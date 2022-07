Hitze und Trockenheit: Lage in der Ostschweiz spitzt sich zu

Hitzewelle Notabfischungen, ausgetrocknete Bäche – und kein Feuerwerk am 1. August? Die Lage in der Ostschweiz spitzt sich zu In der Ostschweiz bleibt es heiss und trocken. Eine baldige Entspannung der Lage ist nicht in Sicht. Im Kanton St.Gallen kam es zu weiteren Notabfischungen. Wasserentnahme- oder Feuerverbote wurden noch keine ausgesprochen. Doch dies dürfte sich bald ändern. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 15.07.2022, 17.14 Uhr

Badevergnügen trotz wenig Wasser in der Thur bei der Schwarzenbacher Brücke. Bild: Hanspeter Schiess

Die Ostschweiz schwitzt. Eine Abkühlung ist weiterhin nicht in Sicht. Das Wetter bleibt heiss – zu Beginn der kommenden Woche dürfte es sogar noch wärmer werden. Als «trocken und zu warm» beschreibt der Kanton St.Gallen die aktuelle Lage in einer Medienmitteilung vom Freitag. Und ermahnt die Bevölkerung, auch wenn die Trinkwasserversorgung sichergestellt sei, sorgsam mit dem Wasser umzugehen. «Um die Wasserversorgung in den nächsten Wochen zu gewährleisten und die Wasserlebewesen in den natürlichen Gewässern zu schützen», heisst es im Communiqué.

Hitze und Trockenheit sind vor allem für die Fliessgewässer schlechte Voraussetzungen. Bereits vor drei Wochen zeichnete sich eine Verschärfung der Lage ab. Mit der aktuellen Hitzewelle hat sich die Situation nochmals zugespitzt.

Thur so warm wie noch nie in diesem Jahr

Marcel Schirmer, Leiter Hydrometrie Amt für Wasser und Energie Kanton St.Gallen. Bild: PD

Marcel Schirmer ist Leiter Hydrometrie des Amtes für Wasser und Energie (AWE) des Kantons St.Gallen. Laut Schirmer befinden sich die Wasserpegel von Bodensee und Walensee sowie die Abflüsse aller Fliessgewässer im Kanton aktuell unter dem langjährigen Mittel – das heisst: Sie führen zu wenig Wasser. Schirmer sagt:

«In ein bis zwei Wochen wird es sehr wenig Wasser sein.»

Die Lage sei mit dem extrem trockenen Sommer 2018 vergleichbar und daher alarmierend, da eine ähnliche Entwicklung erwartet werden könne. Ein Wasserentnahmeverbot ist gemäss Schirmer zwar noch nicht vorgesehen, aber auch nicht ausgeschlossen. Die Lage im Kanton St.Gallen werde laufend neu beurteilt.

Das aktuell grössere Problem als die unterdurchschnittlichen Pegelstände und Wassermengen bleiben laut Schirmer «die sehr hohen Temperaturen in den Fliessgewässern». Er sagt:

«Die Flüsse und Bäche im Kanton St.Gallen sind aktuell im Durchschnitt fünf Grad zu warm.»

Das zeigt sich am Beispiel der Thur. An der Messstation Niederbüren, nahe der Thurgauer Kantonsgrenze, war das Tagesmittel vor drei Wochen mit 22,5 Grad sieben Grad wärmer als die zu dieser Jahreszeit zu erwartenden 15,5 Grad. Das aktuelle Tagesmittel ist inzwischen nochmals gestiegen: «Im Moment wären 17 Grad zu erwarten, das Tagesmittel lag gestern bei 23 Grad», sagt Schirmer am Freitag. Und: «In der Spitze wurde kurzzeitig 26,8 Grad gemessen.» Höchstwerte, wie Schirmer sagt:

«So warm wie jetzt war die Thur noch nie in diesem Jahr.»

Dort, wo weniger Wasser fliesst, erwärmen sich die Gewässer besonders schnell, ergänzt Schirmer, und nennt gleich ein Beispiel: «Im Oberlauf der Thur bei Alt St.Johann wären gestern 9,9 Grad üblich gewesen, im Tagesmittel haben wir 18,1 Grad gemessen.»

Notabfischungen im Rheintal und Toggenburg

Marcel Zottele, Fischereiaufseher Kanton St.Gallen. Bild: Belinda Schmid

Doch warum sind die aktuell hohen Wassertemperaturen ein Problem? Marcel Zottele sagt:

«Ab 25 Grad wird es für die Fische gefährlich, wenn nicht sogar tödlich.»

Der St.Galler Fischereiaufseher, der für das Rheintal und die Bodenseezuflüsse zuständig ist, war am Donnerstagabend unterwegs zu einer Notabfischung am Dürrenbach in Altstätten. Bereits Mitte Juni war es in Rheintal zu ersten Notabfischungen gekommen.

Am Donnerstagabend stiegen die Wassertemperaturen des Altstätter Dürrenbachs auf fast 31 Grad. Für die Fische viel zu warm. Bild: PD

Zotteles Kollege Christoph Mehr, dessen Einzugsgebiet die Thur und Sitter umfasst, zeichnet ein ähnliches Bild.

Christoph Mehr, Fischereiaufseher Kanton St.Gallen. Bild: PD

«In den vergangenen Wochen mussten die Fischereivereine und ich leider in mehreren Seitengewässern im Thur- und Neckertal Notabfischungen durchführen.»

Genauer gesagt in der Thur im Oberlauf bei Unterwasser, Aachbach, Altbach, und Mosnanger Dorfbach. «Weitere werden folgen», sagt Mehr. Er hält fest:

«In meinem Gebiet ist es vor allem der Wassermangel, der den Fischen zu Leibe rückt.»

Die Temperaturen seien am Limit, aber noch nicht tödlich für die Bachforellen; also noch unter 25 Grad, ausser im unteren Thurverlauf, so Mehr.

Bei einer Notabfischung – wenn ein Gewässer zu warm ist oder zu wenig Wasser führt – werden die Fische mittels Elektrofanggerät eingefangen und wenn möglich im gleichen Gewässer, an einer anderen, kühleren Stelle, oder in einem Binnengewässer – wie etwa dem Rheintaler Binnenkanal – ausgesetzt. «Um die Ausbreitung von Krankheiten und Parasiten zu verhindern, werden Gewässerwechsel vermieden», sagt Mehr.

Beide Fischereiaufseher betonen:

«Abfischungen sind ein grosser Stress für die Fische.»

Sie sollen darum eine Notlösung bleiben. Dennoch sind sie nötig, wie Mehr sagt: «Die Alternative ist, dass der Fisch stirbt.» Er fügt hinzu:

«Bei meiner Arbeit finde ich leider immer häufiger tote Fische.»

Dies sei während der aktuellen Trockenperiode bereits mehrmals der Fall gewesen, bedauert Mehr.

Ausgetrocknete Waldbäche im Thurgau

Im Kanton Thurgau zeigt sich ein ähnliches Bild. Seit Jahresbeginn liegen die Niederschläge gemäss dem kantonalen Informationsdienst rund einen Drittel unter der Norm. Mit der Hitzewelle im Juni und Juli sowie dem Ausbleiben von lang anhaltenden, ergiebigen Niederschlägen habe sich die Situation nochmals deutlich zugespitzt. Auf Anfrage heisst es:

«Die Thurgauer Fliessgewässer führen im Moment absolutes Niedrigwasser.»

Betroffen seien die Thur, die Sitter, und viele andere. Diverse Waldbäche seien bereits ganz ausgetrocknet.

Noch mussten im Thurgau keine Notabfischungen durchgeführt werden. Aufgrund des Niedrigwassers und der Hitze und der in der Folge steigenden Temperaturen der Fliessgewässer dürfte sich dies bald ändern. Der Informationsdienst des Kantons teilt mit:

«Die Lage für die Fische ist prekär.»

Ventilatoren für die Kühe

Peter Nüesch, Präsident des Kantonalen Bauernverbands St.Gallen. Bild: Max Tinner

Im Gegensatz zu den Gewässern ist die aktuelle Lage bei den Bauern in der Ostschweiz noch entspannt, wie Peter Nüesch, Präsident des St.Galler Bauernverbands sagt. Weder Tiere noch Kulturen würden aktuell unter der Hitze und Trockenheit leiden. «Wasserbedürftige Kulturen wie zum Beispiel im Gemüsebau werden bewässert, die Landwirte sind vorbereitet, das ist normal im Sommer.»

Nüesch, der einen Hof in Widnau führt, ergänzt:

«Momentan herrscht perfektes Wetter, vor allem für die Getreideernte.»

Denn: Getreide wie Gerste oder Weizen muss trocken gelagert werden, und darf darum bei der Ernte nicht zu feucht sein. Dass St.Galler Bauern aufgrund der Trockenheit und Hitze Massnahmen ergreifen mussten, sei ihm nicht bekannt, so Nüesch.

Maja Grunder, Präsidentin Thurgauer Bauernverband. Bild: Andrea Stalder

Auch Maja Grunder, Präsidentin des Verbands Thurgauer Landwirtschaft, erwähnt die momentan idealen Wetterbedingungen für die Getreideernte. Doch die Bäuerin aus Oberneunforn sagt auch:

«Kühe mögen die Hitze nicht. Dagegen helfen Ventilatoren in den Ställen.»

Zudem würden aufgrund der Hitze und der trockenen Böden bestimmte Kulturen im Thurgau «zum Beispiel Mais oder Zuckerrüben» leiden, ergänzt Grunder.

Feuerverbot am 1. August? In den Kantonen Graubünden, Tessin und Wallis herrscht aktuell grosse Waldbrandgefahr. In der Ostschweiz ist die Situation weniger drastisch, doch auch hier hat sich die Lage verschärft. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit wurde die Waldbrandgefahr im Kanton Thurgau als erheblich (Stufe drei) eingestuft. «Im Umgang mit Feuer im Wald und am Waldrand ist grösste Vorsicht geboten und feuern sollte man nur noch auf befestigten Feuerstellen», heisst es in der entsprechenden Medienmitteilung. «Das Kantonsforstamt St.Gallen beurteilt die Waldbrandgefahr für die St.Galler Wälder weiterhin als mässig», sagt Kantonsoberförster August Ammann. Am Dienstag werde die Lage neu beurteilt. «Wann ein Feuerverbot ausgesprochen wird, kann nicht geplant werden – dazu bedarf es der seriösen Beurteilung der jeweiligen tatsächlichen Verhältnisse», so Ammann. In den beiden Appenzell wurde die Waldbrandgefahr vor dem Wochenende auf die Stufe 2 (mässig) angehoben. In Hinblick auf den 1. August schliessen sowohl Appenzell Innerrhoden als auch Appenzell Ausserrhoden ein Feuerverbot nicht aus. (bro)

