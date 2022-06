Sommerhitze: So verbringt die Ostschweiz die heissen Tage

Hochsommer Sport am Bodensee, Abkühlung auf dem Säntis, Tanzen auf der Dachterrasse: So verbringt die Ostschweiz die bisher heissesten Tage des Jahres Ein Hitzewochenende kann man unterschiedlich verbringen: Manchen treiben Sport am Untersee und erfrischen sich im Wasser. Andere suchen Abkühlung im Alpstein. Und wieder andere bekämpfen Hitze mit Hitze: an der prallen Sonne, mit schweisstreibenden Beats an einer Rooftop-Party in St.Gallen. Stefan Marolf, Felicitas Markoff, Marlen Hämmerli 0 Kommentare 19.06.2022, 12.50 Uhr Merken Drucken Teilen

Video: Denis Nikocevic

Die Temperaturen klettern am Samstag in Steckborn rekordverdächtig in die Höhe. Die Höchsttemperatur beträgt 34 Grad. Ein Augenschein vor Ort zeigt, wie sich Ostschweizerinnen und Ostschweizer bei dieser Hitze sportlich betätigen.

Eine Familie ist diesen Samstag hier, um ihren Kindern das Stand Up Paddle beizubringen. Der Vater sagt: «Dieser Sport ist für jedermann geeignet. Und man lernt, wie man das Gleichgewicht behält und die Koordination verbessert.» Und sie sind nicht die Einzigen, die sich für diese Sportart entschieden haben. Denn das Stand Up Paddle erfreut sich hier offenbar grosser Beliebtheit. Wo man nur hinsieht, sind Menschen auf einem Stand Up Paddle oder haben eines neben ihrem Strandtuch liegen.

Zu heiss für Volleyball

Neben den vielen Menschen sind auch einige Hunde am Untersee zu sehen. Am Seeufer steht eine Frau mit ihrem Welpen. «Heute darf mein Hund Sky zum ersten Mal schwimmen lernen», erzählt sie fröhlich. Auf die Frage, welcher Sportart sie bei dieser Hitze nachgeht antwortet sie: «Am liebsten gehe ich schwimmen oder ins Fitness.»

Vater und Sohn sitzen auf dem Stand Up Padle und geniessen das Wochenende. Bild: Felicitas Markoff Es sind nicht nur die Menschen, die an diesem Wochenende eine Abkühlung brauchen. Hund Sky trägt die Sicherheitsweste, danach gehts ab in den Untersee. Bild: Felicitas Markoff Beach Ball ist eine leichte Sportart, die sich auch an heissen Tagen gut umsetzen lässt. Bild: Felicitas Markoff Für Volleyball war es an diesem Samstag wohl zu heiss. Das Volleyball Feld in Steckborn bleibt leer. Bild: Felicitas Markoff Eine Familie aus Bürglen hat mit ihrem Böötli und dem Flamingo viel Spass im kühlen Nass. BIld: Felicitas Markoff Dieser Mann nimmt Anlauf und springt Kopf voran in den Untersee. Bild: Felicitas Markoff Diese junge Männer trotzden den heissen Temperaturen und spielen vergnügt Fussball. Bild: Felicitas Markoff Nicht alle Ostschweizer gehen bei dieser Hitze einer Sportart nach. Es gibt auch viele, die lieber in der Sonne oder im Schatten liegen und das Wochenende geniessen. Bild: Felicitas Markoff

Auf einer Wiese spielen zwei junge Männer Fussball. Sie gehören zu den wenigen, die an diesem Wochenende dieser Sportart nachgehen. Auf die Frage, wie es ihnen bei dieser Hitze geht, antwortet einer von ihnen: «Mir macht die Hitze nicht viel aus. Und wenn es doch zu warm wird, springe ich schnell in den See und kühle mich ab.» Weiter gehts zum Volleyball Feld. Dort ist weit und breit niemand zu sehen. Und auch auf den Wiesen spielt niemand Volleyball. Es ist wohl zu heiss. Aber ein Pärchen spielt neben dem Fussballfeld Beach Ball. Und sie sagen: «Bei dieser Hitze ist Beach Ball eine leichte Sportart, die sich ideal für dieses Wetter eignet.» Aber auch sie gönnen sich danach eine wohlverdiente Abkühlung im See.

Eine Familie aus Bürglen ist gerade dabei, ihren pinken Flamingo am Rand des Seeufers aufzublasen. Einer von ihnen sagt: «Am liebsten trinke ich Bier und gehe danach Baden, wenn es so heiss wie heute ist.»

Freitagmorgen, kurz nach 10 Uhr: Auf der Schwägalp zeigt das Thermometer angenehme 17 Grad, ein paar Appenzellerziegen ziehen über den halb leeren Parkplatz. Die Talstation der Gondelbahn zieht deutlich mehr Leute an als der Wanderweg, der zuerst flach, dann aber bald einmal steil hinauf zur Tierwis und weiter zum Säntis führt.

Wer sich dafür entscheidet, den Gipfel aus eigener Kraft zu erklimmen, spürt schon nach ein paar Minuten nichts mehr davon, dass es in der Höhe weniger warm sein soll als im Tal. Der Säntis zeigt sich als geiziger Schattenspender, die Route ist fast durchwegs der Sonne ausgesetzt. Immerhin: Zwischen Tierwis und Gipfel liegt noch Schnee, der zwar blendet, aber auch ein bisschen kühlt.

Nach einer Pause auf dem höchsten Punkt der Ostschweiz setzt der Erfrischungseffekt doch noch ein. Acht Grad zur Mittagszeit und eine leichte Brise – man könnte gut einen Pulli vertragen. Eine kurze Umfrage unter Gipfelstürmerinnen und -stürmern zeigt aber: Wegen der Hitze im Flachland ist praktisch niemand hier.

Evita Küsel und Daniel Bantle waren als «Probelauf» eine Woche vor der Säntis-Besteigung am Seealpsee. Bild: Benjamin Manser

Daniel Bantle und Evita Küsel aus der Nähe von Rottweil, Deutschland, haben die 1200 Höhenmeter zwischen Schwägalp und Säntis zu Fuss gemacht. Bantle sagt: «Wir hatten beide frei und Lust auf Berg.» Also keine Flucht vor den hohen Temperaturen? «Wir hatten den Ausflug schon vor einem Monat geplant, da wussten wir von der Hitze noch nichts.»

Eine Ausnahme lässt sich dann doch finden: Inge Hügle und Regina Jätzold aus dem Schwarzwald. Sie haben sich vor den für Freitag angekündigten 34 Grad regelrecht in die Höhe gerettet: «Wir brauchen eine Abkühlung.» Die beiden nahmen die Bahn und finden: «Es hat sich gelohnt.»

Inge Hügle (links) ist zum ersten Mal auf dem Säntis, Regina Jätzold kennt sich aus. Bild: Benjamin Manser

600 bis 700 Leute machten es an einem schönen Tag wie die beiden Frauen, schätzt ein Bahnmitarbeiter auf der Talfahrt. An Spitzentagen verkaufe man bis zu 2000 Bergfahrten. Ausschlaggebender als die Temperatur sei dabei das Wetter: «Die Leute kommen, wenn die Sicht gut ist.» Die Abkühlung auf dem Gipfel sei höchstens ein angenehmer Nebeneffekt.

Wie angenehm, das wird erst klar, wenn man unten wieder ankommt. Am frühen Nachmittag ist auch auf der Schwägalp die 20-Grad-Marke geknackt – und die Appenzellerziegen, die am Morgen noch über den Parkplatz spaziert waren, liegen faul im Schatten.

Eigentlich wollten Sabrina, Natalie und Ramona zu den Drei Weieren hoch. Die Badesachen im Gepäck schlendern die drei Zürcherinnen in St.Gallen die Berneggstrasse hoch, als sie von der Musik abgelenkt werden. Auf dem Dach einer der Häuser steigt gerade eine Party. Es ist knapp 15.45 Uhr und das Thermometer zeigt 33 Grad im Schatten.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses haben das Fest organisiert. Freunde und Bekannte der Organisatoren sind da. Freunde der Freunde und deren Freunde, aber auch spontane Gäste wie die drei Zürcherinnen. Alle besammeln sich auf diesem Dach – an einem Wochenende, an dem rekordverdächtig heiss wird.

Dabei gäbe es so viele bessere Orte, um einen heissen Sommertag zu überstehen. Die Badi, die Berge oder auch der Keller. Die 30-jährige Eve streckt ihren Unterarm vor, auf dem ein schwarzes Tape klebt. Das überdimensionale Pflaster schützt ihr Tattoo, das sie sich frisch hat stechen lassen. Schwimmen ist daher nicht und wandern gehen wollte sie bei der Hitze nicht. Also kam sie auf die Party. Aber eben: Heiss ist es auch hier.

Die Sonne knallt vom Himmel aufs Dach. Rote, weisse und rot-gelbe Sonnenschirme sprenkeln es. Dazu ein blauer Pavillon, der ebenfalls kostbaren Schatten spendet. Einer der Gastgeber hat die Schirme um 6.30 Uhr in der Früh aufgespannt. Über zehn Stunden später, kurz vor 17 Uhr, zeigt das Thermometer 32 Grad an. Inzwischen sind es rund 30 Gäste, die sich in Gruppen unter den Schirmen zusammenrotten. Man schwitzt, redet, und freut sich über den Wind, der auch mal stärker über das Dach fegt. Jooyeon aus Südkorea und Ying aus China lachen. Für die zwei HSG-Studentinnen sind 32 Grad ein Klacks, in ihrer Heimat wird es deutlich heisser.

Der Vergleich mit Asien hilft wenig gegen die Hitze. Eine 29-jährige sagt: «Ich fühle mich wie eine lahme Fliege.» Zum Glück geht das vorbei. Die Sonne sinkt, die Anzahl Partygäste steigt. Das Dach füllt sich und die Stimmung wird immer besser. Die Temperatur fällt deutlich unter 30 Grad. Bis irgendwann jemand sogar ein Jäckchen hervorholt und überzieht.

