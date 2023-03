Wie ein Zetteli dem FCSG womöglich zum 1:1 gegen GC verhalf

Heimspiel Wie ein Stück Papier den St.Gallern womöglich zum 1:1 gegen die Grasshoppers verhalf Der FCSG und GC teilen sich im Kybunpark nach einer aufregenden ersten und einer ereignisarmen zweiten Halbzeit die Punkte. Zu reden gibt das Startelf-Comeback von Julian von Moos und Briefpost von Peter Zeidler. Renato Schatz Jetzt kommentieren 05.03.2023, 17.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nahm im Vergleich zum 120-minütigen Cup-Fight gegen Basel drei Änderungen in der Startelf vor: der St.Galler Trainer Peter Zeidler. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Ein Spiel mit einem Spannungsbogen, das schon. Aber mit einem umgekehrten. Es beginnt ereignisreich, mit einem frühen Tor und vielen Chancen, mit dem Ausgleich nach einer guten halben Stunde. Aber es endet ereignisarm, mit harmlosen St.Gallern. Spielnote: 4,0

0:1, 5. Minute, Guilherme Schettine: Nach einem Abstoss von Goalie André Moreira gewinnt der St.Galler Innenverteidiger Matej Maglica zwar das Kopfballduell, GC aber den zweiten Ball. Hayao Kawabe schickt daraufhin Schettine, der freie Bahn hat, weil Isaac Schmidt das Abseits aufhebt. Schettine lupft die Kugel über Lawrence Ati Zigi und köpfelt dann ins leere Tor. Ein Doppelpass mit sich selbst.

1:1, 33. Minute, Grégory Karlen: Julian von Moos setzt sich auf der linken Seite durch und spielt den Ball Richtung Elfmeterpunkt. Dort steht Karlen. Sein Volleyschuss wird abgelenkt, Moreira ist deshalb chancenlos.

Handgestoppte 30 Sekunden sind gespielt, als Maglica als hinterster Verteidiger den Ball verstolpert. Dieser kommt über Umwege zu Bendeguz Bolla, der nur noch Zigi vor sich hat. Der St.Galler Goalie zeigt, weshalb er die drittbeste Abwehrquote aller Super-League-Keeper aufweist und pariert. Beim anschliessenden Corner steht wieder Bolla im Mittelpunkt des Geschehens: Flankt zum zweiten Pfosten, wo Schettine lauert, den Ball aber verpasst. Auf der anderen Seite köpfelt Leon Dajaku eine Hereingabe von Albert Vallci über das Tor.

Die Grasshoppers beginnen gewisserweise, wie St.Gallen jeweils beginnt: druckvoll, aggressiv, offensiv. Und weil auch St.Gallen bald einmal spielt, wie St.Gallen jeweils beginnt, druckvoll, aggressiv, offensiv, entwickelt sich in den Startminuten ein atemloses und darum atemberaubendes Spiel. Ein Spiel aber, in dem GC früh in Führung geht. Weil die Zürcher nach einem Abschlag Moreiras im Kopf schneller sind, und mit dem Kopf auch: Schettine köpfelt die Gäste in Führung.

Guilherme Schettine bringt GC früh in Führung. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Das Tempo bleibt in der Folge hoch: Karlen versucht es aus der Distanz, Moreira hält den Ball im Nachfassen fest. Dann narrt von Moos die beiden Zürcher Abwehrspieler Dominik Schmid und Ayumu Seko und steht zwei Sekunden später nur noch Moreira gegenüber. Doch der Winkel ist spitz und der Fuss des GC-Torhüters draussen, weiter 1:0 für die Grasshoppers, die clever auftreten. Verlieren sie vorne den Ball, erobern sie ihn mit gefälligem Gegenpressing sofort zurück. Oder foulen die St.Galler, und ersticken den Konter im Keim.

Mit Fortdauer der ersten Halbzeit zieht sich GC aber mehr und mehr zurück und St.Gallen wird besser. 7:5 für die Espen lautet die Torschussstatistik nach 30 Minuten. Und 1:1 das Zwischenresultat nach 33 Minuten, weil Karlen ausgleicht. Von Moos war es, der assistierte.

Mit zwei Toren in den vergangenen zwei Spielen hat sich Grégory Karlen zurück ins Rampenlicht gespielt. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Er steht nach seiner Verletzung erstmals seit August wieder in der Startelf und ist einer von drei Neuen, die Zeidler im Vergleich zum 120-minütigen Cupfight gegen Basel nominiert. Dass der gelbgesperrte Jérémy Guillemenot, mit acht Toren und vier Assists bester Skorer der St.Galler, fehlt, fällt deswegen zumindest in der ersten Halbzeit nicht auf.

Denn in den Minuten vor der Pause ist Grünweiss der Führung näher als GC. Karlen vergibt zweimal aus aussichtsreicher Position und auch Emmanuel Latte Laths Versuch misslingt

Die zweite Halbzeit beginnt, wie die erste aufgehört hat: mit Vorteilen für die St.Galler. Das Atemlose ist aber gewichen. Das Armdrücken, das Kitzeln, das Pröbeln, wie weit man gehen kann, in der Offensive, in der Defensive, all das ist längst ausgemacht. Es ist, als gäbe es ein stillschweigendes Übereinkommen: GC verteidigt, St.Gallen greift an. Weil die Gäste ihre Rolle ein bisschen besser spielen, ist in der Viertelstunde nach dem Seitenwechsel vergleichsweise wenig los. Die beste Gelegenheit vergibt noch Noah Loosli per Kopf. Der Zürcher Innenverteidiger ist Teil der Fünferkette, die Trainer Giorgio Contini heute aufgeboten hat. Für gewöhnlich lässt er mit vier Mann verteidigen. Die Umstellung zahlt sich aus, GC lässt im zweiten Durchgang fast nichts zu.

Grégory Karlen (links) und Amir Abrashi im Zweikampf. Es ist ein körperbetontes Spiel. GC wird insgesamt viermal, St.Gallen zweimal verwarnt. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Die vielen Wechsel verlangsamen das Spiel zusätzlich. Nur logisch, dass zwischen Spielminute 46 und 75 nur gerade fünf Torschüsse abgegeben werden, deren drei für die St.Galler und zwei für GC. Ein dritter GC-Abschluss in Hälfte zwei kommt in der 79. Minute dazu. Seko hat sich tief in der St.Galler Hälfte verirrt und bedient Amir Abrashi im Sechzehner. Einmal mehr ist Zigi zur Stelle. Der FC St.Gallen macht zwar mehr fürs Spiel, hat in der zweiten Halbzeit rund 67 Prozent Ballbesitz, ist aber selten so gefährlich wie dieser GC-Angriff.

Auch wenn die Espen noch einige ihrer insgesamt sieben Eckbälle schlagen und in der 95. Minute einen Freistoss aus halbrechter Position: Es bleibt beim 1:1

Von Moos. Er bereitete den Ausgleich durch Karlen vor und hatte bis zu seiner Auswechslung nach einer guten Stunde die meisten Ballaktionen im gegnerischen Strafraum. So viel zu den Zahlen. Was er abseits des statistisch Erfassbaren auch lieferte: das Gefühl, dass jetzt gleich etwas passieren könnte. Gefahr. Durch seine Dribblings und seinen Antritt. Von nichts, kommt nichts. Und von Moos, kommt viel.

Erstmals seit August steht Julian von Moos wieder in der Startelf. Er ist sofort der aktivste St.Galler. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Kaum ein St.Galler fiel wirklich auf, und keiner wirklich ab. Das gilt eigentlich auch für Dajaku, der die meisten Zweikämpfe bestritt, einige davon gewann, und auch häufig den Ball forderte. Bloss erfüllte er seine Kernaufgabe, das Angreifen, oft nur ungenügend. Traf mehrfach die falsche Entscheidung. Gab den Ball ab, wenn er alleine hätte gehen können. Ging alleine, wenn er den Ball hätte abspielen können.

Leon Dajaku (Mitte) bestreitet zwar viele Zweikämpfe, agiert in der Offensive aber zu oft glücklos. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Lukas Fähndrich leitete die durchaus umkämpfte Partie. Er tat dies weitestgehend ohne Probleme und, das ist inzwischen bemerkenswert, ohne sichtbares Eingreifen des Videoschiedsrichters.

Irgendwann in der ersten Halbzeit, als in beiden Strafräumen bisweilen noch Chaos herrschte, notierte Zeidler etwas in seinen Notizblock. Das ist schon allerhand. Den Deutschen sieht man für gewöhnlich eher seine Jacke aus- und wieder anziehen statt Gedanken aufzuschreiben. Wenige Augenblicke später übergab er das Zetteli von Moos, offenbar mit der Absicht, dass dieser das Stück Papier dann an Latte Lath weiterleitet.

Doch dazu kam es nicht, die Realität und damit das Spiel war schneller als Zeidlers zu Papier gebrachter Gedanke: von Moos musste sprinten, ins Pressing gehen, Bällen nachjagen, mit dem zerknüllten Zetteli in der zur Faust geballten Hand. Die Übergabe scheiterte, von Moos schmiss die Papierkugel nach ein, zwei Minuten neben das Spielfeld. Vielleicht kam aber doch etwas an, bei von Moos, der wenige Minuten später über die linke Seite den Ausgleich vorbereite.

Womöglich hätte er die überforderte St.Galler Abwehr in den Startminuten stabilisieren können: Betim Fazliji. Im Sommer wechselte der 23-Jährige vom FC St.Gallen nach Hamburg zum FC St.Pauli. Dieser gewann am Freitagabend in der 2. Bundesliga mit 2:1 in Paderborn. Fazliji kam in der 81. Minute ins Spiel. Und hatte heute Zeit, seinen ehemaligen Kollegen bei der Arbeit zuzusehen.

Zurück an alter Wirkungsstätte: Der Rebsteiner Betim Fazliji. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

18'484 Zuschauerinnen und Zuschauer sehen sich das Spiel live im Kybunpark an. Und das bei tiefen Temperaturen. Nach dem Ausscheiden im Cup. Gegen eine Mannschaft, die zuletzt dreimal in Serie verloren hat. Die Ostschweiz liebt den FC St.Gallen. Sie käme wahrscheinlich auch, wenn er gegen die C-Junioren des FC Bazenheid ein Testspiel machen würde.

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen: «Ein gerechtes Ergebnis vor grandioser Kulisse. Wir hatten grosse Probleme am Anfang mit dem Umschaltspiel von GC. Da haben sie uns erwischt. Kompliment an die Jungs, dass sie nicht zusammengefallen sind, sondern sich sagten: ‹Wir müssen was machen.› In der zweiten Halbzeit waren wir besser. Die ganz grossen Megachancen hatten wir aber nicht.»

Giorgio Contini, Trainer Grasshopper Club Zürich: «Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Man muss in St.Gallen dranbleiben, kann nicht weg vom Gas. Nach der Pause hätte das Spiel auf beide Seiten kippen können. Wir haben uns den Punkt verdient, er ist nicht gestohlen.»