Trockene Sommer hat die Pilzsaison in der Ostschweiz beeinflusst

Herbst «Das Pilzwachstum ist regelrecht explodiert»: Seit dieser Woche kann man in den Ostschweizer Wäldern eine seltene Vielfalt an Pilzen bewundern Bild: Boris Bürgisser Trocken und heiss war der Sommer. Diese extremen Wetterbedingungen haben auch die Waldpilze in der Ostschweiz nicht unberührt gelassen. Beliebte Speisepilze konnte man deshalb lange nicht in den Wäldern der Region finden. Ob sich diese Situation nun durch den Regen verändert hat? Pilzkundige aus St.Gallen und dem Thurgau geben Auskunft. Aylin Erol Jetzt kommentieren Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Steinpilze, Schweinsohren, Eierschwämmli – diese Pilzsorten suchte man bis vor kurzem vergeblich in den Ostschweizer Wäldern. Und das, obwohl sie in den Jahren davor bereits im Juli oder August aus dem Boden schossen.

Grund dafür war der heisse, trockene Sommer, unter dem die ganze Schweiz ächzte – gar keine guten Bedingungen für Pilze, die es zwar warm, aber eben auch feucht mögen. Das weiss Heidi Moser, Co-Leiterin des Botanischen Gartens St.Gallen und Pilzkontrolleurin in St.Gallen. Sie erklärt:

«Viele Pilzarten leben in Symbiose mit Bäumen. Sie geben den Bäumen Wasser und Nährstoffe und erhalten im Gegenzug Zucker.»

Da auch die Wälder unter den extremen Wetterbedingungen gelitten hätten, sei es deshalb keine Überraschung, dass im August in der Ostschweiz kaum Pilze zu finden waren.

Der Regen brachte Vielfalt

Nun hat sich das Blatt allerdings gewendet – dem Regen sei Dank. «Das Pilzwachstum ist in dieser Woche regelrecht explodiert», sagt Moser. Ihre Pilzkontrollstelle habe seit Montag deshalb alle Hände voll zu tun. «Man kann sagen, die Pilzsaison hat erst jetzt begonnen!»

Ein ähnliches Bild zeichnet auch Rolf Schulthess, Pilzkontrolleur für Thurgauer Gemeinden rund um Amriswil. er schwärmt:

«Im Thurgau kann man momentan eine Artenvielfalt sehen wie sonst selten!»

Nicht nur bekannte Speisepilze wie der Steinpilz schiessen derweil aus dem Boden. Auch allerhand Nichtspeisepilze seien gar schon von den Waldwegen aus zu bestaunen. «Gerade im Vergleich zum Vorjahr ist das Pilzaufkommen in diesem Jahr wirklich sensationell», sagt Schulthess. 2021 sei es lange zu kalt gewesen.

Der Fliegenpilz ist einer der bekanntesten Giftpilze. Sein botanischer Name lautet Amanita Muscaria. Bild: Patrick Luethy (Kestenholz, 7. Oktober 2020) Der Gift-Häubling, auch Galerina Marginata genannt. Bild: Alamy Der Grüne Knollenblätterpilz heisst auch Amanita Phalloides: Ihn zu essen, kann tödlich enden.

Bild: PD Amanita Pantherina, der Pantherpilz, ähnelt anderen Speisepilzen. Bild: Romano Cuonz Der spitzgebuckelte Rauhkopf, Cortinarius Rubellus, gehört ebenfalls zu den giftigsten Pilzen. Bild: Imago Images

«Der Regen, der vor ein paar Wochen einsetzte, war dringend nötig, führte aber nicht sofort dazu, dass Pilze anfingen, zu spriessen», sagt Heidi Moser. Die Natur habe noch ein paar Tage gebraucht, um sich von der Trockenheit zu erholen. «Jetzt aber sind die Umweltbedingungen für viele Pilzarten optimal.»

Klimawandel beeinflusst Pilzvorkommen stark

Trotz der Freude über die diesjährige Artenvielfalt blickt Moser mit gemischten Gefühlen in die Zukunft: «Pilze reagieren ganz besonders empfindlich auf den Klimawandel.» Ein, zwei Grad mehr oder weniger könnten entscheidend dafür sein, welche Pilzarten im Wald vorzufinden seien.

«Ein gutes Beispiel dafür ist der Anhängselröhrling», sagt Moser. Der essbare Pilz, der aufgrund seiner Form und Farbe auch «Gelber Steinpilz» genannt wird, sei früher in der Ostschweiz sehr selten vorgekommen. Inzwischen treffe man ihn aber immer öfter in der Region an.

Beim Pilzesammeln braucht es ein gutes Auge, sonst könnte man etwa feine Eierschwämmli übersehen. Bild: Fabian Biasio

Andere Pilzarten hingegen würden seltener. Was diese Veränderungen langfristig für die Ökosysteme bedeuten, in denen Pilze ein wichtiger Bestandteil sind, sei schwer einzuschätzen.

«Die Wissenschaft weiss noch immer relativ wenig über Pilze.»

Dieses Mysterium mache für viele aber auch gerade die Freude an den bunten Lebewesen aus, findet Rolf Schulthess.

«Das Pilzlen lebt von den Geschichten und Mythen, die über die Pilze weitererzählt werden.»

Den zunehmenden Hype ums Pilzlen kann Schulthess deshalb gut verstehen. Es sei allerdings ein zweischneidiges Schwert. «Einerseits ist es schön, dass es immer mehr Leute gibt, die sich für die Natur und den Pilz interessieren.» Andererseits nehme so auch das Risiko zu, dass die Wälder unter dem Menschenandrang litten.

Pilzausstellung im Botanischen Garten St.Gallen Am Wochenende des 17. und 18. September feiert der Verein für Pilzkunde St.Gallen, dem auch Pilzkontrolleurin Heidi Moser angehört, sein 100-Jahr-Jubiläum. Im Botanischen Garten St.Gallen findet deshalb eine Pilzausstellung statt. Gezeigt werden im Wesentlichen Arrangements frischer Pilze, die in der Region wachsen, vor allem Speisepilze, aber auch ungeniessbare und giftige Pilze. «Die faszinierende Welt der Pilze und das Wissen darüber der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, war schon immer eine der wichtigsten Aufgaben des Vereins», schreibt der Verein in einer Medienmitteilung. Der Anlass ist öffentlich, kostenlos und von 9 bis 16 Uhr geöffnet. (pd)

Der Pilzlen-Hype verlangt nach Aufklärung

Heidi Moser beobachtet, dass vor allem zunehmend junge Leute sich für das Pilzlen interessieren. Aber auch Wildkräutersammeln liege im Trend. «Es ist ja auch verständlich: Man ist in der Natur und erholt sich. Als schöner Nebeneffekt kann man sich beim Sammeln – ja beim ‹Jagen› könnte man sogar sagen – voll und ganz in ein Themengebiet vertiefen.»

Wichtig beim Pilzesammeln ist, dass das unterirdische Pilzgeflecht nicht zerstört wird. Das geht am besten, indem man die Pilze mit einem Messer abschneidet oder herausdreht. Bild: Arno Balzarini/Keystone

Moser glaubt, dass man dem Trend nichts entgegensetzen könne – ausser Aufklärung.

«Es ist wichtig, dass man beim Pflücken nicht das unterirdische Pilzgeflecht beschädigt und alte sowie ganz junge Pilze stehen lässt.»

Ausserdem solle man gerade dann, wenn man nicht sicher wisse, um welche Pilzart es sich handle, nur ein, zwei schöne Exemplare mitnehmen, und nicht gleich den ganzen Bestand abgrasen. «Auf der Pilzkontrollstelle können diese Pilze bestimmt werden. Wenn es sich tatsächlich um Speisepilze handelt, kann man immer noch an den Ort zurückkehren.»

Generell empfehle sie, das Sammelgut immer bei einer Kontrollstelle überprüfen zu lassen, damit giftige Pilze aussortiert werden können. Ein Verzeichnis aller Kontrollstellen ist unter vapko.ch zu finden.

Eva Stieger, Präsidentin des St.Galler Pilzkundevereins, erklärt im Video die Faszination am Pilzlen, und worauf man dabei achten muss:

Aufnahmen vom Oktober 2020 in einem Wald im Raum St.-Gallen-Stadt. Video: Raphael Rohner

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen