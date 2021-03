Heiraten und Pandemie «Man spürt, dass sich viele mit der Situation abgefunden haben und einfach heiraten wollen» – Ostschweizer Paare schliessen trotz Corona den Bund fürs Leben Während der Pandemie finden Hochzeiten in der Ostschweiz weiterhin statt. Zumindest auf dem Standesamt. Kirchliche Zeremonien bleiben dagegen die Ausnahme. Rossella Blattmann 04.03.2021, 16.40 Uhr

Auch wenn rauschende Hochzeitsfeste aufgrund der Pandemie ins Wasser fallen... Bild: Christian Beutler/Keystone

Feuchte Augen, verliebte Blicke, Freudentränen kullern die Wangen hinunter, und dann: «Ja, ich will!» Mit diesen drei Worten schwören sich Paare die ewige Treue. Dieser Heiratswille scheint ungebrochen, auch wenn ein rauschendes Fest wegen des Coronavirus momentan nicht stattfinden kann. Nur wenige Ostschweizerinnen und Ostschweizer liessen sich um die standesamtliche Eheschliessung bringen, die stets erlaubt, teilweise aber stark eingeschränkt war.

... lassen sich Ostschweizer Paare nicht vom Heiraten abhalten. Bild: Frank Rumpenhorst /Keystone

Stephanie Hutter, Leiterin des Zivilstandsamts St.Gallen. Bild: PD

Trotz Corona wird geheiratet

Auch in St.Gallen und Umgebung hat Covid-19 die Paare nicht vom Heiraten abgehalten. «Im Krisenjahr 2020 fanden insgesamt 381 standesamtliche Eheschliessungen statt», sagt Stephanie Hutter, Leiterin des regionalen Zivilstandsamts St.Gallen. Das waren sogar minim mehr als noch im Jahr zuvor mit 378. Im Rheintal war der Anstieg der zivilen Hochzeiten sogar noch grösser als in der Region St.Gallen, wie Robin Wessner, Leiterin des Zivilstandsamts Rheintal, im «Rheintaler» berichtet: Im Pandemiejahr 2020 heirateten insgesamt 312 Paare und somit 25 mehr als noch im Vorjahr.

Warum schliessen Paare trotz der Einschränkungen wegen Corona weiterhin den Bund fürs Leben? Stephanie Hutter sagt:

«Man spürt, dass sich viele Paare mit der Situation abgefunden haben und einfach heiraten wollen.»

Hutter ergänzt: «Zur Zeit der ersten Coronawelle, während des ersten Lockdowns, haben wir eine grosse Schockstarre wahrgenommen.» Dies habe sich jetzt beruhigt. Man entscheide sich jetzt bewusst, zu heiraten, oder definitiv abzuwarten.

In den Pandemiejahren 2020 und 2021 ist es laut Hutter auf dem Zivilstandsamt St.Gallen wegen Corona dennoch zu Terminverschiebungen von Hochzeiten gekommen. «Einige Paare haben den Alternativtermin wahrgenommen, andere warten noch ab, bis sich die Lage bessert.» Im Sommer und Herbst 2020 waren aufgrund von Lockerungen der Coronamassnahmen umfangreichere Hochzeiten wieder möglich. Auf dem Zivilstandsamt St.Gallen sei es in dieser Zeit aber zu keinen Engpässen gekommen, sagt Hutter.

Maskenpflicht gilt auch für Paare

Zu standesamtlichen Trauungen zugelassen sind laut Stephanie Hutter momentan das Brautpaar, zwei Trauzeugen und wenn nötig eine Übersetzerin oder ein Übersetzer. Zu Beginn der Pandemie fanden Zeremonien gemäss Hutter im kleinsten Rahmen statt, unter Einhaltung der vorgegebenen Mindestabstände. Über den Sommer waren dann, auch unter Einhaltung der Mindestabstände, je nach Raumgrösse mehr Anwesende zugelassen.

Ab Herbst wurde der Rahmen wieder verkleinert und die Maskenpflicht eingeführt. «Die Maskenpflicht gilt für alle anwesenden Personen im Raum, auch für das Hochzeitspaar», sagt Hutter. Und ergänzt:

«Für einen Kuss darf diese dann kurz abgenommen werden.»

Bettina Federle, Leiterin Zivilstandsamt Gossau. Bild: Urs Salzmann

Geringfügig weniger Hochzeiten

Beim regionalen Zivilstandsamt Gossau hingegen fanden 2020 geringfügig weniger Trauungen als im Vorjahr statt. Mit 161 waren es zehn Eheschliessungen weniger als noch 2019, sagt Leiterin Bettina Federle. Auf dem Zivilstandsamt Hinterland Appenzell Ausserrhoden waren es laut Leiterin Evi Näf 2020 96 und somit acht Eheschliessungen weniger als 2019.

Leicht weniger Hochzeiten als im Vorjahr gab es auch beim Zivilstandsamt der Region Rorschach. Im gesamten Einzugsgebiet heirateten 230 Paare und damit 20 weniger als im Jahr 2019, lässt sich Leiter Dominik Stillhard im «Rheintaler» zitieren.

Auf dem Zivilstandsamt Thurgau Ost war die Abnahme am deutlichsten. Es fanden im Coronajahr 2020 124 Trauungen weniger (707 total) als 2019 statt (insgesamt 831). «Einige Brautpaare, die ihre Trauung in Schlössern mit Gesellschaft wünschten, haben den Anlass verschoben oder abgesagt», teilt Leiterin Rosmarie Schamberger-Signer auf Anfrage mit.

Kaum kirchliche Zeremonien

Während standesamtliche Trauungen weiterhin stattfinden, werden kirchliche Zeremonien in der Ostschweiz verschoben. «Wir hatten im letzten Jahr nur eine kirchliche Trauung. Diese war damals zwar regelkonform mit einer Gesellschaft von unter 100 Personen und Apéro im Freien – doch obschon das Paar auf ein anschliessendes Fest verzichtete, war die Hochzeit mit der Angst vor Ansteckungen verbunden», sagt Silke Dohrmann, Pfarrerin in Widnau und Kriessern, im «Rheintaler». Bis auf eine Trauung liege die Hochzeitsplanung in ihrer Kirchgemeinde völlig brach. Die meisten würden abwarten, bis alles ausgestanden sei.

Hansruedi Felix, Pfarrer der reformierten Kirche St.Gallen Centrum. Bild: Franziska Messner

Hansruedi Felix, Pfarrer der reformierten Kirche St.Gallen Centrum, zeichnet ein ähnliches Bild. Aktuell würden Zeremonien mit vielen Gästen, also Trauungen und Taufen, vertagt, sagt Felix gegenüber dieser Zeitung. Einzig Beerdigungen fänden, neben den regulären Gottesdiensten mit maximal 50 Teilnehmenden, noch statt.

2020 habe er, kurz vor dem Lockdown, eine Hochzeit in einer Kirche im Toggenburg mit vielen Gästen aus dem In- und Ausland gehabt, sagt Felix. Und:

«Dann später eine einzige Hochzeit mit Brautpaar und den beiden Trauzeugen. Basta.»

Beat Grögli, St.Galler Dompfarrer.

Bild: Michel Canonica

Und in der St.Galler Kathedrale? In den nächsten Wochen habe er eine Trauung im kleinen Kreis, sagt Dompfarrer Beat Grögli.

«Das Paar freut sich gerade auf dieses schlichte Setting, in dem das Wesentliche zur Geltung kommt.»



Im Sommer finde eine Trauung, die vom vergangenen Jahr verschoben wurde, statt, sagt Grögli. Weitere Trauungen seien in der St.Galler Kathedrale bis jetzt nicht angemeldet.