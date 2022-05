Heimatschutz SG/AI: Jakob Ruckstuhl folgt auf Kathrin Hilber

heimatschutz Überraschender Wechsel im Heimatschutz-Präsidium: Kathrin Hilber übergibt im Oktober an Jakob Ruckstuhl Die frühere SP-Regierungsrätin Kathrin Hilber tritt nach neun Jahren als Präsidentin des Heimatschutzes St.Gallen/Appenzell Innerrhoden zurück. Ihr Nachfolger ist Jakob Ruckstuhl, Leiter Bauen ausserhalb Bauzonen beim Kanton St.Gallen, der im September pensioniert wird. Marcel Elsener 09.05.2022, 18.56 Uhr

Ab Oktober Präsident des Heimatschutzes SG/AI: Jakob Ruckstuhl, derzeit Leiter Bauen ausserhalb Bauzonen beim Kanton St.Gallen. Bild: PD

Seit neun Jahren präsidiert Kathrin Hilber die Sektion St.Gallen / Appenzell Innerrhoden des Schweizer Heimatschutzes. Die frühere SP-Regierungsrätin hatte das Amt im März 2013 von Andreas Jung übernommen. Nun hat die Präsidentin an der Mitgliederversammlung des Schutzverbandes am Samstag im Schloss Grünenstein in Balgach ihren Rücktritt auf Oktober bekanntgegeben.

Als Nachfolger fürs Sektionspräsidium konnte der Vorstand Jakob Ruckstuhl gewinnen, wie der Verband mitteilt. Eine überraschende Personalie, arbeitet der Jurist doch als Abteilungsleiter Bauen ausserhalb Bauzonen im Baudepartement des Kantons St.Gallen. Mit seinen fundierten Fachkenntnissen gehört Ruckstuhl über die Region hinaus zu den gefragten Experten auf seinem Gebiet. Jedoch gab die Praxis seiner Behörde in den vergangenen Jahren auf Seiten des Landschafts- und Heimatschutzes immer wieder Anlass zur Kritik.

Man kennt sich von zahlreichen Augenschein-Terminen und Entscheiden

So kritisierte im Herbst 2019 der Landschaftschutz Schweiz die «Abrissflut» von alten Bauernhäusern im Kanton St.Gallen. Auch Heimatschutz-Präsidentin Hilber fand klare Worte, als die SP das anhaltende Unbehagen über die «rein juristisch geprägte Praxis» bei Bauten ausserhalb der Bauzone aufgriff. «Ein Leitfaden für den ganzen Kanton und eine Fachperson mit baukultureller Kompetenz würden viel verbessern», sagte sie. «Es ist dringend nötig, dass der grobe Unfug in diesem sensiblen Gebiet aufhört.»

Abteilungsleiter Ruckstuhl wies die Vorwürfe als «masslos übertrieben» zurück; er betonte die sorgfältige Prüfung der Baugesuche sowie die konstruktive Lösungssuche auf Seiten des Heimatschutzes. Entsprechend gebe es nur eine geringe Zahl von strittigen Fällen. Dass er direkt nach seiner Pensionierung nun das Präsidium des Schutzverbandes übernimmt, dürfte trotzdem auf allen involvierten Seiten erstaunen. Man kenne sich von zahlreichen Augenscheinen vor Ort, heisst es aus dem Heimatschutz-Vorstand. Ruckstuhl (derzeit ferienabwesend im Ausland) habe «ein klares Bekenntnis zu den Heimatschutzzielen abgegeben» und durchblicken lassen, dass er im Amt eben nur rein juristisch und nicht inhaltlich entscheiden könne. Die Mitgliederversammlung wählte den Juristen, der in den 1990er-Jahren für die FDP in Rorschach im Gemeinderat und später im Stadtrat politisierte, laut der Mitteilung mit klarer Mehrheit.

Freude über neue Leitungen der Denkmalpflege

An der Versammlung traten ausserdem drei Vorstandsmitglieder zurück und wurden vier Neue in den Vorstand gewählt. Nebst der Architektin Antonia Looser, dem Architekten Urs Bleuer und dem ehemaligen Jonschwiler Gemeindepräsident Markus Brändle gehört dazu auch der in Wil wohnhafte frühere Thurgauer Denkmalpfleger Ruedi Elser, ein ausgewiesener Fachmann in baukulturellen Fragen.

Mit Freude hat der Heimatschutz die Wahl von Katrin Eberhard zur neuen Leiterin der Denkmalpflege des Kantons St.Gallen und jener von Matthias Fischer zum künftigen Leiter der Stadtsanktgaller Denkmalpflege Kenntnis genommen, wie es heisst. Mit beiden neuen Leitungspersonen habe der Verband «schon gut zusammengearbeitet». Und mit beiden Fachleuten werde aufgrund ihrer Kenntnisse der aktuellen Architekturgeschichte die jüngere Baukultur vermehrt Beachtung finden.

Widerstand gegen umstrittene Änderung in der Denkmalpflege bestätigt

Heiss diskutiert, wie es heisst, wurde an der Heimatschutzversammlung über die Änderung des St.Galler Planungs- und Baugesetzes. Dort sollen die Gemeinden künftig die Bauentscheide nicht nur über ihre lokalen, sondern auch über kantonale Schutzobjekte und jene des Bundes fällen können. An diesem Mittwoch diskutiert die Kommission des Kantonsrates das Geschäft. Heimatschutz sowie weitere Naturschutz- und Architekturverbände opponieren vehement gegen diese Kompetenzverschiebung, denn dadurch würde die kantonale Denkmalpflege zur Rekursinstanz degradiert. Die Verantwortlichkeit allein bei den Gemeinden wäre für kantonale und nationale Schutzobjekte «wahrscheinlich ein Verstoss gegen das Bundesrecht», hiess es an der Versammlung. Der Vorstand machte erneut klar, dass man die Gesetzesänderung nicht akzeptieren könne.