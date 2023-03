Kanti-Aufnahmeprüfung: Ostschweizer Kantone gegen Abschaffung

Harte Schule Zu viel Stress oder nötiger Fähigkeitstest? Ostschweiz will von der Abschaffung der Kanti-Aufnahmeprüfung nichts wissen Die Aufnahmeprüfung zum Gymnasium ist für Schülerinnen und Schüler oft der erste anspruchsvolle Stresstest. Während in Zürich Stimmen dagegen laut werden, wollen die Ostschweizer Kantone weiter daran festhalten: Die Ausgangslage sei nicht vergleichbar. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 07.03.2023, 19.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für viele Schülerinnen und Schüler ist die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium der erste richtige Stresstest. Bild: Getty

Wochenlang pauken, akribische Vorbereitung und zuletzt doch die grosse Nervosität: Wer die Aufnahmeprüfung für die gymnasiale Ausbildung an der Kantonsschule gemacht hat, wird sich gewiss an den Stress erinnern, der damit verbunden ist. Für viele Schülerinnen und Schüler, in der Ostschweiz meist in der zweiten Oberstufenklasse, ist es die erste entscheidende Prüfung.

Wer sie bestanden hat, weiss, dass es nur die erste Alles-oder-nichts-Prüfung von vielen ist, die im weiteren Werdegang noch anstehen. Doch gerade diese erste Weichenstellung löst im Kanton Zürich derzeit wieder Diskussionen aus. Soll die Aufnahmeprüfung abgeschafft werden? Ostschweizer Lehrkräfte beobachten die Entwicklung in Zürich – sie betonen aber auch, dass die Ausgangslage nicht vergleichbar ist.

Nachhilfe verzerrt Wettbewerb

In Zürich sind die verfügbaren Plätze an den Gymnasien besonders begehrt. Entsprechend streng sind die Kriterien der Aufnahmeprüfung - rund die Hälfte der Schülerinnen und Schüler fliegt durch. Der Druck auf die Kinder nimmt immer weiter zu. Viele nehmen daher Nachhilfeunterricht, um die wichtige Prüfung zu bestehen.

Auch Ostschweizer Lehrerinnen und Lehrer halten diese Entwicklung für problematisch. Anne Varenne, Präsidentin der Berufsorganisation der Lehrerinnen und Lehrer im Thurgau, sagt: «Persönlich erachte ich solche Vorbereitungskurse als eine deutliche Verzerrung der Chancengleichheit.» Finanzschwache Eltern könnten sich diese Kurse oft nicht leisten. Dies stünde entgegen dem Auftrag der Volksschulen, alle Kinder und Jugendlichen zu fördern, sagt Varenne:

«Bei den Aufnahmeprüfungen besteht im Bereich Chancengleichheit politischer Handlungsbedarf.»

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Aufnahmeprüfung an sich zur Debatte steht: «Generell gilt, dass Lehrpersonen, die in den Sekundar-, Berufsfach- oder Mittelschulen unterrichten, sich eher oder mehrheitlich für Aufnahmeprüfungen aussprechen», sagt Varenne. Die Präsidentin der Berufsorganisation stützt sich dabei auf eine Vernehmlassung, ob grundsätzlich Noten erteilt werden sollen.

«Bei der Lehrerschaft der Primarstufe finden sich deutlich mehr ablehnende Stimmen gegenüber Noten oder Aufnahmeprüfungen», fügt Varenne an. Je jünger die Lernenden, desto problematischer wird der Prüfungs- und Notenstress also beurteilt. In Zürich verschärft dies die Debatte zusätzlich, da dort viele Kinder bereits nach der sechsten Klasse eine Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium ablegen.

Thurgau passt an, St. Gallen nicht

Auch wenn der Thurgau an der Prüfung festhält, ist der Kanton nicht untätig: «Dieses Jahr wurde ein neues Aufnahmeverfahren eingeführt», sagt Harry Wolf, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Amts für Mittelschulen. Nur wer in der schriftlichen Deutsch- und Mathematikprüfung knapp nicht besteht, legt eine mündliche Prüfung in Französisch ab.

«Die Prüfung wurde verschlankt», sagt Wolf, «Wir erachten die Durchführung einer Aufnahmeprüfung als ein bewährtes Mittel, um die Eignung der Schülerinnen und Schüler für die Mittelschule festzustellen.» Darüber hinaus werde der Stoff vor Beginn der Kantonsschule so noch einmal vertieft.

Auch das Amt für Mittelschulen halte die privaten Vorbereitungskurse aufgrund der nicht mehr gegebenen Chancengleichheit für problematisch, sagt Wolf. Würde die Aufnahmeprüfung abgeschafft, verlagere sich das Problem aber nur. Denn wenn die nötige Qualifikation nicht über die Aufnahmeprüfung abgefragt wird, dann findet diese Eignungsprüfung in der Probezeit statt. «Dann würden unseres Erachtens mehr Nachhilfekurse nachgefragt werden», sagt Wolf.

Wenig Handlungsbedarf in St. Gallen

Patrick Keller, Präsident des Kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerverbands in St. Gallen, hält das Problem der Wettbewerbsverzerrung durch Nachhilfe im Kanton für wenig problematisch. «Es gibt sicher auch jene, die viel Geld für Privatunterricht aufwenden, aber vielfach läuft die Vorbereitung über die Schulen.» Die Situation sei daher kaum mit der in Zürich vergleichbar.

In der Lehrerschaft bestünden durchaus unterschiedliche Meinungen, sagt Keller, er befürworte aber die Aufnahmeprüfung: «Es wäre heikel, wenn der Entscheid, ob Schülerinnen und Schüler geeignet sind, nur noch von den Empfehlungen der Lehrpersonen abhängt.»

Während die Aufnahmeprüfung aus der sechsten Klasse, wie sie in Zürich verbreitet ist, oft als problematisch erachtet werde, sei die Situation in der achten Klasse eine andere. Denn ganz gleich, ob Lehrabschlussprüfung, Maturaprüfung oder Semesterprüfung an der Uni: Stressige Prüfungssituationen gehörten zu jedem Werdegang, betont Keller. «Deshalb ergibt es durchaus Sinn, an der Aufnahmeprüfung festzuhalten.»