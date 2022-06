St.Galler Bau-Chefbeamter Ruckstuhl wechselt zum Heimatschutz

Heimatschutz «Einige hatten das Gefühl, ich würde mich vom Saulus zum Paulus wandeln»: Jakob Ruckstuhl über seinen Schritt vom Baubeamten zum Heimatschutzchef Die Wahl im Mai überraschte: Jakob Ruckstuhl, Abteilungschef Bauen ausserhalb der Bauzone beim Kanton St.Gallen, übernimmt nach seiner Pensionierung im September das Präsidium des Heimatschutzes SG/AI. Nun erklärt der Jurist, was ihn zu diesem Schritt motivierte und was er als Nachfolger der früheren SP-Regierungsrätin Kathrin Hilber bewirken will. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

Das 1971 abgebrochene St.Galler Stadttheater am Bohl (früher Hechtplatz): Ein bedauernswerter Verlust und aus heutiger Sicht undenkbarer städtebaulicher Eingriff, meint Jakob Ruckstuhl. Bild: Ansichtskarte um 1910/ Sammlung Reto Voneschen

Der oft gescholtene Chefbeamte wird Heimatschutz-Präsident, das hat viele Leute überrascht. Was ist Ihre Motivation?

In meinem Kopf schwirrte stets eine Betätigung in einer Non-Profit-Organisation herum. Die Anfrage von Kathrin Hilber hat mich ziemlich überrascht. Sie hat mir dann versichert, dass mein Name von Architektinnen und Architekten in den Regionen ins Spiel gebracht worden sei. Ich sehe die einstimmige Wahl anlässlich der Mitgliederversammlung als Kompliment der bisherigen Zusammenarbeit zwischen meiner Abteilung und dem Heimatschutz, wenn es Baugesuche zu behandeln gilt.

Was haben Sie für Reaktionen erhalten?

Ab Oktober Präsident des Heimatschutzes SG/AI: Jakob Ruckstuhl, derzeit Leiter Bauen ausserhalb Bauzonen beim Kanton St.Gallen. PD

Einige zeigten sich doch sehr erstaunt und hatten das Gefühl, ich würde mich vom Saulus zum Paulus wandeln. Die meisten freuten sich und gratulierten. Negative Reaktionen sind nicht bis zu mir vorgedrungen …

Hat Landschaftsschutzchef Raimund Rodewald, der den Kanton St.Gallen seit Jahren wegen seiner zahlreichen Abbrüche alter Bauernhäuser kritisiert, auf Ihre Wahl reagiert?

Raimund Rodewald scheint mit seiner Landschaftsinitiative und den zahlreichen Einsprachen zurzeit mehr als ausgelastet. Ich würde ihm antworten, dass ich dort weitermache, wo ich beruflich aufhöre, nämlich bei der Bewahrung von Landschaften und Ortsbildern vor unpassenden, überdimensionierten und seelenlosen Bauprojekten.

Als Staatsvertreter stehen sie oft zwischen den Gemeinden, die eine grosszügige Bewilligungspraxis einforderten, und den Schutzverbänden wie dem WWF, der gegen Nutzungserweiterungen klagte (und oft gewann). Wo stehen Sie in Zukunft?

Bei der Beurteilung von Bauvorhaben geht es in der Regel um die Überwindung des Gegensatzes zwischen den Wünschen der Bauherrschaften und den Vorstellungen der Schutzorganisationen und dem Gemeinwesen. Im Gegensatz zu den Regelbauvorschriften innerhalb Baugebiet sind die Vorgaben ausserhalb Bauzonen eher schwammig und einzelfallbezogen. Das Bundesgericht windet sich regelmässig um Leitentscheide und überlässt die Praxis weitgehend den Kantonen. Umso wichtiger erscheint die Lösung der Fälle auch im Falle einer Einsprache auf erstinstanzlicher Ebene, ohne das Nadelöhr eines aufreibenden Rechtsmittelverfahrens zu durchlaufen.

Der Heimatschutz freut sich, mit Ihnen einen Baujuristen und ausgewiesenen Kenner von Bauten ausserhalb der Bauzone zu gewinnen. Was bedeutet Heimatschutz für Sie?

Heimatschutz bedeutet für mich die Nutzung prägender Zeitzeugen zu bewahren und weiterzuentwickeln, Ortsbilder zu erhalten sowie geschützte Landschaften möglichst freizuhalten. Der Einsatz dafür ruft in Erinnerung, dass das Werk früherer Generationen wegweisend auch für nachfolgende sein kann und Land nicht vermehrbar ist. Als Schüler verkaufte ich besonders motiviert die Schoggitaler des Heimatschutzes, deren Erlös jeweils einer schützenswerten Landschaft in der Schweiz zugute kommt.

Gerade im Kanton St.Gallen hat der Heimatschutz viel zu tun, wie der aktuelle Streit um den Denkmalschutz zugunsten der Gemeinden zeigt. Wie erklären Sie dies?

St.Gallen ist schweizweit der einzige Kanton, in welchem das Verbandsbeschwerderecht bei Bauvorhaben innerhalb Baugebiet beschnitten wurde. Die Gemeindeautonomie scheint hier besonders ausgeprägt. Der aktuelle Streit gilt einer Gesetzesänderung, die die Entscheidkompetenz von der kantonalen Denkmalpflege zu den Gemeinden verlagern würde. Aus Sicht des Heimatschutzes steht die Denkmalpflege dem Schutz der kantonalen und nationalen Kulturobjekte näher als den Gemeinden.

Darf der Schutz dieser Kulturgüter von oben nach unten verlagert und das Ermessen den Gemeinden überlassen werden?

Das ist ja die strittige Sache, zu der ich mich, weil noch im Amt und der Regierung verpflichtet, nicht inhaltlich äussere. Tatsache ist aber, dass die Beurteilung durch die Denkmalpflege von den Betroffenen – Gemeinden, Bauherren, Amtsstellen – oftmals als zeitraubend und nervtötend empfunden wird und mit Mehrkosten verbunden ist. So wie es aussieht, kommt die Änderung im Kantonsrat durch und wird der Heimatschutz mit einer Beschwerde das Bundesgericht bemühen. Das wird die Zuständigkeiten von Gemeinden und der kantonalen Denkmalpflege bei kantonalen und nationalen Schutzobjekten klären.

Hatten Sie schon Einblick in die Verbandsarbeit? Ihr Eindruck?

Ich durfte diese Woche bei einer Vorstandssitzung reinhören. Der Vorstand arbeitet dank Arbeitsteilung und ausgewiesenen Fachleuten sehr professionell und motiviert.

Wo sehen Sie mögliche Schwerpunkte Ihrer künftigen Präsidententätigkeit?

Ein besonderes Anliegen ist mir die vermehrte Wahrnehmung und Einrichtung einer Bauberatung durch die Gemeinden – insbesondere auch bei Bauvorhaben ausserhalb Bauzonen. Hier könnten mit dem Heimatschutz verbundene Architektinnen und Architekten einen Beitrag leisten. Es nützt nichts, wenn ein Bauprojekt nach erfolgter öffentlicher Auflage erstmals durch die kantonalen Amtsstellen beurteilt und bei Ungenügen auf Feld eins zurückgewiesen wird.

Was kommt Ihnen als gutes Beispiel eines erfolgreichen Heimatschutz-Efforts in der Region in den Sinn?

Ich freue mich besonders, wenn jeweils eine architektonisch hochstehende Villa mit Garten aus der Zeit der Textilhochblüte St.Gallens erhalten werden kann und nicht einer verdichteten Überbauung weichen muss. Dass das Stadtparlament den Waltramsberg am östlichen Rosenberg als Nichtbaugebiet im Richtplan beliess, hat erfreuliche Folgen: Dort können sich so auch nachfolgende Generationen mit der baulichen Entwicklung in der Stadt mit etwas Speck am Knochen auseinandersetzen.

Und bei welchem Abbruch oder welcher Verschandelung denken Sie heute noch, dass es «gar nicht wahr sein darf…»?

Bedauernswert war sicher der 1971 durch eine Warenhausgruppe zu verantwortende Abbruch des alten St.Galler Stadttheaters am Bohl, welches ich noch als Zuschauer erleben durfte. Die folgende jahrelange Baulücke mit Nutzung als Parkplatz und der ewigen Baugrube wäre heute schon aus städtebaulichen Gründen undenkbar.

