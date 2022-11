HEIMATLICHE SPRACHE UND KULTUR Nach blockierten Geldern aus Italien: Jetzt zahlen Eltern den Italienischunterricht aus eigener Tasche Eltern von Kindern, welche im Kanton St.Gallen die Italienischschule besuchen, springen teilweise für den Staat in die Bresche und bezahlen den Unterricht selbst. Seraina Hess 14.11.2022, 19.02 Uhr

Italienische Unterrichtsstunde in einem Kurs für heimatliche Sprache und Kultur am Donnerstag, 17. Mai 2018, im Mariaberg-Schulhaus in Rorschach. Bild: Benjamin Manser

Viele Ostschweizer Schülerinnen und Schüler mit italienischen Wurzeln im Alter von sechs bis 16 Jahren besuchen nebst dem Regelunterricht ein Mal pro Woche die freiwilligen Kurse für heimatliche Sprache und Kultur (HSK) in Italienisch. Bis vor Kurzem – denn seit mehreren Wochen fallen die Italienischlektionen aus, weil aus Rom keine Gelder mehr zum Kulturverein LCI (Lingua e Cultura Italiana, zu Deutsch italienische Sprache und Kultur) geflossen sind, der für die Italienischschule in der Ostschweiz verantwortlich ist. Zuletzt haben Lehrpersonen sogar gratis unterrichtet.

Nun seien Eltern der betroffenen Kindern und Jugendlichen im Kanton St.Gallen teilweise in die Bresche gesprungen, wie TVO am Montagabend in der Sendung «Aktuell» berichtete. Dass sie den Unterricht und damit die Lehrpersonen aus dem eigenen Portemonnaie bezahlen, sei gemäss Kulturverein LCI aber nur eine Übergangslösung. Noch arbeite man intensiv daran, wie die Italienischschule langfristig gesichert werden könne. (seh)