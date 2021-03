Hilfszahlungen «Die Annahmen waren zu optimistisch»: Kanton St.Gallen verlängert Härtefallhilfe für betroffene Betriebe bis Ende April St.Galler Betriebe, die wegen der Pandemie weiterhin geschlossen sind und Härtefallhilfe erhalten, bekommen zusätzliche Zahlungen für die Monate März und April. Adrian Vögele 26.03.2021, 11.37 Uhr

Geschlossene Betriebe, die als Härtefälle gelten, erhalten vom Kanton St.Gallen weitere Zahlungen für die Monate März und April. Bild: Ralph Ribi

Fertig mit Coronawinter und geschlossenen Beizentüren – hereinspaziert am 1. März: Von diesem Szenario war der Kanton St.Gallen ausgegangen, als er Anfang Jahr sein Härtefallprogramm lancierte. Er berechnete die Hilfsgelder für die geschlossenen Betriebe für die Monate Januar und Februar – auf der Basis der damaligen Prognosen zum Verlauf der Pandemie, die besagten, dass Öffnungen ab März möglich sein dürften. Daraus wurde nichts: «Die Annahmen stellten sich schliesslich als zu optimistisch heraus; der Bundesrat hat die Dauer der Schliessungen unlängst bis mindestens Mitte April 2021 verlängert», stellt das Volkswirtschaftsdepartement in einer Mitteilung fest.

Jetzt reagiert der Kanton auf diese Entwicklung: Er verlängert seine Härtefallhilfe – und richtet an alle von den behördlichen Schliessungen betroffenen Unternehmen, die in der Vergangenheit bereits eine Zahlung für die Monate Januar und Februar erhalten haben, eine «Nachzahlung» für die Monate März und April 2021 aus. Dies ohne zusätzliche Bürokratie: «Die betroffenen Firmen müssen keinen neuen Antrag einreichen. Die Auszahlung der zusätzlichen Gelder erfolgt bis spätestens Ende April.»

Fast 1400 Gesuche – drei Viertel sind entschieden

Bei jenen geschlossenen Betrieben, deren Härtefallgesuch noch hängig ist, wird ab sofort ebenfalls mit der neuen Zeitspanne von Januar bis Ende April gerechnet. «Ihnen entsteht somit kein Nachteil», heisst es im Communiqué. Keine Änderung gibt es allerdings auch für jene Unternehmen, deren Gesuch bereits rechtskräftig abgelehnt ist.

Die Zahl der im Kanton St.Gallen gestellten Härtefallgesuche ist inzwischen auf 1377 angestiegen. Über rund drei Viertel hat der Kanton schon entschieden. «Bisher wurden über 67 Millionen Franken in Form von A-Fonds-perdu-Beiträgen oder als Solidarbürgschaften ausbezahlt.»

247 Gesuche hat das Volkswirtschaftsdepartement abgelehnt. «Die Mehrheit dieser Absagen betrifft Firmen, die bereits vor der Pandemie überschuldet waren, ihren Hauptsitz nicht im Kanton St.Gallen haben oder in Branchen tätig sind, die aufgrund der geltenden Definition nicht unter das Programm fallen.»

Nächste Änderung steht kurz bevor

Automatisch als Härtefälle gelten jene Betriebe, die seit dem 1. November 2020 während mindestens 40 Kalendertagen behördlich geschlossen wurden – insbesondere Restaurants, Bars und Diskotheken, Fitnessstudios sowie Freizeit- und Unterhaltungsbetriebe. Der Kanton stellt überdies Hilfe für eine Reihe weiterer Branchen bereit, deren Betriebe zwar nicht geschlossen sind, aber dennoch stark unter der Krise leiden. Zu den Bedingungen zählt insbesondere ein Umsatzrückgang von mindestens 40 Prozent.

Die nächsten Änderungen bei der Härtefallhilfe stehen kurz bevor. Das Bundesparlament hat das nationale Programm von 2,5 Milliarden auf 10 Milliarden Franken aufgestockt. Ausgebaut wird unter anderem die Hilfe für grössere Unternehmen und für Selbstständigerwerbende. Die St.Galler Regierung wird die nötigen kantonalen Anpassungen an einer der nächsten Sitzungen rückwirkend auf den 1. April erlassen, wie es in der Mitteilung heisst.

Gewerbeverband zeigt sich zuversichtlich

Der kantonale Gewerbeverband (KGV) reagiert erleichtert auf die Ankündigung des Kantons. «Wir stellen fest, dass die Regierung des Kantons St.Gallen die notwendigen Schritte einleitet und raschmöglichst umsetzt», schreibt Geschäftsführer Felix Keller. «Dies stimmt uns zuversichtlich!» Dank der unkomplizierten Anpassung der Härtefallregelung würden dringend notwendige Gelder an die geschlossenen Betriebe fliessen. «Es bleibt aber zu hoffen, und es ergeht der dringende Appell, dass der Bundesrat weitere Lockerungen beschliesst. Der aktuelle Impffortschritt in der Schweiz muss sich in weiteren Lockerungsschritten widerspiegeln.»