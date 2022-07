Hitze Temperaturen über 30 Grad: Purzeln bereits wieder Hitzerekorde? Die nächste Hitzewelle nähert sich von Westen der Schweiz. Vor allem am Donnerstag und dann zu Beginn der nächsten Woche dürfte die Schweiz schwitzen. In der Ostschweiz soll es bis zu 32 Grad heiss werden. Ruben Schönenberger 13.07.2022, 05.00 Uhr

Nächste Woche dürfte es viele Ostschweizerinnen und Ostschweizer an den See ziehen: Es wird sommerlich heiss. Bild: Ralph Ribi

Noch sind die Temperaturen in der Ostschweiz erträglich. Doch die nächste Hitzewelle bahnt sich langsam aber sicher ihren Weg. Am Donnerstag und zu Beginn der neuen Woche dürfte die 30-Grad-Marke an mehreren Orten fallen, auch in der Ostschweiz.

So prognostiziert Meteoschweiz beispielsweise an den Thurgauer Messstationen Güttingen und Aadorf für Donnerstag 30,9 beziehungsweise 31 Grad. Auch Meteonews geht davon aus, dass der Donnerstag der heisseste Tag der Woche wird.

Über 30 Grad im Thurgau, unter 30 Grad in St.Gallen

In der kommenden Woche sollen an den beiden Thurgauer Messstationen sogar Temperaturen um die 32 Grad gemessen werden. Etwas kühler bleibt es in St.Gallen, wo in den nächsten zehn Tagen maximal 29 Grad erwartet werden.

Sollten die Prognosen eintreffen, wären die Temperaturen aber doch noch deutlich entfernt von den Hitzerekorden in den Sommermonaten. Diese liegen an den erwähnten Stationen zwischen 33,3 und 36,1 Grad, wie die nachfolgende Darstellung zeigt.

Auf dem Säntis bleibt der Rekord weit weg

Wer trotzdem etwas Abkühlung sucht, der findet sie auf dem Säntis. Gemäss Meteoschweiz werden auf dem Gipfel maximal 15,9 Grad erwartet. Das ist nicht nur deutlich weniger als in flacheren Gefilden, es ist auch deutlich weniger als der Rekord von 21 Grad, der am 26. Juni 2019 registriert wurde.

Noch deutlich wärmer als in der Ostschweiz und auch der restlichen Schweiz wird es in mehreren Nachbarländern. In Deutschland, Spanien und Italien könnten gar 40 Grad erreicht werden.

