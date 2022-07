Waldbrandgefahr und reduzierte Wasserentnahme im Kanton St.Gallen

Hitzewelle Verschärfte Waldbrandgefahr und reduzierte Wasserentnahme: Lage im Kanton St.Gallen spitzt sich zu Der Kanton St.Gallen hat die Waldbrandgefahr in Teilen des Kantons auf Stufe vier «gross» angehoben. Von einem absoluten Feuerverbot sieht der Kanton vorerst noch ab, aber er bittet die Bevölkerung, in der freien Natur kein Feuer zu entfachen. Zudem schränkt der Kanton St.Gallen die Wasserentnahme aus Oberflächengewässern ein. 21.07.2022, 12.40 Uhr

Wasser aus kleineren Oberflächengewässern zu entnehmen, ist ab morgen Freitag auch im Kanton St.Gallen eingeschränkt. Bild: Hannes Thalmann

Innerhalb des Kantons zeigt sich die Situation in Bezug auf die Waldbrandgefahr sehr unterschiedlich, hält der Kanton St.Gallen in einer Medienmitteilung fest: In den Regionen Walensee, Werdenberg, Sargans und im Rheintal ist die Trockenheit im Wald gross. Deshalb gilt dort ab Donnerstagmittag die Waldbrandgefahrenstufe 4 («Grosse Waldbrandgefahr»). In den übrigen Regionen bleibt die Waldbrandgefahr noch auf der Stufe 3 («Erhebliche Waldbrandgefahr»). Die Staatskanzlei schreibt: