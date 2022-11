Eltern zahlen Italienischunterricht – grosse Erleichterung

Heimatliche Sprache und Kultur «Eine lange Tradition»: Nach der Rettung des Italienischunterrichts ist die Erleichterung gross Die Italienischkurse in heimatlicher Sprache und Kultur finden in Teilen der Ostschweiz wieder statt. Dies, weil die Eltern den Italienischunterricht aus eigener Tasche bezahlen. Mindestens 100 von 800 betroffenen Schülerinnen und Schülern können die Italienischschule nun wieder besuchen. Zumindest bis im Sommer. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 15.11.2022, 19.08 Uhr

Für die Italienischkurse in heimatlicher Sprache und Kultur in der Ostschweiz wurde eine Übergangslösung gefunden. Bild: Benjamin Manser

«Ich bin so froh», sagt Paolo De Simeis. «Endlich tragen unsere Mühen Früchte.» Das sagt der 54-jährige Goldacher zur neusten Entwicklung bezüglich der Italienischkurse für heimatliche Sprache und Kultur (HSK) in der Ostschweiz. De Simeis teilt am Dienstag auf Anfrage mit:

Paolo De Simeis, Präsident des Ostschweizer Komitees der Italiener im Ausland. Bild: PD

«Seit Montag finden die Italienischkurse in der Ostschweiz wieder statt.»

Der Trägerverein der freiwilligen Italienischlektionen in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, beiden Appenzell, Graubünden und dem Fürstentum Liechtenstein war Ende September 2022 aufgrund finanzieller Schwierigkeiten aufgelöst und die Kurse in der Folge eingestellt worden. Dies wegen blockierter Beiträge aufgrund eines neuen, nicht praxistauglichen Reglements.

De Simeis sagt:

«Eltern sind in die Bresche gesprungen und bezahlen den Unterricht aus eigener Tasche.»

Das Komitee der Ostschweizer Italiener im Ausland (Comites St.Gallen) habe dies den Eltern vorgeschlagen.

Gemäss De Simeis handelt es sich um mehrere Ostschweizer Elterngruppen. «Eine dieser Gruppen befindet sich in der Region Rorschach-Goldach, wo 30 Schülerinnen und Schüler nun zum Glück wieder in die Italienischschule können», sagt De Simeis. Bislang handele es sich um mindestens 100 von insgesamt 800 italienischstämmigen Kindern im Alter von sechs bis 16 Jahren. «Die Eltern bezahlen 50 Franken pro Monat direkt aufs Konto der Lehrpersonen.» Aber auch in Buchs, Grabs oder dem St.Galler Rheintal können die Italienischkurse dank der Finanzspritze der Eltern wieder stattfinden,

Dass die Eltern jetzt die Lehrer ihrer Kinder selber bezahlen, sei eine Übergangslösung, hofft De Simeis. «Noch steht in den Sternen, wie die Italienischkurse langfristig gerettet werden können.» Dem obersten Auslanditaliener in der Ostschweiz schwebt zudem eine gross angelegte Spendenaktion vor, um die ausgefallenen Löhne der LCI-Lehrpersonen zu bezahlen.

Eine lange Tradition

HSK-Lehrerin Liberata Ginolfi steht bald wieder im Klassenzimmer. Bild: Benjamin Manser

«Wenn alle gemeinsam anpacken, entsteht etwas Wundervolles», sagt Liberata Ginolfi. Die 70-Jährige unterrichtete 50 Jahre Italienischkurse für heimatliche Sprache und Kultur in der Region Rorschach. «Die Kurse sterben zu sehen, das war sehr schwierig für mich», sagt die ehemalige LCI-Angestellte, die monatelang unterrichtete, ohne dafür einen Rappen Lohn zu erhalten.

«Nun bin ich sehr erleichtert, dass die Kurse dank der finanziellen Unterstützung der Eltern wieder stattfinden können.»

Zumindest bis Ende Juni 2023. «Wie es dann weitergeht, werden wir sehen», so Ginolfi.

Ab kommender Woche wird «Maestra Tina», wie ihre Schülerinnen und Schüler sie nennen, wieder in Rorschach und Goldach im Klassenzimmer stehen. Allerdings vor reduziertem Publikum: «25 von ursprünglich 40 Kindern werden dabei sein», sagt sie. Noch habe sie kein Geld der Eltern erhalten, doch sie sei zuversichtlich, dass dies noch geschehe. Falls wider Erwarten ein «Wunder aus Rom» geschehe, würde sie das Geld den Vätern und Müttern ihrer Schülerinnen und Schüler auch sofort zurückzahlen, sagt sie.

Guido Etterlin, Schulratsrpräsident Rorschach. Bild:Benjamin Manser

Er freue sich sehr darüber, dass die HSK-Italienischkurse in seiner Region wieder stattfänden, sagt der Rorschacher Schulratspräsident und SP-Kantonsrat Guido Etterlin. «Diese Kurse haben in Rorschach eine lange Tradition», sagt er. Nachdem sich der italienische Staat offensichtlich aus dieser Aufgabe zurückziehe, sei es schön, dass sich die betroffenen Eltern engagierten.

Er kenne und schätze Liberata Ginolfi seit vielen Jahren und stehe in Kontakt mit ihr, fügt Etterlin hinzu.

«Wir haben ihr persönlich zugesichert, dass sie für eine Übergangszeit das unentgeltliche Nutzungsrecht der Schulräume auch ohne formalen Verein beanspruchen darf.»

Vermutlich habe dies die Situation entspannt.

Die Kultur der Vorfahren kennen lernen

Michela Marro, Goldacherin mit italienischen Wurzeln. Bild: PD

Zu den Eltern, die nun die Italienischlektionen ihrer Kinder selbst bezahlen, gehört die Goldacherin Michela Marro. Die 43-jährige alleinerziehende Mutter, deren Eltern vor 42 Jahren aus dem kampanischen Dorf Cervinara in der Provinz von Avellino in die Ostschweiz auswanderten, war einst selbst Ginolfis Schülerin. Sie sagt: «Ich habe sehr schöne Erinnerungen an den Italienischunterricht.»

Marros neunjähriger Sohn Cristian wird ab Donnerstag wieder die Kurse für heimatliche Sprache und Kultur bei Ginolfi besuchen. Nicht ganz freiwillig, wie Mutter Michela zugibt. Doch Marro betont:

«Mir ist es ein Anliegen, dass mein Sohn die Sprache und Kultur seiner Grosseltern richtig lernt.»

Sie sei gerne bereit, dafür in die Tasche zu greifen.

