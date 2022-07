Hitze: So arbeiten Handwerkerin, Bäuerin und Bademeister

Hitze in der Ostschweiz Der Hitzewelle ausgesetzt: Eine Bäuerin, ein Bademeister und eine Handwerkerin erzählen Die Ostschweiz schwitzt. Eine baldige Abkühlung ist nicht in Sicht. Wie arbeitet es sich unter der sengenden Sonne? Ein Augenschein bei der Handwerkerin Anet Hotz in Frauenfeld, bei Bademeister Karl Inauen in Appenzell und bei der Bäuerin Maja Grunder in Oberneunforn. Rossella Blattmann, David Grob und Stefan Marolf Jetzt kommentieren 19.07.2022, 17.08 Uhr

Im Sommer beginnt ihr Arbeitstag um sechs Uhr morgens, wenn es noch kühl ist. Abends, wenn andere den heissen Tag am See oder in der Gartenbeiz ausklingen lassen, fällt sie schon um acht Uhr müde ins Bett. Anet Hotz ist Flachdachbauerin, seit sie ihre Lehre zur Fachfrau Gesundheit abgebrochen und 2013 bei der Firma Beerli und Erne eine handwerkliche Ausbildung angefangen hat.

Am Montag kurz vor Mittag steht sie auf dem Turnhallengebäude der Schulanlage Langdorf in Frauenfeld. Das Thermometer nähert sich der 30-Grad-Marke, die Sonne steht fast senkrecht über Hotz’ Arbeitsfläche am wolkenlosen Himmel.

Trotzdem entzündet sie ohne Zögern den Brenner, der an eine Gasflasche angeschlossen ist, und macht sich an die Arbeit. Von links nach rechts und wieder zurück bewegt sie die Flamme über die Bitumenbahn, macht die schwarze Masse klebrig und drückt sie auf dem Beton fest.

Hat das Käppi nur fürs Foto ausgezogen: Flachdachbauerin Anet Hotz bei der Arbeit. Bilder: Ralph Ribi

Vor dem Schweissen bereitet Anet Hotz den Brenner vor und legt die Bitumenbahn auf dem Dach aus.

Hotz schweisst eine Dampfsperre auf die Betondecke – der erste Schritt auf dem Weg zum Flachdach und Garantie für eine trockene und funktionierende Wärmedämmung. Zur Hitze von oben kommt dabei die Hitze von unten. Hotz sagt:

«Die Flamme ist so stark, dass sie aus dem Brenner auf den Boden prallt und dann nach links und rechts abgeleitet wird.»

Um den Arbeitsalltag erträglicher zu machen, fangen Hotz und ihre Kollegen morgens früher an, gönnen sich nur eine halbe Stunde Mittagspause und haben dafür schon um drei Uhr Feierabend.

Solange die Handwerkerin und ihr Team auf der Baustelle sind, schützen sie sich, so gut es geht. Hotz trägt ein schwarzes Käppi, das sie nur für das Foto kurz abnimmt, und nutzt zusätzlich ein Eistuch: «Man kann es nassmachen, auswringen und schütteln, dann ist es eiskalt und hilft herunterzukühlen.»

Mindestens einmal pro Stunde legen sie und ihr Team zudem eine Trinkpause im Schatten ein, Kühlboxen und Getränke stellt die Firma zur Verfügung. Hotz sagt:

«Sie schauen gut zu uns.»

Ihre Arbeitstage haben es trotzdem in sich. «Ich merke die Hitze recht stark. Wenn ich am Feierabend zu Hause bin und geduscht habe, lege ich mich einfach hin und will nicht mehr raus.» Letzten Sommer habe sie einmal einen Sonnenstich erwischt, nachdem sie zwei Impfungen erhalten hatte. Die 27-Jährige sagt:

«Da hat es mich recht zusammengelegt. Ich hatte Kopfweh und Grippesymptome.»

Auf einen Job im klimatisierten Büro hätte Hotz trotz allem keine Lust. «Das wäre nicht meins.» Auf dem Dach sei sie an der frischen Luft und werde braun, ohne ins Solarium zu müssen, sagt Hotz, und: «Ich bin gerne draussen.» (ste)

Eigentlich wäre die Lösung ja nur einen Köpfler ins Bassin entfernt. Eigentlich. Denn selber zu baden, nein, das sei ein No-Go, sagt Karl Inauen, leitender Bademeister im Freibad Appenzell. Selbst jetzt, wenn eine Hitzewelle Europa überrollt, die in Frankreich und Grossbritannien für fiebrige 40 Grad sorgt, und selbst im Appenzellerland auf über 700 Metern über dem Meer mediterrane Temperaturen herrschen. So hat Inauen ein anderes Rezept, um sich abzukühlen. Er macht, was er ohnehin erledigen muss.

Barfuss, braungebrannt, die schwarze Sonnenbrille im Gesicht, einen Schlauch in der Hand steht er in der Mittagshitze im sogenannten Durchschreitebecken, das – der Name sagt's – durchschritten werden muss, um ins Wasser zu gelangen. Der Bademeister spült den angesammelten Schmutz in den Abfluss, das Wasser spritzt und kühlt. Dann, als das Becken gereinigt ist, hält Inauen seine Arme in den Strahl der Dusche, in dem sich die Badegäste normalerweise winden nach dem Kälteschock. «Dies ist fast schon ein Ritual für mich», sagt Inauen.

Eine der wenigen Möglichkeiten für eine kurze Abkühlung: das Reinigen des Durchschreitebeckens. Bilder: Reto Martin

«Es ist fast schon ein Ritual»: Nachdem Inauen das Becken gereinigt hat, kühlt er seine Arme im Strahl der Dusche.

«Hitze macht mir nichts aus», sagt Inauen, der in seinem früheren Beruf noch stärker Wärme und Sonne ausgesetzt war, als er es jetzt ist. Der gelernte Zimmermann arbeitete bis ins Alter von 45 Jahren in seinem Beruf, eher er 2010 die Stelle als leitender Bademeister antrat. Jetzt ist der heute 58-Jährige in seiner 13. Saison im Freibad Appenzell.

Für Inauen ist Präsenz in seiner Badi wichtig. «Ich muss die Gäste wahrnehmen und die Gäste müssen mich wahrnehmen.» So schreitet Inauen regelmässig durch die Badeanlage, grüsst Stammkunden, beantwortet Fragen, oder lässt den Blick über die Köpfe im Wasser schweifen. Beim Gespräch setzt er sich so hin, dass er die Becken sieht, immer wieder huscht sein Blick in Richtung der Badegäste. Und am Nachmittag, als sich das Bad mehr und mehr füllt, schreiten ein weiterer Bademeister und eine Aufseherin der Schweizerischen Lebensrettergesellschaft die Beckenränder auf und ab.

Inauen ist seit 5.45 Uhr auf Platz. Um 14 Uhr ist für ihn an diesem Tag Schluss. Wie verbringt ein Bademeister seinen Feierabend? Am Wasser. Inauen fährt an den Bodensee, um sich abzukühlen. Ein Sprung ins Bassin ist für ihn während der Arbeit nicht möglich. Ein Sprung in den See nach der Arbeit sehr wohl. (dar)

Am Dienstagmorgen herrschen im thurgauischen Oberneunforn noch angenehme 25 Grad. Doch für Ragusa und Munzli ist dies bereits zu heiss. Die Zwölfjährige mit dem pechschwarzen Fell und den dunklen Kulleraugen ist eine von 20 Milchkühen, die auf der Mühle Entschiess, dem Hof von Maja Grunder und ihrer Familie, leben. Sie sagt:

«Kühe mögen die Hitze gar nicht.»

Die Bäuerin und Präsidentin des Verbandes Thurgauer Landwirtschaft (VTL) fügt hinzu: «Vor allem ältere Kühe wie Ragusa haben bei warmen Temperaturen Mühe beim Atmen. Sie tut mir besonders Leid», sagt Grunder, und schaut liebevoll zu ihrer Ragusa, die friedlich im Stall Heu frisst. Jüngere Tiere wie die 2 Jahr alte Munzli würden weniger leiden.

Um den Kühen Abhilfe zu verschaffen, steht beim Stall der Mühle Entenschiess ein grosser Ventilator. «Den haben wir während des Hitzesommers 2018 gekauft. Wenn es dieses Jahr so warm bleibt wie jetzt, überlegen wir uns, einen zweiten aufzustellen», sagt Grunder. Das Gerät kühle die Temperaturen im Stall zwar nicht massiv ab. «Doch die zirkulierende Luft macht es für unsere Tiere viel angenehmer und verscheucht zudem störende Fliegen, von denen momentan besonders viele herumschwirren.» Die aktuell hohen Temperaturen führen auch dazu, dass Grunders Kühe weniger Milch geben. Sie sagt:

«Ist es zu heiss, gibt eine Kuh im Schnitt einen Zehntel weniger Milch.»

Das bedeutet: Weniger Einnahmen für Familie Grunder, die die Milch zur industriellen Weiterverarbeitung weiterverkauft. Wie gross das finanzielle Loch in der Kasse ist, ist noch ungewiss. Aktuell sei es noch nicht schlimm, fügt Grunder hinzu.

Maja Grunder mit der zweijährigen Kuh Munzli. Ein Ventilator macht die Hitze im Stall für die Tiere erträglicher. Bilder: Andrea Tina Stalder

Wenn es nicht bald regnet, wird es eine kleinere Maisernte geben.

Nebst den Milchkühen und dem Weizen, der auf dem Hof der Grunders zu Mehl weiterverarbeitet und im Hofladen verkauft wird, gehören auch Maisfelder zur Mühle Entenschiess. Der Mais braucht Flüssigkeit um in diesen Tagen Körner zu bilden. Beibt Regen noch länger aus, wird es im Herbst eine kleinere Ernte geben, aber im Moment leidet der Mais erst wenig.

Grunder zeigt auf eine Maispflanze und nimmt ein zusammengerolltes Maisblatt in die Hand, der Boden unter ihren Stiefeln ist hellbraun und staubtrocken, erste Grashalme auf der Wiese sind bereits verdorrt. Gemüsebauern, die auf Bewässerung angewiesen seien, würden während Hitzeperioden stärker leiden als Betriebe wie jener ihrer Familie, betont die oberste Thurgauer Bäuerin. Dennoch sagt Grunder: «Ich hoffe, dass es bald über mehrere Tage hinweg regnet, sodass die Bauernfamilien nicht so hohe Ertragseinbussen hinnehmen müssen wie vor vier Jahren.» (bro)

