Mosberger aus Gossau heiraten am 1. Juli. Bild: Belinda Schmid

Ein sommerlicher Junitag in der Ostschweiz. Die Temperaturen steigen, die Kleider kleben am Körper, der Schweiss perlt die Stirn hinunter. Sie sind wieder draussen unterwegs, in den Gassen und auf den Plätzen: Teenagergruppen, Mütter mit ihren Kindern und händchenhaltende, verliebte Paare.

Verliebte Paare, so wie Selina Mosberger und Saskia Koller. Die beiden Frauen sitzen unweit des St.Galler Marktplatzes in der Ecke der Gartenterrasse eines Cafés. Kellnerinnen mit vollen Tablars eilen umher und servieren den durstigen Gästen kühlen Eistee. Mosberger und Koller werfen sich immer wieder verstohlene Blicke zu, ab und an treffen sich die Hände unter dem Tisch.

Seit siebeneinhalb Jahren sind die beiden zusammen, seit fünfeinhalb wohnen sie in Abtwil in einer gemeinsamen Wohnung. Bald folgt für Koller und Mosberger der nächste Schritt: Am 1. Juli schliessen sie den Bund fürs Leben. Just an dem Tag, an dem die «Ehe für alle» in der Schweiz Kraft tritt.

Aus Freundschaft wurde Liebe

Mosberger wuchs mit drei Geschwistern auf einem Bauernhof in Gossau auf, wo sie heute noch im Samariterverein aktiv ist. Am Gymnasium Friedberg machte sie die Matura. Im Anschluss absolvierte die 31-Jährige, die heute an der Klinik Stephanshorn in St.Gallen arbeitet, die Ausbildung zur Pflegefachfrau am Berufs- und Weiterbildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe. Der Schule, wo sich auch Koller, die sich momentan eine Auszeit vom Pflegeberuf nimmt und in ihrer Freizeit im Container für Unerhörtes auf dem St.Galler Lattich-Areal im Chor singt, ausbilden liess. «Wir waren zwar im selben Jahrgang», sagt die 32-Jährige, die mit ihrer jüngeren Schwester und den Eltern Kindheit und Jugend in Herisau verbrachte. «Doch wir kannten uns nicht wirklich.»

Die Liebesgeschichte zwischen Koller und Mosberger nahm erst später, am Arbeitsplatz, ihren Lauf. Nach Abschluss der Ausbildung arbeiteten die Pflegefachfrauen auf der Chirurgie des Kantonsspitals St.Gallen. «Eines Tages, als wir gemeinsam freihatten, meinten unsere Vorgesetzten, wir sollten doch etwas für unsere Gesundheit tun», erinnert sich Mosberger und lacht. Sodann beschlossen die Kolleginnen, am Bodensee zu spazieren. «Da merkten wir, dass wir uns gut verstanden», sagt sie.

«Doch mehr als Freundschaft war es nicht.»

Dies sollte sich bald ändern. Koller sagt: «Nach etwa zwei Monaten merkten wir: Da könnte mehr zwischen uns sein.» Deutlich wurde dies, als Mosberger für zwei Wochen nach Namibia in die Ferien flog, sagt das Paar. «Ich wollte ihr immer schreiben», erzählt Koller. Ihr sei es gleich ergangen, sagt Mosberger. In Namibia habe sie wiederholt Schwierigkeiten mit dem Handynetz gehabt.

«Als ich endlich einmal Empfang hatte, musste ich sofort Saskia schreiben.»

Nach der Rückkehr war schliesslich rasch klar, dass aus der Freundschaft Liebe geworden war.

Im Pyjama Ja gesagt

Den Bund fürs Leben zu schliessen, wurde bald zum Thema. Für Koller früher als für Mosberger. «Irgendwann sagte ich Selina: Ich bin bereit.» Sie sei sich zunächst unsicher gewesen, entgegnet Mosberger. «Heiraten? Wofür?» Schlussendlich war es aber die gebürtige Gossauerin, die ihrer Partnerin vor anderthalb Jahren den Heiratsantrag machte. «An einem ganz gewöhnlichen Sonntag, beim Brunch bei uns zu Hause.» Sie sei überrascht gewesen, als sie den mit Herzen bemalten Stein und die selbst gebastelten Ringe auf dem Küchentisch gesehen habe, sagt Koller. «Ich war immer noch im Pyjama!» Und ergänzt, zu Mosberger blickend:

«Ich sagte sofort Ja. Bevor sie mit dem Antrag überhaupt fertig war.»

Am 1. Juli steht die zivile Trauung auf dem Schloss Oberberg oberhalb von Gossau auf dem Programm. Am Tag darauf die kirchliche Hochzeit, ganz in Weiss, in der reformierten Kirche in Herisau, anschliessend das rauschende Fest im Wittenbacher «Erlenholz».

Koller und Mosberger organisierten ihre Hochzeit bereits vor dem Ja zur «Ehe für alle», wie sie betonen. «Wir planten mit einer eingetragenen Partnerschaft. Dass wir jetzt auch zivil ‹richtig› heiraten dürfen, so wie alle anderen auch, ist ein unglaublich schöner Zufall», sagt Koller und ergänzt:

«Jetzt fühlt sich unsere Liebe weniger zweitklassig an.»

Mosberger strahlt ihre zukünftige Ehefrau an und nickt.

Dass das Paar auch kirchlich heiratet, ist kein Zufall. Mosberger wuchs in einem katholisch geprägten Haushalt auf. Koller war lange Jahre Mitglied einer Freikirche, der Freien Evangelischen Gemeinde (FEG) in St.Gallen –, die sie verliess, bevor sie sich outete. «Leider werden in den meisten Freikirchen queere Menschen noch immer nicht vollständig akzeptiert.» Dennoch sei ihr der Glaube wichtig geblieben. Koller sagt:

«Ich wollte Gott dabei haben, wenn ich meine Frau heirate.»

Sie sei zwar weniger religiös, hält Mosberger fest. Sagt aber auch: «Ich finde den Gedanken, dass eine höhere Macht dabei ist, wenn wir den Bund fürs Leben schliessen, schön.»

Beim Thema Haushalt gibt es manchmal Streit

Sie seien sich nicht immer einig, geben beide zu. Vor allem beim Thema Haushalt komme es manchmal zu Reibereien. «Ich bin nicht immer ganz so ordentlich», gibt Koller ein wenig verlegen zu.

Als grosse Hochzeitsreise ist eine Safari geplant. Wann, sei noch ungewiss, sagt Mosberger. «Ich war noch nie in Afrika», sagt Koller. Unmittelbar nach der Hochzeit gönnt sich das Ehepaar in spe eine Woche Ferien. «Wo, wollen wir spontan entscheiden.»

Das sagen Ostschweizer Kirchenvertreter

Martina Tapernoux-Tanner, Kirchenratspräsidentin der Evangelisch-reformierten Kirche beider Appenzell. Bild: PD

Martina Tapernoux-Tanner ist Kirchenratspräsidentin der Evangelisch-reformierten Kirche beider Appenzell. Eine offizielle Haltung zur Trauung gleichgeschlechtlicher Paare gebe es bisher nicht, sagt sie. «Bisher konnten sich gleichgeschlechtliche Paare in unserer Kirche segnen lassen. Die Paare, die das gewünscht haben, kann man wahrscheinlich an zwei Händen abzählen.» Tapernoux-Tanner sagt: «Die Gemeindeautonomie ist in unserer Landeskirche sehr gross.» Und:

«Das bedeutet, dass die Pfarrpersonen mit ihren Kirchenvorsteherschaften selbstständig entscheiden, ob in der Gemeinde gleichgeschlechtliche Paare getraut werden oder nicht.»

Bestimmt würden Paare, wie bei allen Trauungen, eine passende Pfarrerin oder einen passenden Pfarrer finden, die mit grosser Freude gleichgeschlechtliche Paare trauen. Martina Tapernoux-Tanner:

«Denn: Liebe ist Liebe.»

Martin Schmidt, Kirchenratspräsident der reformierten Kirche Kanton St.Gallen. Bild: PD

Martin Schmidt, Kirchenratspräsident der reformierten Kirche des Kantons St.Gallen, sagt, die Segenshandlung zum Bund zweier Menschen sei in der Evangelischen Kirche ein Nachvollzug einer staatlichen Entscheidung.

«Wir dürfen als Kirche diese Handlung aber nur Trauung nennen und in den Trauregistern verzeichnen, wenn sie vom Staat als solche urkundlich bezeugt worden ist und ein standesamtlicher Trauschein vorliegt.»

Christina Aus der Au, Kirchenratspräsidentin der Evangelischen Landeskirche Thurgau. Bild: Donato Caspari

Die «Ehe für alle» sei zunächst ein «zivilgesellschaftliches Arrangement», das man als solches zur Kenntnis nehme, sagt Christina Aus der Au, Kirchenratspräsidentin der Evangelischen Landeskirche Thurgau, dazu. Aus der Au:

«Wenn es dann anschliessend um die ‹kirchliche Trauung für alle› geht, dann ist diese auch in der Thurgauer Evangelischen Landeskirche möglich.»

Keine Trauungen, aber Segnungen bei den Katholiken

Cyrill Bischof, Kirchenratspräsident der katholischen Kirche Thurgau. Bild: Ralph Ribi

Und wie steht die katholische Kirche zur gleichgeschlechtlichen Ehe? «Die Landeskirche Thurgau, deren Gebiet zum Bistum Basel gehört, steht dafür ein, dass jeder Mensch gleichwertig von Gott angenommen ist und gleiche Rechte hat», sagen Präsident Cyrill Bischof und Bischofsvikar Hanspeter Wasmer. Sie würde es darum begrüssen, wenn in diesem Thema Veränderungen geschähen.

Die katholische Kirche habe bis anhin die Ehe als Verbindung von Mann und Frau, wie es biblisch überliefert sei, angesehen. «Die heutige gesellschaftliche Entwicklung interpretiert die Sexualität aber umfassender als die traditionelle Behaftung auf die Fortpflanzung», so Wasmer und Bischof. Deshalb habe die Basis im synodalen Prozess auch klar gefordert, dass die Haltung gegenüber LGBTQ+-Menschen neu gedacht werden müsse. Bischof und Wasmer halten fest:

«Wegen des derzeit geltenden Eheverständnisses werden gleichgeschlechtliche Paare zurzeit nicht getraut, sie können aber sehr wohl gesegnet werden.»

Beat Grögli, Dompfarrer der St.Galler Kathedrale. Bild: Michel Canonica

Er sei Seelsorger und beanspruche nicht, die Haltung des Bistums St.Gallen, das auch die beiden Appenzell umfasst, wiederzugeben, sagt derweil Beat Grögli, Dompfarrer der St.Galler Kathedrale.

Käme ein gleichgeschlechtliches Paar zu ihm als Seelsorger und wünschte eine geistliche Begleitung und einen Segen für den gemeinsamen Weg, würde er mit ihnen eine mögliche Form suchen, so Grögli. «In meinen 25 Jahren als Seelsorger im Bistum St.Gallen wurde ich allerdings bis jetzt noch nie angefragt.» (bro)

