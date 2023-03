Hintergrund Showdown in Rapperswil-Jona: Weshalb es bei der Abstimmung am 12. März um viel mehr geht als nur um das politische System Bleibt die Bürgerversammlung oder kommt das Stadtparlament? Der Abstimmungskampf verläuft hitzig. Weil es längst um mehr geht. Um ein Gratisportal etwa, das gegen den Stadtpräsidenten schiesst, um die Identität der Stadt auch. Und um eine geheime Beschwerde. Renato Schatz Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

Vorne Rapperswil mit seinem Schloss, hinten Jona mit dem Hafen. 2007 wurden die Orte fusioniert. Die Suche nach einer gemeinsamen Identität ist noch nicht abgeschlossen. Bild: Robin Eicher/Getty

Es ist Ende Januar, als die Parlamentsbefürworter den Parlamentsgegnern in einem Communiqué vorwerfen, in ihren Flyern «Horrorszenarien» zu verbreiten. Die Flyer der Nein-Bewegung sind ohnehin ein Streitpunkt: Einer führt zu roten Köpfen, weil Bilder von Stadt und Sportklubs ohne Erlaubnis verwendet werden. Später reicht jemand eine Abstimmungsbeschwerde ein, weil Abstimmungsbüchlein und -frage unvollständig und irreführend seien. Das Nein-Lager bestreitet, dass die Beschwerde aus den eigenen Reihen kommt.

«Es ist einige Gehässigkeit drin. Ich bedaure diese Tonalität», sagt Martin Stöckling, Stadtpräsident von Rapperswil-Jona, in seinem Büro. Um die Gehässigkeit verstehen zu können, muss man zurück ins Jahr 2007. Dort beginnt diese Geschichte.

Martin Stöckling, 48-jährig, wurde 2016 zum Stadtpräsidenten gewählt. Bild: PD

Damals wird aus dem kleinstädtischen Rapperswil und dem dörflichen Jona die Stadt Rapperswil-Jona. Sie ist auf einen Schlag die zweitgrösste im Kanton St.Gallen und die grösste der Schweiz ohne eigenes Parlament. Die Fusion ist eine Erfolgsgeschichte, das sagen die Leute von links bis rechts, vom Joner Grünfeld bis zur Rapperswiler Seepromenade. Gleichwohl sagt Stöckling: «Ich glaube, die Fusion ist noch nicht überall verarbeitet. Und damit meine ich nicht das Zusammenkommen, sondern das Grösserwerden.»

Das erfolgreiche Gespann

Etwas Dörfliches haftet der rund 28’000 Einwohner zählenden Stadt tatsächlich bis heute an. Da wäre beispielsweise der Anteil Autos am Verkehrsaufkommen, er beträgt rund 50 Prozent. Das ist üblich für eine ländliche Gemeinde, nicht aber für eine Stadt dieser Grösse.

Da wäre auch das Fundament des politischen Systems, noch immer eine Bürgerversammlung und damit kein Stadtparlament. Ein solches wollen die Grünliberalen, SP und SVP 2015 einführen – gegen den Willen von Stöckling, in jener Zeit Präsident der örtlichen FDP und Mitglied des Nein-Komitees. «NEIN zum Stadtparlament!» steht auf den damaligen Flyern. Weisse Schrift, roter Grund. Darunter, in Schwarz, mit gelber Markierung: «Erfolgsmodell Rapperswil-Jona nicht gefährden!»

Bruno Hug ist auch Gründer des Branchenportals «persönlich.com». Bild: Dominic Steinmann

Teil der Gruppe, die die Flyer erarbeitet, ist Bruno Hug, ein Alleskönner und Allekenner: 24 Jahre lang Präsident des Eishockeyklubs Rapperswil-Jona Lakers und beteiligt am in der Rosenstadt gegründeten Pizzakurier Dieci. Hug weist von sich aus auf diese Tätigkeiten hin, er ist ein wandelnder Lebenslauf. Bekannt geworden ist Hug aber als Verleger der «Obersee Nachrichten». Mit dieser führte er einst eine persönlichkeitsverletzende Kampagne gegen die Kesb in Linth und deren Präsidenten, was eine Verurteilung zur Folge hatte. Heute ist er Gründer und Geschäftsführer von Portal24, zu dem unter anderem das Gratisportal «Linth24» gehört. Doch dazu später mehr.

Was Hug 2015 auch ist: Mandant von Stöckling, ehedem hauptberuflicher Anwalt. Das Gespann hat Erfolg, die Bürgerversammlung lehnt das Stadtparlament deutlich ab.

«Es ist ein wenig wie bei den Appenzellern»

Das hat auch mit der Identität der Stadt zu tun. Hug sagt am Telefon, an den Wochenenden würden zwar Tausende nach Rapperswil-Jona strömen, das «eine Art Naherholungsgebiet» für umliegende Orte sei. Aber umgekehrt interessiere sich kaum ein Rapperswil-Joner für die Region Ausserschwyz, das Glarnerland, St.Gallen oder Zürich. In einem Satz: «In Rapperswil-Jona beschäftigt man sich primär mit Rapperswil-Jona.»

Stefan Bürer lieferte jeweils den Soundtrack zu den Erfolgen von Tennisstar Roger Federer. Bild: SRF/Oscar Alessio

Stefan Bürer hat Ähnliches ausgemacht. Er kommentierte 28 Jahre lang Tennis- und Eishockeyspiele für das Schweizer Fernsehen. Seit 2021 ist er Kommunikationschef und Geschäftsleitungsmitglied bei den Rapperswil-Jona Lakers, die in den vergangenen Jahren zum Spitzenteam in der National League gereift sind. Bürer sagte dieser Zeitung vor einem Jahr: «Wer hier wohnt, hat einen grösseren Bezug zur Stadt Zürich als zur Stadt St.Gallen. Alleine der Distanz wegen.» Trotzdem wollten sie «auf keinen Fall Zürcher sein».

Rapperswil-Jona ist eine Stadt, die sich über das zu definieren scheint, was sie nicht ist. Also bleiben die Leute unter sich, nah beieinander. Die Bürgerversammlung ist das politische Instrument, das zu diesem Lebensgefühl passt. Hug sagt:

«Rapperswil-Jona ist eine Art eigener Kosmos. Es ist ein wenig wie bei den Glarnern oder Appenzellern, die an ihrer Landsgemeinde festhalten.»

Das belegt das Jahr 2016, in dem die Parlamentsgegner Stöckling und Hug die Stadt abermals aufmischen. Hug kandidiert als Stadtpräsident und holt im ersten Wahlgang sensationell die meisten Stimmen. Der Amtsinhaber ist damit geschlagen. Hug zieht sich im zweiten Wahlgang aber zurück. Und weil die FDP daraufhin Stöckling aufstellt und gewinnt, sprechen einige von einer «Dynastie». Stöcklings Vater Hans-Ulrich präsidierte die Gemeinde Jona, später wurde er Regierungsrat des Kantons St.Gallen.

Hug sagt heute, er habe «absolut nicht mit diesem Resultat gerechnet». «Meine Familie hat sehr unter meiner Kandidatur gelitten. Als dann am Wahlabend die FDP auf mich zukam und sagte, Martin Stöckling würde an meiner Stelle antreten, habe ich mich dazu entschlossen, meine Kandidatur zurückzuziehen und ihm ins Amt zu verhelfen.» Stöckling dagegen findet, Hug habe ihn nicht portiert, sondern sich schlicht aus dem Rennen genommen, «warum auch immer».

Der Meinungswechsel von Stöckling

Gab es ein Zerwürfnis? Stöcklings «Nein» ist fast schneller ausgesprochen als die Frage. «Ich muss mit Bruno Hug nicht an den Hockeymatch. Aber ein Bier trinken, das würde ich schon.» Hug sagt: «Wenn ich Martin Stöckling sehe, dann trinke ich gern ein Bier mit ihm. Ich muss ihm aber sagen, dass ich seine Regierungsarbeit als ungenügend empfinde.»

Zu diesem Empfinden trägt auch der Meinungswechsel Stöcklings bei. 2019 gibt er der «Solothurner Zeitung» ein Interview, darin erklärt er die Vorzüge der Bürgerversammlung. Einmal heisst es: «Die Erfahrungen in anderen Gemeinden des Kantons St. Gallen mit Parlament zeigen, dass das Interesse der Bevölkerung an Lokalpolitik gegen null tendiert.»

Zwei Jahre nach dem Interview sitzt Stöckling mit den Ortsparteien zusammen, um die Einführung eines Stadtparlaments zu planen. Warum der Sinneswandel?

Stöckling sagt: «Es war bereits während der Nein-Bewegung 2015 und diesem Interview 2019 ein Abwägen von Pro- und Kontra-Argumenten, schon damals gab es gewisse Tendenzen.» Etwa, dass die Bürgerversammlung immer weniger repräsentativ sei, oder dass es für die Parteien zunehmend schwieriger werde, die Bevölkerung zu spüren. «Es hat politisch zu knorzen begonnen.»

Darum geht es am 12. März Vor zwei Jahren hat der Stadtrat mit den Ortsparteien die Einführung eines Stadtparlaments angestossen. Im November vergangenen Jahres wurde die Vorlage dann von der Bürgerversammlung an die Urne verwiesen. Sie kommt am 12. März zur Abstimmung – und bei Annahme ab 2025 zur Anwendung. Die Befürworter begründen, mit einem Parlament würden die Chancen eines Projekts steigen, angenommen zu werden, weil ein Geschäft von A bis Z begleitet werden könne. Ausserdem sei ein Parlament eher repräsentativ als die Bürgerversammlung, die durch selektive Mobilisierung unausgewogene Entscheidungen treffe. Die Gegner argumentieren, dass in einem Parlament vor allem die Politelite sässe. Überdies würden die Steuern in der Stadt steigen, da die Berücksichtigung von Parteiinteressen zu teureren Projekten führe. (res)

Das ist, was Stöckling und Hug, was das Ja- und teilweise das Nein-Lager verbindet: der Eindruck, dass die Stadt politisch nicht mehr vorwärtskommt. Auch die Fallbeispiele sind dieselben; die gescheiterten Projekte rund um das Lido-Schwimmbad werden hüben wie drüben thematisiert. Nur die Deutung des Scheiterns unterscheidet sich. Für die Parlamentsgegner und Hug ist der Stadtrat schuld am Stillstand, für die Befürworter und Stöckling das politische System. In dieser Lesart ist die Abstimmung auch eine über Stöcklings Wirken.

Martin Stöckling führte am 3. November durch die Bürgerversammlung. Diese entschied, sich nicht entscheiden zu wollen. Bild: Arthur Gamsa

Hug unterstellt Stöckling allerdings, das Stadtparlament aus Eigeninteresse forciert zu haben. Er sagt: «Ich glaube, es geht um das politische Überleben des Stadtrates. Das Fehlen des Parlaments ist eine Ausrede, um von seinen Problemen in den vergangenen Jahren abzulenken.»

Die ähnlichen Flyer

Hug ist nicht der einzige Kritiker von Stöckling, das hört man an der Fasnacht in Rapperswil-Jona. Oder anders: in Rapperswil und Jona. Wenn es um die fünfte Jahreszeit geht, spürt man den Bindestrich. Es gibt zwei verschiedene Fasnachtsveranstaltungen, eine in Rapperswil, eine in Jona. An einer dieser Veranstaltungen sagt jemand:

«Der Unterschied zwischen Joe Biden und Martin Stöckling ist: Biden weiss jetzt schon, dass er nur acht Jahre im Amt sein darf.»

Die schärfste Kritik an Stöckling und dem Stadtparlament kommt aber von «Linth24», und damit wieder von Hug, der immer wieder selber Artikel verfasst. Meist übernimmt er die Argumente der Nein-Seite, ohne sie einzuordnen. Hug vermerkt zudem nicht, dass er auf der Website der Parlamentsgegner aufgeführt wird, was journalistisch mehr als zweifelhaft ist.

Wobei Hug mehr sein dürfte als nur ein Nein-Unterstützer. Zu dieser Auffassung kommt, wer die Flyer der Parlamentsgegner studiert. Sie sehen jenen von 2015 zum Verwechseln ähnlich. «Stimmen Sie NEIN zur Gemeindeordnung und versenken so das schädliche Parlament» steht mit weisser Schrift auf rotem Grund. Darunter, in Schwarz, mit gelber Markierung: «Nein zur Abschaffung der Bürgerversammlung».

Knappes Resultat erwartet

Wie gross ist Hugs Engagement für die Parlamentsgegner? Er sagt: «Etwa 120 Leute sind bei dieser Nein-Bewegung dabei. Viele zahlen 2000 Franken oder etwas mehr. Ich gehöre zu diesen Leuten.»

Man munkelt, dass es eher «etwas mehr» als 2000 Franken sein könnten. Jemand in der Stadt sagt: «Der bezahlt den Gspass.» Ein Gspass, der seinen Ursprung bei «Linth24» hat. Die Plattform veröffentlichte einen Leserbrief, in dem ein Bürger dazu aufrief, sich zusammenzutun, «um die Abschaffung der Bürgerversammlung zu verhindern». Dem Vernehmen nach beträgt das Budget zwischen 50’000 und 70’000 Franken. Das ist drei- bis fünfmal so viel wie jenes vom Ja-Komitee.

Rapperswil-Jona ist mit seinem Schloss, dem Hafen, der Seepromenade und dem vergleichsweise tiefen Steuerfuss ein attraktiver Wohnort. Bild: Claudia Schildknecht

Stöckling erwartet «eine hohe Stimmbeteiligung und ein sehr knappes Resultat». Bloss: Hat das nach der Abstimmungsbeschwerde überhaupt seine Gültigkeit? Man hört allenthalben, dass die Beschwerde chancenlos sei. Doch von wem kommt sie denn nun? Stöckling weiss es.

Er lacht, wie er in diesem Gespräch immer wieder mal lacht. Wie jemand, der über den Dingen steht. «Ich sage nichts. Ausser: Haben Sie das Bruno Hug auch gefragt?» Dieser sagt: «Das ist, wie ich vernommen habe, eine eigene, selbstständige Gruppe ausserhalb des Nein-Komitees. Ich gehöre beiden Gruppen nicht an.» Man solle doch bei der Stadt oder beim Kanton nachfragen. Es bleibt ein Geheimnis.