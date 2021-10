Herbstmesse «Wir müssen sogar Nachtschichten einlegen»: Was Ausstellende zur ersten Olma seit Pandemiebeginn sagen Die Olma-Ausstellerinnen und Aussteller sind dankbar, dass die Normalität langsam zurückkehrt. Die meisten sind ob des grossen Andrangs überrascht. Doch nicht alle profitieren gleichermassen. Rossella Blattmann 14.10.2021, 19.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Felix (Mitte) und Laura Göldi (rechts) verkaufen Whirlpools. Ob sich der Gang an die Olma gelohnt hat, wird sich im nächsten Jahr zeigen. Bild: Reto Martin (13. Oktober 2021)

Vor dem Olma-Messegelände bildet sich trotz der frostigen Temperaturen eine lange Menschenschlange. Handys werden gezückt, Zertifikate gezeigt und kontrolliert. Die Veranstalter haben sich zum Ziel gesetzt, etwa zwei Drittel der Besucherzahl von 2019 zu erreichen, sagte Katrin Meyerhans, Leiterin Bereich Messen der Olma Messen, in dieser Zeitung. Ein erster Eindruck zeigt, dass das Ziel von 240'000 Eintritten wohl erreicht werden dürfte, auch wenn weniger Ausstellerinnen und Aussteller als sonst präsent sind.

Endlich wieder Olma – wie läuft denn das Geschäft? Ausstellerinnen und Aussteller ziehen eine erste Bilanz.

Kontakte knüpfen an der Messe

Daniel Zwick, Mitarbeiter der Wiler Schreinerei Fust, abreitet zum dritten Mal an der Olma. Bild: Rossella Blattmann

«Ich bin überrascht», sagt Daniel Zwick. Obwohl es dieses Jahr weniger Stände habe und Zertifikatspflicht herrsche, sei die Zahl der Besucherinnen und Besucher hoch. Auch wenn die 78. Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung noch nicht vorbei ist, zieht Zwick, der für die Wiler Fust-Schreinerei den Online-Möbel-Konfigurator Ecoleo präsentiert, bereits jetzt ein positives Fazit. Am ersten Eröffnungstag sei es noch ruhig gewesen in der Halle 3. Doch nun, fast eine Woche später, sei es deutlich voller.

Standmieten, ein pandemiebedingtes schwieriges Geschäftsjahr, der administrative Aufwand: Lohnt sich für die Ausstellerinnen und Aussteller der Gang an die Messe? «Wir mussten es uns schon gut überlegen», sagt der 30-Jährige. Doch bald sei klar gewesen: «Nach zwei Jahren endlich wieder Olma - wir gehen!» Für die Onlineschreinerei geht es laut Zwick an der Messe in vor allem darum, Präsenz zu markieren.

«Wir konnten diese Jahr schon viele Kontakte knüpfen.»

Kontakte, die laut Zwick im Idealfall zur Bestellung eines selbst zusammengestellten Regals, sprich einem Verkauf, führen.

Grosse Erleichterung nach Planungsunsicherheit

Roger Wohlgemuth, Inhaber der Rewo AG Confiserie und Brezel. Bild: Rossella Blattmann

Draussen auf dem Messegelände neben der Arena, wo die Säuli Specktakel, Schwiifall und Vegiblitz um die Wette rennen, steht der rosarote Magenbrotwagen des Tübachers Roger Wohlgemuth. In der Luft liegt der Duft nach gebrannten Mandeln. Die Erleichterung, dass die Herbstmesse dieses Jahr wieder stattfindet, ist beim 54-Jährigen, der vor 48 Jahren als kleiner Bub im Geschäft seiner Mutter zum ersten Mal Olmaluft schnupperte, gross.

«Die vergangenen 18 Monate waren für uns einfach nur verschissen.»

Denn Grossanlässe wie Messen, Stadtfeste oder Musikfestivals – Olma, Offa, das Openair St.Gallen – , die pandemiebedingt ins Wasser fielen, sind für Aussteller Wohlgemuth Haupteinnahmequellen. Er sagt:

«Ich bin gottenfroh, dass die Olma wieder stattfindet.»

Die finanziellen Einbussen und die Ungewissheit der vergangenen Monate seien nur schwer zu ertragen gewesen, sagt er.

Zu den Besuchendenzahlen sagt er: «Da wir nicht wussten, was uns dieses Jahr an der Olma erwartet, haben wir einen Viertel weniger als üblich produziert.» Doch seien deutlich mehr Besucherinnen und Besucher gekommen, sagt ein sichtlich froher Wohlgemuth. Das Geschäft laufe sehr gut.

«Wir müssen sogar Nachtschichten einlegen.»

Er sei froh, dass die Zertifikatspflicht das Publikum nicht von einem Messebesuch abhalte.

Froh ums Zertifikat

Kurt Bucher, Mitarbeiter des Weinhändlers Vino Casa. Bild: Rossella Blattmann

In der gut gefüllten Halle 5 wird gelacht und gesungen. Und getrunken. In der Moststube schunkelt ein älteres Pärchen zu Schlagerpop übers Parkett, vor einem Bierstand grölt eine Truppe Soldaten.

Kurt Bucher lässt sich vom Tumult nicht beirren. Der 66-Jährige steht hinter dem Tresen von Vino Casa, und schenkt zwei Jugendlichen ein Glas Rotwein ein. Der ehemalige Inhaber des Weingeschäfts aus Rossrüti bei Wil ist schon das 26. Mal an der Olma. Er sagt:

«Ich hätte nie gedacht, dass es dieses Jahr so gut läuft.»

Man merke zwar, dass die Zahl der Gäste kleiner sei als in den Jahren zuvor. Doch die Leute seien nicht nur degustier- sondern auch kauffreudig. Nach zwei schwierigen Jahren mit grossen finanziellen Verlusten – viele Gastronomiebetriebe gehören zu den Kunden von Vino Casa – habe man nicht lange gezögert, auch dieses Jahr an die Olma zu kommen, trotz der Planungsschwierigkeiten und Unsicherheiten. Auch wegen der Zertifikatspflicht. «Masken an der Olma? Dann hätten wir nicht kommen müssen», ergänzt Bucher. Sein Geschäft lebe vom Kundenkontakt mit den Besucherinnen und Besuchern - Hygienemasken, welche das Gesicht verhüllten, hätten den direkten Austausch verunmöglicht.

Von der Messe ins Internet

Während sich die Degustationshallen füllen, ist andernorts kurz vor 18 Uhr kaum noch jemand anwesend. In der Halle zwei zieht das Vater-Tochter-Duo Felix und Laura Göldi, welches für die Matzinger Sonderegger Wellness AG Whirlpools verkauft, denn auch eine durchzogene Bilanz. Laura Göldi blickt nachdenklich zu ihrem Vater und sagt:

«Es läuft schleppend.»

Diese Jahr hätten sie bisher zirka zwei Drittel weniger Umsatz als in den Vorjahren gemacht. «Das ist ernüchternd», sagt Laura Göldi, die das fünfte Mal an der Herbstmesse ist.

Diese Jahr gehe es vor allem darum, die Whirlpools zu präsentieren und Erstkontakte mit möglichen Interessenten zu knüpfen. «Diese Leute kommen dann hoffentlich nächstes Jahr an die Olma, erinnern sich an uns und entschliessen sich – hoffentlich – einen Whirlpool zu kaufen», sagt Laura Göldi.

Die Pandemie habe das Geschäft komplett verändert, ergänzt sie.

«Vor Corona waren Messen unsere Haupteinnahmequelle.»

Jetzt seien dies der Verkauf in den Showrooms. Zudem habe man in die Werbung im digitalen Bereich investiert.