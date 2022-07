Hitze in der Ostschweiz: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Hitzewelle Die Lage bleibt trotz Regens angespannt: Die wichtigsten Antworten zur Trockenheit in der Ostschweiz Der Kanton St.Gallen hat am Donnerstag für Teile des Kantons die Waldbrandgefahr-Warnstufe angehoben. Zudem hat er die Wasserentnahme eingeschränkt. Wie sieht es im Rest der Ostschweiz aus? Eine Übersicht. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 21.07.2022, 18.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Thurgau und in St.Gallen. Ab Freitag ist die Wasserentnahme aus Oberflächengewässern, also aus Bächen, Weihern und Flüssen, bis auf Weiteres verboten. Ausgenommen sind grössere Gewässer wie Bodensee, Walensee und Rhein.

Bewilligungsfreie Wasserentnahmen für den Gemeingebrauch (bis zu 50 Liter pro Minute) sind im Kanton St.Gallen ab sofort verboten. Kurzzeitige Entnahmen für Viehtränkstellen bleiben erlaubt. «Je nach Entwicklung müssen in den nächsten Tagen auch bewilligte Entnahmen eingeschränkt werden», teilt der Kanton St.Gallen weiter mit.

Kurzzeitige Entnahmen für Viehtränkstellen bleiben im Kanton St.Gallen erlaubt. Bild: Carmela Odoni

In Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden ist eine Beschränkung der Wasserentnahme noch kein Thema. «Im Vergleich zu Ackerbaugebieten sind landwirtschaftliche Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern im Appenzellerland von geringer Bedeutung», sagt die Ausserrhoder Kommunikationsverantwortliche Tina Schärer. Aktuell lägen in Ausserrhoden keine Anfragen für einen Wasserbezug aus Oberflächengewässern vor, und es gebe keine bewilligten Entnahmen.

Nicht gut.

Die Lage für die Fische habe sich im Verlauf der vergangenen Woche aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen verschlechtert, teilt der Thurgauer Informationssdienst auf Anfrage mit.

«Unterdessen mussten auf dem Kantonsgebiet an mehreren Stellen Notabfischungen durchgeführt werden.»

Vor knapp einer Woche war dies noch nicht der Fall.

Bachforellen sind besonders gefährdet. Bild: Keystone

Warmes Wasser ist für die Fische gefährlich. Temperaturen ab 20 Grad bedeuten Stress für die Tiere. Temperaturen ab 25 Grad können aufgrund des Sauerstoffmangels tödlich sein. Bestimmte Fischarten sind von der aktuellen Hitzeperiode besonders betroffen. Die Staatskanzlei des Kantons St.Gallen schreibt:

«Vor allem die Bachforelle und die national gefährdeten Äschen sind auf eher kühles und sauerstoffreiches Wasser angewiesen.»

Im Kanton St.Gallen sind vor allem zwei Gebiete betroffen. Im Rheintal haben die häufig monotonen und wenig beschatteten Bäche vielerorts die kritische Marke von 25 Grad überschritten. Im Einzugsgebiet der Thur und vor allem im Neckertal wiederum sind die Wasserstände sehr tief. Deshalb erwärmt sich das Wasser dort schneller. Die St.Galler Staatskanzlei schreibt: «Das macht punktuelle Notabfischungen, Evakuierungen und Umsiedlungen der Fische in grössere Flüsse notwendig.» Und:

«Notabfischungen stellen eine Belastung für die bereits stark gestressten Fische dar.»

Zunehmend problematisch wird es gemäss Kanton vor allem im Einzugsgebiet der Thur, weil dort auch die grösseren Gewässer wie Thur, Necker oder Sitter bereits Temperaturen im Bereich von um oder sogar über 25 Grad aufweisen. «Eine Umsiedelung ist dann auch nicht mehr möglich und sinnvoll.»

Beim Cervelatbräteln ist Vorsicht geboten: Bereits ein Funke kann einen Brand auslösen. Bild: Juri Junkov

Hoch, und sie wird immer grösser.

Die Lage in den Ostschweizer Wäldern hat sich in den vergangenen Tagen nochmals verschärft. Im Thurgau und den beiden Appenzell herrscht erhebliche Waldbrandgefahr (orange, Stufe 3). Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte lediglich der Thurgau die Waldbrandgefahr als erheblich eingestuft.

Auch im Kanton St.Gallen gilt vielerorts erhebliche Waldbrandgefahr. Jedoch wurde die Gefahrenstufe am Donnerstag in den Regionen Walensee, Werdenberg, Sargans und im Rheintal auf Stufe 4 (gross) angehoben, da in diesen Gebieten die Wälder besonders trocken sind. Der Kanton St.Gallen bittet zudem die ganze Bevölkerung, keine Feuer in der freien Natur zu entfachen. Weiter weist der Kanton darauf hin, dass besonders bei starkem Wind die Gefahr, dass ein Funke einen Brand auslösen kann, gross ist. Zudem sollen nur fest eingerichtete Feuerstellen, und auch diese nur mit aller Vorsicht, genutzt werden.

Das ist noch unklar, aber nicht ausgeschlossen.

«Ob ein Feuerverbot in Wald und Waldesnähe oder gar ein absolutes Feuerverbot mit Blick auf den 1. August nötig wird, entscheidet der Kanton am kommenden Dienstag», teilt St.Gallen mit. Auch Appenzell Ausserrhoden will kommende Woche einen Entscheid fällen.

Ein 1. August ohne Feuerwerk? Für viele nicht vorstellbar. Bild: Reto Martin

Und Stefan Lendenmann, Leiter der Koordinationsstelle Bevölkerungsschutz Appenzell Innerrhoden, sagt dazu:

«Sollte sich die Warmwetterperiode fortsetzen, ist es möglich, dass wir nächste Woche mit Blick auf den 1. August die Gefahrenstufe gross oder sehr gross erreichen.»

Dieser ist in der Ostschweiz noch möglich, aber nicht überall.

Aufgrund der Hitze und der zu tiefen Wasserstände in der Bodensee- und Rheinregion ist der Alte Rhein für Kursschiffe bis auf weiteres nicht befahrbar. Die Bodensee-Schifffahrt hat den Kurs von Rorschach nach Rheineck bis auf weiteres vom Fahrplan gestrichen.

Je nach Betrieb: nichts Gutes.

Gemäss der obersten Thurgauer Bäuerin Maja Grunder leiden während Hitzeperioden vor allem Gemüsebauern, da sie auf Bewässerung angewiesen sind. Weizen und Mais sind weniger stark von Hitze und Trockenheit betroffen.

Nein. Beim Informationsdienst des Kantons Thurgau heisst es auf Anfrage: «Die kurzzeitigen Gewitter und Regenschauer von gestern haben keine Entspannung gebracht.»

Wohl noch nicht.

Denise Praloran von Meteo Schweiz prognostiziert für die Ostschweiz dennoch eine leichte Abkühlung. Sie sagt:

«Am Montag ist es nochmals sonnig und heiss.»

Voraussichtlich zieht gemäss der Meteorologin in der Nacht auf Dienstag eine Kaltfront über die Ostschweiz, welche verbreitet Schauer und Gewitter und einen Temperaturrückgang bringen dürfte. «Ab Dienstag kommen wir in eine Westströmung, welche etwas weniger warme und zeitweise feuchte Luft zur Ostschweiz führt», so Praloran. Die Tagesmaxima bewegen sich laut der Meteorologin voraussichtlich um 25 bis 29 Grad. «Dazu ist es recht sonnig, zeitweise ziehen Schauer oder Gewitter vorüber.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen